KI-Agenten verändern die Wirtschaftlichkeit der Softwareentwicklung grundlegend. Je günstiger Code entsteht, desto mehr Änderungen durchlaufen die Software Factory, und ihr Volumen übersteigt, wofür eine auf menschliche Entwickler(innen) zugeschnittene Infrastruktur ausgelegt ist.

GitLab hat diesen Wandel vorausgesehen und früh begonnen, eine Quellcodeverwaltung (SCM) der nächsten Generation zu entwickeln, die Tausende parallel arbeitende Agenten auf großen Repositories unterstützt. Im Juni haben wir die Next-Gen-Quellcodeverwaltung auf der GitLab Transcend vorgestellt, gemeinsam mit Nick G. aus dem Source-Control-Team von Anthropic. Seitdem arbeiten wir mit Anthropic weiter an den technischen Herausforderungen der Entwicklung im Maßstab von Agenten, und im August haben wir weitere Details zu unserer Architektur und erste Leistungsergebnisse veröffentlicht.

Diese Woche hat Anthropic anschaulich gezeigt, warum diese Arbeit so wichtig ist. Als die täglichen Merges in das Monorepo des Unternehmens von rund 2.500 im Mai auf mehr als 30.000 im September stiegen, bauten die Entwickler(innen) von Anthropic Scion, ein spezialisiertes System zur Quellcodeverwaltung für die eigene Umgebung.

Die Erfahrung von Anthropic bestätigt die Architekturrichtung, die wir verfolgen. Scion ist eigens für sehr große Monorepos gebaut, deren Clients fast ausschließlich ständig verbundene Agenten sind. Anthropic räumt selbst ein, dass dieser Ansatz kein universeller Ersatz für Git ist und eine eigene Infrastruktur für Code-Review, Suche und CI erfordert.

GitLab baut für den breiteren Unternehmensmarkt. Ziel ist Leistung im Maßstab von Agenten, ohne Git-Kompatibilität, freie Wahl der Infrastruktur und die Integration in den Softwareentwicklungszyklus aufzugeben.

"Die Skalierung unseres Monorepos für agentische Entwicklung hat unser Verständnis der Architektur von Git-Servern verändert. Wir sehen Spielraum, das Leistungsspektrum von Git-Servern für diese Workloads zu erweitern, ohne das Git-Modell insgesamt aufzugeben." – Nick G., Source Control, Anthropic

Auf Git aufgebaut, für Agenten konzipiert

Klassische Git-Workflows verlangen von Clients, umfangreiche Repository-Daten herunterzuladen, selbst wenn ein Agent nur einen kleinen Teil davon braucht. Ein einzelner Agentenaufruf kann 5 bis 10 GB Datenübertragung und mehr als 30 Sekunden Einrichtungszeit bedeuten, nur um eine einzige Frage zu beantworten. Auf Tausende Agenten hochgerechnet wird die Quellcodeverwaltung zum Engpass.

Die meisten Unternehmen können ihre Quellcodeverwaltung nicht auf eine neue Infrastruktur verlagern, nur um sie zu skalieren. Die Next-Gen-Quellcodeverwaltung behält das Git-Protokoll bei und modernisiert die darunterliegende Architektur. Zustandslose Rechenknoten skalieren horizontal auf Basis eines gemeinsamen Objektspeichers. Agentennative Schnittstellen lassen Agenten genau die Dateien und die Historie abrufen, die sie brauchen, ohne wiederholt ganze Repositories zu klonen.

In frühen internen Tests liefen Workloads bis zu 50-mal schneller, verbrauchten bis zu halb so viele Tokens und erzeugten bis zu 1.000-mal weniger Netzwerkverkehr als mit herkömmlichen Workflows. Dabei handelt es sich um Spitzenwerte unter bestimmten Testbedingungen, und wir prüfen die Leistung weiterhin unter dauerhafter, paralleler Last.

Dieselbe Architektur ist für GitLab.com ausgelegt und ebenso für S3-kompatiblen Speicher, den Kund(inn)en selbst kontrollieren, auch in Air-Gapped-Rechenzentren. Die Repository-Daten verlassen die eigene Infrastruktur dabei nicht. Das wahrt Datensouveränität und bestehende Investitionen und liefert zugleich die Skalierbarkeit, die agentische Entwicklung verlangt.

