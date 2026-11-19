Secret Detection meldet, wenn ein aktives Personal Access Token (PAT) im Default Branch offengelegt ist. Auf diesen Fund zu reagieren, ist schwieriger: Wird das Token widerrufen, schlagen abhängige Pipelines fehl, und ein sicherer Ersatz erfordert mehrere manuelle Schritte. Solange der Fund im Schwachstellenbericht wartet, bleibt das Token gültig.

Ab GitLab 19.6 lässt sich ein geleaktes GitLab-PAT als Beta für GitLab Ultimate direkt auf der Schwachstellenseite beheben. Nach Auswahl von Rotate and fix widerruft GitLab das Token, speichert einen Ersatz im GitLab Secrets Manager und öffnet über GitLab Duo Agent Platform einen Merge Request (MR), der die CI/CD-Jobs aktualisiert. Den MR prüft und mergt das Team selbst. Den Wert des neuen Tokens legt GitLab dabei weder Personen noch Agenten offen.

Geleakte Tokens bleiben nach der Erkennung oft aktiv

Angenommen, Secret Detection markiert ein aktives PAT in deploy.sh :

Copy export GITLAB_TOKEN="glpat-..."

Manuell erfordert die Behebung, die Person zu ermitteln, der das Token gehört, es zu widerrufen, einen Ersatz mit passenden Scopes zu erzeugen, ihn sicher zu speichern und MRs zu öffnen, um Skripte und CI/CD-Jobs zu aktualisieren.

Weil dieser Ablauf mühsam ist, kommen Behebungen oft ins Stocken oder gehen schief:

Der Fund veraltet: Niemand möchte die Pipeline lahmlegen, also liegt der Fund im Schwachstellenbericht, während das Token aktiv bleibt.

Niemand möchte die Pipeline lahmlegen, also liegt der Fund im Schwachstellenbericht, während das Token aktiv bleibt. Die Korrektur bleibt auf halbem Weg stehen: Jemand widerruft das Token sofort, und der Build schlägt fehl. In der Eile, den Build wieder zum Laufen zu bringen, landet der Ersatz in einer weniger sicheren CI/CD-Variablen.

Jemand widerruft das Token sofort, und der Build schlägt fehl. In der Eile, den Build wieder zum Laufen zu bringen, landet der Ersatz in einer weniger sicheren CI/CD-Variablen. Das neue Token leakt: Jemand teilt das Ersatz-Token in einem Chat-Thread, damit eine andere Person im Team es konfigurieren kann.

In der Lücke zwischen erkannt und rotiert funktioniert das Token weiterhin für alle, die das Repository lesen können.

Rotate and fix schließt die Lücke in einem Schritt

Die Funktion Rotate and fix schließt diese Lücke, indem sie Secret Detection und Gültigkeitsprüfungen, GitLab Secrets Manager und GitLab Duo Agent Platform kombiniert.

Wer einen Fund zu einem aktiven PAT öffnet und AI actions > Fix with AI > Rotate and fix auswählt, löst folgenden Ablauf aus:

GitLab widerruft das geleakte Token und erzeugt einen Ersatz mit demselben Namen, denselben Scopes und derselben Laufzeit (ab dem Datum der Rotation neu berechnet). Es speichert den neuen Wert als Projekt-Secret im Secrets Manager, verfügbar für alle Branches und Umgebungen. Es markiert das Token in der Schwachstelle als inaktiv. Es startet eine Session im Duo Developer Flow, die einen MR öffnet, um das fest eingetragene Token zu entfernen und die CI/CD-Jobs so zu konfigurieren, dass sie das Secret lesen.

Anschließend wird der MR geprüft und gemergt und die Schwachstelle aufgelöst.

Die Code-Korrektur sieht das neue Token nie

Die Rotation ist abgeschlossen, bevor der Agent startet. GitLab Duo sieht das neue Token deshalb nie. Wenn GitLab Duo die Datei liest, um die fest eingetragenen Zugangsdaten zu entfernen, ist der alte Wert bereits widerrufen und der Ersatz sicher im Secrets Manager gespeichert. Der Agent erhält nur die Schwachstelle mit ihrem Fundort in der Datei, den Namen des neuen Secrets und den Benutzernamen der auslösenden Person, damit er ihr den MR zuweisen kann. Anschließend aktualisiert GitLab Duo die Pipeline-Konfiguration:

Copy deploy: secrets: GITLAB_TOKEN: gitlab_secrets_manager: name: ROTATED_GITLAB_TOKEN_123 file: false script: - ./deploy.sh

Das Skript nutzt weiterhin GITLAB_TOKEN , das der Secrets Manager zur Laufzeit einfügt.

