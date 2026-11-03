Eine Software Bill of Materials (SBOM) zu erzeugen ist heute nicht mehr schwer. Schwierig wird es danach: SBOMs für jedes Release aktuell halten, mit neuen Schwachstellen abgleichen, Lizenzen prüfen und Nachweise liefern, wenn Kunden, Auditoren oder Behörden danach fragen. Genau darin unterscheiden sich SBOM-Tools.
Dieser Leitfaden hilft dir bei der Auswahl. Er zeigt, welche Anforderungen in Deutschland und der EU auf dich zukommen, nach welchen Kriterien du Tools bewerten solltest und welche Tool-Kategorien es gibt. Wenn du zuerst die Grundlagen brauchst, lies unseren Leitfaden zu SBOMs.
Warum die Tool-Frage jetzt dringend wird
Drei Regelwerke machen SBOMs für viele Unternehmen in Deutschland von einer guten Praxis zur Pflicht:
- Cyber Resilience Act (CRA): Hersteller von Produkten mit digitalen Elementen, die in der EU verkauft werden, müssen eine SBOM als Teil der technischen Dokumentation führen – in einem gängigen, maschinenlesbaren Format und mindestens für die direkten Abhängigkeiten. Die Meldepflichten für aktiv ausgenutzte Schwachstellen gelten seit September 2026, die übrigen Pflichten ab Dezember 2027.
- NIS2: Die Richtlinie verlangt von wichtigen und besonders wichtigen Einrichtungen, Risiken in der Lieferkette zu managen. In Deutschland setzt das NIS2-Umsetzungsgesetz das um. Eine SBOM ist der praktische Weg, nachzuweisen, welche Komponenten in deiner Software stecken.
- BSI TR-03183: Die Technische Richtlinie des BSI beschreibt in Teil 2 konkret, welche Inhalte und Formate eine SBOM haben soll. Sie gilt als Referenz dafür, wie der CRA in der Praxis umgesetzt werden kann.
Dazu kommen Anforderungen von Kunden: Öffentliche Auftraggeber, Konzerne und Kunden in den USA fragen SBOMs zunehmend in Ausschreibungen und Lieferantenaudits ab.
Hinweis: Dieser Abschnitt ist eine Orientierung, keine Rechtsberatung. Welche Pflichten für dein Unternehmen gelten, klärst du am besten mit deiner Rechts- oder Compliance-Abteilung.
Die drei Aufgaben eines SBOM-Tools
Die meisten Vergleiche schauen nur auf die Erstellung. Für den Alltag zählen drei Aufgaben:
- Erzeugen: Welche Komponenten stecken in meiner Software, in welcher Version, mit welcher Lizenz?
- Verwalten: Wo liegen alle SBOMs, wie bleiben sie aktuell, und was passiert, wenn morgen eine neue Schwachstelle in einer Bibliothek bekannt wird?
- Durchsetzen: Wie verhinderst du, dass riskante oder nicht erlaubte Pakete überhaupt in den Build gelangen?
Ein Tool, das nur die erste Aufgabe löst, erzeugt Dateien. Erst die beiden anderen machen daraus Sicherheit und Nachweisbarkeit.
Kriterien für die Auswahl
1. Formate und Standards
Ein SBOM-Tool sollte mindestens eines der beiden etablierten Formate unterstützen: CycloneDX oder SPDX. Beide sind maschinenlesbar und werden von der BSI TR-03183 berücksichtigt. Prüfe außerdem, ob das Tool SBOMs aus anderen Quellen einlesen und zusammenführen kann. Das brauchst du, sobald du Software von Drittanbietern einsetzt.
2. Abdeckung von Sprachen und Artefakten
Welche Paketmanager und Sprachen unterstützt das Tool? Werden auch Container-Images, Betriebssystempakete und transitive Abhängigkeiten erfasst? Eine SBOM, die nur die Hälfte deiner Komponenten kennt, erzeugt falsche Sicherheit.
