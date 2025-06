SAFe ohne Silos in GitLab

Was passiert eigentlich, wenn dein Unternehmen das Scaled Agile Framework (SAFe) einführt, um auf Unternehmensebene zu skalieren? Du hast mehrere Teams, die an komplexen Produkten arbeiten, und benötigst eine Möglichkeit, diese Arbeit zu koordinieren. Aber hier ist ein häufiges Problem: Deine Planung erfolgt in einem Tool, während deine eigentliche Entwicklungsarbeit ganz woanders stattfindet.

Diese Trennung schafft überall Probleme: Entwickler(innen) springen ständig zwischen Systemen hin und her. Produktmanager(innen) haben Schwierigkeiten, sich ein genaues Bild vom Fortschritt zu machen. Und jeder verschwendet Zeit damit, Informationen manuell von einem Ort zum anderen zu kopieren. Es ist genau diese Art von fehlendem Zusammenhang, die SAFe beseitigen soll.

Auch wenn deine Entwicklungsteams GitLab möglicherweise bereits für die Quellcodeverwaltung, CI/CD und Sicherheit verwenden, fragst du dich vielleicht, ob GitLab auch deine Planungsanforderungen innerhalb des SAFe-Frameworks unterstützen kann. Die gute Nachricht ist, dass die agilen Projektmanagementfunktionen von GitLab SAFe umfassend unterstützen. In diesem Artikel erfährst du, wie GitLab SAFe-Konzepte und -Zeremonien abbildet, und das alles innerhalb derselben DevSecOps-Plattform, die deine Softwareentwickler(innen) bereits kennen und lieben.

Was ist SAFe?

SAFe oder das Scaled Agile Framework ist eine Möglichkeit, agile Prinzipien in große Unternehmen zu bringen, ohne an Geschwindigkeit, Ausrichtung oder Kundenorientierung einzubüßen. Es nimmt das iterative und flexible Teamwork-Modell kleiner Teams auf und wendet diese Prinzipien in großen Unternehmen mit mehreren Teams, Roadmaps und Stakeholdern an. Dies bringt die Organisation in Einklang, da jedes Planen und Ausführen im Einklang erfolgt. SAFe hilft Produktmanager(inne)n, die Strategie mit der Umsetzung zu verbinden, sodass du nicht nur schnell, sondern auch die richtigen Dinge lieferst, unterstützt durch klare Prioritäten und teamübergreifende Abstimmung.

SAFe reduziert Silos, fördert die Zusammenarbeit und hilft Teams, sich auf Kundenergebnisse zu konzentrieren, nicht nur auf Aufgaben. Wenn es in GitLab integriert ist, passiert etwas scheinbar Magisches: Sichtbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Lieferung befinden sich alle an einem Ort.

SAFe-Terminologie in GitLab

Zunächst müssen wir festlegen, wie SAFe-Konzepte GitLab zugeordnet werden:

SAFe GitLab Epic Top-Level-Epic Möglichkeit Sub-Epic (Level 1) Funktion Sub-Epic (Level 2) User Story Issue Aufgabe Aufgabe Team Benutzerdefiniertes Feld/Label mit begrenztem Geltungsbereich Sprint Iteration Programminkrement (PI) Meilenstein Wertschöpfungskette Top-Level-Gruppe Agile Release Train (ART) Top-Level-Gruppe





Mit dieser Zuordnung als Leitfaden kannst du GitLab so einrichten, dass es deine SAFe-Implementierung widerspiegelt. Mit der Gruppenstruktur kannst du dich um deine Wertschöpfungsketten und ARTs herum organisieren, während die Workitem-Hierarchie (mit bis zu sieben Ebenen verschachtelter Epics!) dir die nötige Tiefe für komplexe Produktportfolios bietet. Unabhängig davon, ob du auf Portfolioebene (mit Top-Level-Gruppen), auf Programmebene (mit Untergruppen) oder auf Teamebene (mit Projekten) arbeitest, passt die Organisationsstruktur von GitLab perfekt zur SAFe-Hierarchie.

Unterstützung von SAFe-Zeremonien in GitLab

Nun zum vergnüglichen Teil – wie führst du deine SAFe-Zeremonien in GitLab durch? Gehen wir jede einzelne durch.