Einen genaueren Blick auf die Architektur und unsere Arbeit bietet das aktuelle Update von Mark und Kranthi zur Next-Gen-Quellcodeverwaltung:

Die Quellcodeverwaltung ist nur der erste Engpass

Eine leistungsfähigere Quellcodeverwaltung allein verlagert den Engpass in die nachgelagerten Phasen. Ein Agent, der Code in Sekunden schreibt, bringt wenig, wenn die Änderungen anschließend stundenlang auf Validierung, Security-Review oder Deployment warten.

Klassische Merge Queues und CI-Workflows geraten unter wachsenden Druck, wenn Agenten mehr Änderungen erzeugen, als die Validierung bewältigen kann. Auf GitLab.com ist dieser Druck bereits sichtbar. Im vergangenen Jahr haben Kund(inn)en 40 % mehr CI/CD-Pipelines erstellt, während die Code-Pushes um 50 % zunahmen. CI im Maßstab von Agenten muss mehr Änderungen mit weniger Rechenleistung pro Änderung validieren und dabei Nachweise darüber bewahren, was getestet und verifiziert wurde.

Deshalb ist die Next-Gen-Quellcodeverwaltung Teil der umfassenderen Vision von GitLab für eine Governed Software Factory. Wenn Agenten immer mehr Software produzieren, müssen sich Quellcodeverwaltung, Kontext, Orchestrierung, CI, Sicherheit und Governance gemeinsam weiterentwickeln.

Wir entwickeln die Next-Gen-Quellcodeverwaltung so, dass Tausende Agenten parallel in isolierten Sessions arbeiten können. Erfolglose Experimente lassen sich dort verwerfen, ohne den gemeinsamen Code zu beeinträchtigen. Erfolgreiche Änderungen können über die bestehenden Merge Requests, Pipelines, Sicherheitsprüfungen und Governance-Kontrollen von GitLab in die Produktion gelangen.

GitLab Orbit soll einen Kontextgraphen des gesamten Software-Lebenszyklus liefern, während GitLab Duo Agent Platform die Arbeit der Agenten über alle Phasen hinweg orchestriert. Zudem bauen wir Funktionen aus, mit denen sich die Arbeit von Agenten nachvollziehen und zurechnen lässt. Dazu gehören die Zuordnung und Autorisierung von Agentenaktionen, das Festhalten der Anweisungen und Entscheidungen hinter Codeänderungen sowie zusätzlicher Kontext für Reviewer(innen), damit sich menschliches Urteilsvermögen auf das Wesentliche konzentriert.

Das Ziel ist, Zeit und Gesamtkosten auf dem Weg von der Idee bis in die Produktion zu senken, selbst wenn die Zahl der Agenten und Änderungen stark wächst.

Wir sind überzeugt, dass eine Governed Software Factory die beste Wirtschaftlichkeit für agentische Entwicklung bietet: mehr ausgelieferte Software zu geringeren Kosten pro Änderung, mit der Sicherheit und Kontrolle, die Unternehmen brauchen.

Git durch offene Zusammenarbeit weiterentwickeln

Das offene Ökosystem von Git ist eine Grundlage moderner Softwareentwicklung, und wir gehen davon aus, dass es auch im agentischen Zeitalter unverzichtbar bleibt. GitLab trägt seit Langem aktiv zu Git bei, und wir werden weiter mit der Community daran arbeiten, den Standard voranzubringen, auf den Millionen Entwickler(innen) und Werkzeuge angewiesen sind.

Unsere Architektur für die Next-Gen-Quellcodeverwaltung baut auf diesem Fundament auf. Dabei verbindet sie Git-Kompatibilität mit einem neu gestalteten Backend und agentennativen Schnittstellen. Zusammen sollen sie die Leistung und Skalierbarkeit liefern, die diese neuen Workloads verlangen.

Dieser Ansatz wahrt die Investitionen, die Kund(inn)en in Git getätigt haben, und gibt GitLab zugleich Raum für Innovationen über den gesamten Software-Lebenszyklus hinweg. Was uns unterscheidet, ist die Governed Software Factory: Quellcodeverwaltung, Kontext, Orchestrierung, Sicherheit und Governance auf einer Plattform.

Ausblick

Die Next-Gen-Quellcodeverwaltung befindet sich in der Private Beta. Gemeinsam mit Kund(inn)en prüfen wir die Leistung anhand ihrer eigenen Repositories und Workloads.

Wenn Agenten die Softwareproduktion massiv steigern, muss die gesamte Software Factory in maschinellem Maßstab arbeiten. GitLab baut dieses Fundament.

Early Access zur Next-Gen-Quellcodeverwaltung anfragen und die Lösung mit den eigenen Repositories testen.

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