3. Automatisierung in der Pipeline
SBOMs, die jemand von Hand erzeugt, veralten mit dem nächsten Commit. Das Tool sollte bei jedem Build automatisch laufen – idealerweise direkt in deiner CI/CD-Pipeline, ohne zusätzliche Infrastruktur.
4. Schwachstellen- und Lizenzabgleich
Eine SBOM wird erst nützlich, wenn sie laufend mit Schwachstellendatenbanken und Lizenzinformationen abgeglichen wird. Wichtige Fragen:
- Werden bestehende SBOMs neu geprüft, wenn eine neue Schwachstelle veröffentlicht wird – oder nur beim nächsten Build?
- Siehst du die Befunde dort, wo Entwickler(innen) arbeiten, also im Merge Request?
- Kannst du Lizenzrichtlinien festlegen, zum Beispiel bestimmte Copyleft-Lizenzen ausschließen?
5. Richtlinien und Durchsetzung
Kann das Tool einen Merge blockieren oder eine Freigabe verlangen, wenn eine kritische Schwachstelle oder eine nicht erlaubte Lizenz auftaucht? Ohne diese Möglichkeit bleibt jede Erkenntnis eine Empfehlung.
6. Nachweise für Audits
Für CRA, NIS2 und Kundenaudits brauchst du belastbare Nachweise: Welche SBOM gehört zu welchem Release, wer hat welche Ausnahme freigegeben, wann wurde eine Schwachstelle behoben? Prüfe, ob das Tool Export und Audit-Trail liefert.
7. Datenhaltung und Betrieb
Gerade in Deutschland ist das oft ein K.-o.-Kriterium: Kann das Tool selbst gehostet werden? Wo werden die Daten verarbeitet? Wie passt es zu deinen Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit?
Tool-Kategorien im Vergleich
Statt einzelne Produkte zu vergleichen, lohnt sich ein Blick auf die Kategorien. Sie unterscheiden sich vor allem darin, wie viele der drei Aufgaben sie abdecken.
|Kriterium
|Open-Source-Generatoren (z. B. Syft, cdxgen, Trivy)
|Eigenständige SCA- und SBOM-Plattformen
|DevSecOps-Plattform mit integrierter SBOM
|SBOM erzeugen (CycloneDX/SPDX)
|Ja
|Ja
|Ja
|Läuft automatisch in der Pipeline
|Ja, mit eigener Integration
|Meist über Plugin oder API
|Ja, nativ
|Laufender Schwachstellenabgleich
|Teilweise, oft separat
|Ja
|Ja
|Befunde im Merge Request
|Nein, nur mit Zusatzaufwand
|Teilweise
|Ja
|Richtlinien blockieren riskante Pakete
|Nein
|Teilweise
|Ja
|Audit-Trail und Nachweise
|Nein
|Ja
|Ja
|Zusätzliches Tool im Stack
|Ja
|Ja
|Nein
|Kosten
|Lizenzkostenfrei, aber Integrations- und Betriebsaufwand
|Zusätzliche Lizenz
|In der Plattform enthalten, je nach Tarif
Faustregel:
- Open-Source-Generatoren eignen sich, wenn du schnell eine SBOM für ein einzelnes Projekt brauchst oder ein Team hast, das Integration und Betrieb selbst übernimmt.
- Eigenständige Plattformen passen, wenn Security ein eigenes Tool betreibt und die Entwicklung mit anderen Tools arbeitet. Der Preis dafür sind Schnittstellen und Kontextwechsel.
- Eine integrierte DevSecOps-Plattform passt, wenn du SBOMs nicht als separates Projekt, sondern als Teil jedes Builds behandeln willst und Befunde dort landen sollen, wo Code geändert wird.
So deckt GitLab die drei Aufgaben ab
GitLab gehört zur dritten Kategorie. SBOMs entstehen dort, wo der Code gebaut wird:
- Erzeugen: Das Dependency Scanning erstellt in der CI/CD-Pipeline automatisch eine SBOM im CycloneDX-Format. Über einen CI/CD-Job kannst du mehrere CycloneDX-SBOMs zu einer einzigen zusammenführen, auch SBOMs von Drittanbietern.