Um die teamübergreifende Abstimmung und das Abhängigkeitsmanagement zu erleichtern, die ein erfolgreiches PI-Planen ausmachen, bietet GitLab mehrere Möglichkeiten:

Verwende die Roadmap-Ansicht, um Funktionen team- und zeitübergreifend zu visualisieren.

Weise dem PI-Meilenstein Funktionen zu.

Dokumentiere und visualisiere teamübergreifende Abhängigkeiten, sobald sie identifiziert wurden.

GitLab bietet dir Flexibilität beim PI-Planen sowohl über die Epic-Boards (die so konfiguriert werden können, dass sie Teamzuweisungen anzeigen) als auch über die Roadmap-Ansicht (die Funktionen im Zeitverlauf wie ein Gantt-Diagramm anzeigt). Du kannst während deiner Planungs-Sessions zwischen diesen Ansichten wechseln, je nachdem, ob du dich auf die Zeitachse oder die Teamorganisation konzentrierst.





Refinement

Als Produktmanager(in) bedeutet das Durchführen effektiver Refinement-Sessions, dass du einen klaren Überblick über deinen Funktionen-Backlog hast. Du kannst deine Refinement-Session direkt in GitLab durchführen. Du musst nicht mehr während der Besprechung ein Tool aktualisieren und anschließend ein anderes Tool aktualisieren.

GitLab unterstützt Refinement-Sessions mit:

Epic-Boards, die Funktionen nach Status gruppieren.

Der Möglichkeit, Story-Punkte direkt in der Übersicht anzuzeigen.

Umfassenden Drawer-Ansichten, mit denen du mit Workitems interagieren kannst, ohne den Kontext zu verlieren.

Der Möglichkeit, untergeordnete Issues direkt aus Epics zu erstellen und zu verknüpfen.

Wenn es darum geht, herauszufinden, was dein Team im nächsten Sprint bewältigen kann, bietet GitLab dir:

Issue-Übersichten, die einen umfassenden Überblick über deinen Backlog bieten.

Eine Gesamtgewichtung von User Storys, die direkt auf den Boards angezeigt werden.

Die Möglichkeit, Tickets einfach zwischen Iterationen zu verschieben.

Eine zusammenklappbare Ansicht, die das Verschieben von Storys zwischen Sprints vereinfacht.

Das bedeutet, dass du alles an einem Ort aufbewahren und deine Planungsbesprechungen tatsächlich mit dem Planen verbringen kannst, anstatt zwischen den Tools zu wechseln.

💡 In diesem Tutorial zur Verwendung von GitLab für Scrum erhältst du einen detaillierten Einblick in die Möglichkeiten von GitLab für Agile Planning und Sprint-Verfolgung.

Tägliche Stand-up-Meetings

Dein Team kann sich während der täglichen Stand-up-Meetings um das Board versammeln und sehen, woran alle arbeiten, wo es Probleme gibt und was zur Überprüfung bereit ist – alles in einer einzigen Ansicht. Für die täglichen Stand-up-Meetings deines Entwicklungsteams bietet GitLab dir folgende Möglichkeiten:

Erstellen von iterationsbezogenen Boards, die die Arbeit des aktuellen Sprints anzeigen.

Die Anzeige von Story-Punkten/Gewichtungen direkt auf Karten.

Die Verwendung der Drawer-Ansicht, um auf Details zuzugreifen, ohne den Kontext zu verlassen.

Die Hervorhebung gefährdeter Aufgaben durch den Integritätsstatus

Möchtest du wissen, wie sich dein Team im Laufe der Zeit entwickelt? GitLab bietet umfassende Metriken mit:

Abarbeitungs- und Burnup-Diagrammen für Iterationen

Geschwindigkeitsverfolgung

Lead- und Zykluszeit-Metriken

Dashboards, die auf Teams ausgerichtet werden können

Diese Metriken helfen dir zu verstehen, ob dein Team schneller wird, wo es stecken bleibt und worüber du vielleicht in deiner nächsten Retrospektive sprechen möchtest.