- Verwalten: Die Abhängigkeitsliste zeigt alle Komponenten mit bekannten Schwachstellen und Lizenzen – für einzelne Projekte und ganze Gruppen. Wird eine neue Schwachstelle bekannt, gleicht GitLab sie laufend mit den vorhandenen Komponenten ab, auch ohne neuen Build.
- Durchsetzen: Mit Sicherheitsrichtlinien legst du fest, dass Merge Requests mit kritischen Schwachstellen oder nicht erlaubten Lizenzen eine Freigabe brauchen. Die Befunde erscheinen direkt im Merge Request.
Für den Betrieb hast du die Wahl zwischen GitLab.com, GitLab Dedicated und einer selbst verwalteten Installation in deiner eigenen Infrastruktur.
SBOMs automatisch erzeugen und Abhängigkeiten absichern
GitLab erstellt die SBOM direkt in der Pipeline, prüft Abhängigkeiten auf bekannte Sicherheitslücken und Lizenzen und blockiert riskante Pakete, bevor sie in den Build gelangen.
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Checkliste für deine Tool-Auswahl
Nutze diese Fragen für Demos und Testphasen:
- Unterstützt das Tool CycloneDX und/oder SPDX für Export und Import?
- Deckt es alle Sprachen, Paketmanager und Container-Images ab, die du nutzt?
- Läuft die SBOM-Erstellung automatisch bei jedem Build?
- Werden bestehende SBOMs bei neuen Schwachstellen automatisch neu bewertet?
- Sehen Entwickler(innen) Befunde im Merge Request?
- Kannst du Richtlinien für Schwachstellen und Lizenzen durchsetzen?
- Liefert das Tool Nachweise und einen Audit-Trail für CRA- und NIS2-Anforderungen?
- Erfüllt der Betrieb deine Anforderungen an Hosting und Datenschutz?
- Wie viele zusätzliche Tools und Schnittstellen musst du dafür betreiben?
FAQ
Was ist ein SBOM-Tool?
Ein SBOM-Tool erstellt eine Stückliste aller Komponenten einer Software – Bibliotheken, Pakete, Versionen und Lizenzen – in einem maschinenlesbaren Format wie CycloneDX oder SPDX. Gute Tools verwalten diese SBOMs außerdem und gleichen sie laufend mit bekannten Schwachstellen ab.
Welches SBOM-Format soll ich wählen: CycloneDX oder SPDX?
Beide sind etabliert und werden von der BSI TR-03183 berücksichtigt. CycloneDX ist stark auf Sicherheitsanwendungen ausgerichtet, SPDX hat seinen Ursprung im Lizenzmanagement. Wichtiger als die Wahl ist, dass dein Tool beide Formate einlesen kann, wenn du SBOMs von Lieferanten erhältst.
Verlangt der Cyber Resilience Act eine SBOM?
Ja. Hersteller von Produkten mit digitalen Elementen müssen eine SBOM in einem gängigen, maschinenlesbaren Format als Teil der technischen Dokumentation erstellen, mindestens für die direkten Abhängigkeiten. Die SBOM muss nicht veröffentlicht werden, aber den Marktüberwachungsbehörden auf Anfrage zur Verfügung stehen.
Reicht ein Open-Source-Generator aus?
Für die Erstellung oft ja. Für Verwaltung, laufenden Schwachstellenabgleich, Richtlinien und Audit-Nachweise brauchst du zusätzliche Tools oder eigene Integrationen.
Brauche ich für SBOMs in GitLab einen bestimmten Tarif?
Dependency Scanning, die Abhängigkeitsliste und Sicherheitsrichtlinien sind in GitLab Ultimate enthalten. Du kannst sie in der kostenlosen Testversion ausprobieren.