5 Gründe, warum eine einheitliche Plattform einen Vorteil bietet

Es gibt viele Planungstools, die SAFe-Zeremonien handhaben können. Aber es gibt sehr gute Gründe, die für GitLab sprechen:

Kein Kontextwechsel mehr: Planung, Programmierung, Testen und Sicherheit finden alle an einem Ort statt. Alles ist miteinander verbunden: Du kannst die Arbeit vom großen Epic bis hinunter zum Code und zur Bereitstellung verfolgen. Alle sind auf dem gleichen Stand: Entwickler(innen), Produktverantwortliche und Sicherheitsteams arbeiten alle mit demselben Tool zusammen. Vollständige Transparenz: Stakeholder haben einen zentralen Ort, an dem sie nach Updates suchen können. Das Gesamtbild: Du siehst Planungs- und Entwicklungsmetriken zusammen, damit du weißt, was wirklich vor sich geht.

Wenn deine Entwicklungsteams GitLab bereits schätzen, warum sollten sie dann für das Planen zu einem anderen Tool wechseln oder komplexe, zusammengeschusterte Integrationen erstellen? Wenn du deine SAFe-Planung in GitLab integrierst, wird die Arbeit für alle Beteiligten erheblich vereinfacht.

Implementierungsgrundsätze

Ich habe mit Teams zusammengearbeitet, die von traditionellen SAFe-Tools zu GitLab wechselten. Dabei habe ich Folgendes gelernt: Konzentriere dich auf das, was jede Zeremonie zu erreichen versucht, und nicht auf die exakte Nachbildung deiner alten Tools.

Die Teams, die GitLab optimal nutzen, sind diejenigen, die die nativen Funktionen nutzen, anstatt dagegen anzukämpfen. Ja, es erfordert einige Vorarbeit, um herauszufinden, wie du deine SAFe-Konzepte abbilden und deine Workflows einrichten kannst. Aber wenn das einmal erledigt ist, wirst du feststellen, dass deine Prozesse tatsächlich einfacher und nicht komplexer werden.

Der Schlüssel liegt in der Definition von Konventionen, die jeder befolgt. Welche Labels stehen für was? Wie wirst du Teams verfolgen? Was gehört in ein Epic und was in ein Ticket? Mit ein wenig Vorarbeit bei diesen Entscheidungen erhältst du ein intuitives System, das den gesamten Koordinationsaufwand zwischen verschiedenen Tools eliminiert.

Erste Schritte

Bereit, es auszuprobieren? So beginnst du mit der Implementierung von SAFe in GitLab:

Richte deine Struktur ein: Erstelle Gruppen und Untergruppen, die deiner Organisation entsprechen. Definiere deine Aufgabenverteilung: Entscheide, wie du Epics, Tickets und Aufgaben verwenden möchtest. Erstelle deine Iterationen: Richte deinen Sprint-Zeitplan ein. Füge deine Meilensteine hinzu: Meilensteine stellen deine Programmschritte in GitLab dar. Erstelle deine Boards: Erstelle verschiedene Ansichten für verschiedene Zeremonien. Konventionen vereinbaren: Dokumentiere, wie du Labels und benutzerdefinierte Felder verwendest.

Wenn du dir im Voraus die Zeit nimmst, diese Entscheidungen zu überdenken, ersparst du dir später viele Kopfschmerzen. Und denke daran, dass du es nicht am ersten Tag perfekt machen musst – du kannst jederzeit Anpassungen vornehmen, während du dazulernst.

Alles zusammenbringen

GitLab bietet dir eine solide Grundlage für die Ausführung von SAFe, insbesondere wenn deine Entwicklungsteams bereits von GitLab begeistert sind. Wenn du Planung und Entwicklung in einem einzigen Tool vereinst, eliminierst du lästige Übergaben, erleichterst die Zusammenarbeit und beschleunigst den gesamten Prozess.

Das Schöne an den Planungstools von GitLab ist, dass sie flexibel genug sind, um sich an deine spezifischen SAFe-Anforderungen anzupassen. Du bist nicht an starre Arbeitsabläufe gebunden, sondern kannst deinen Ansatz weiterentwickeln, wenn deine Teams erfahrener werden und sich deine Bedürfnisse ändern.

Bist du bereit zu erkennen, wie viel besser das Leben ohne diese Planungsinseln ist? Starte noch heute deine kostenlose Testversion und erfahre aus erster Hand, wie GitLab deine SAFe-Implementierung verändern kann.