Vor der Einführung sind einige Punkte zu beachten

Verfügbarkeit: Diese Beta-Funktion setzt GitLab Ultimate 19.6 oder neuer voraus. Auf GitLab.com ist sie standardmäßig aktiviert, auf GitLab Self-Managed hinter dem Feature-Flag secrets_manager_pat_rotation verfügbar und auf GitLab Dedicated noch nicht verfügbar.

Diese Beta-Funktion setzt GitLab Ultimate 19.6 oder neuer voraus. Auf GitLab.com ist sie standardmäßig aktiviert, auf GitLab Self-Managed hinter dem Feature-Flag verfügbar und auf GitLab Dedicated noch nicht verfügbar. Unterstützte Secret-Typen: Die Rotation unterstützt GitLab-PATs einschließlich Fine-grained PATs. Andere Secrets, die Secret Detection findet, etwa Schlüssel von Cloud-Anbietern, deckt sie noch nicht ab.

Die Rotation unterstützt GitLab-PATs einschließlich Fine-grained PATs. Andere Secrets, die Secret Detection findet, etwa Schlüssel von Cloud-Anbietern, deckt sie noch nicht ab. Sofort und unumkehrbar: Das geleakte Token funktioniert sofort nicht mehr, und die Rotation lässt sich nicht rückgängig machen. Skripte außerhalb von GitLab CI/CD und Jobs in anderen Projekten, die das alte Token genutzt haben, brauchen ein neues Token, weil das neue Secret nur für das aktuelle Projekt gilt und sein Rohwert nicht abrufbar ist.

Das geleakte Token funktioniert sofort nicht mehr, und die Rotation lässt sich nicht rückgängig machen. Skripte außerhalb von GitLab CI/CD und Jobs in anderen Projekten, die das alte Token genutzt haben, brauchen ein neues Token, weil das neue Secret nur für das aktuelle Projekt gilt und sein Rohwert nicht abrufbar ist. Regeln für die Eigentümerschaft: Auf GitLab.com lassen sich nur eigene Tokens rotieren. Auf GitLab Self-Managed können Administrator(inn)en auch Tokens anderer Personen rotieren.

Auf GitLab.com lassen sich nur eigene Tokens rotieren. Auf GitLab Self-Managed können Administrator(inn)en auch Tokens anderer Personen rotieren. Unabhängig von KI: Kann die Session von GitLab Duo nicht starten, rotiert GitLab das alte Token trotzdem und speichert den Ersatz, sodass sich der Code manuell aktualisieren lässt.

Anforderungen an Rollen, nötige Einstellungen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung stehen in der Dokumentation zur Rotation geleakter Tokens.

Die Rotation lässt sich für ganze Gruppen automatisieren

Tokens einzeln zu rotieren, skaliert in großen Organisationen nicht. Rotate and fix führt zwei API-Aufrufe aus: die GraphQL-Mutation projectSecretCreateFromLeakedToken , die das Token rotiert und das Secret speichert, und eine Anfrage, die den GitLab Duo Developer Flow startet.

Beide Aufrufe haben wir in leaked-token-rotation-automation zusammengefasst, eine Python-CLI ohne Abhängigkeiten und eine CI/CD-Komponente, die Tokens in einer ganzen Gruppe gesammelt rotiert:

Aktive Schwachstellenfunde: Das Werkzeug rotiert aktive geleakte PATs in den Repositories der Gruppe und öffnet für jeden Fund einen MR. Auf GitLab.com rotiert es die eigenen Tokens und listet die Tokens anderer Personen im Bericht zur Nachverfolgung auf. Auf GitLab Self-Managed können Administrator(inn)en die Tokens aller Personen rotieren.

Das Werkzeug rotiert aktive geleakte PATs in den Repositories der Gruppe und öffnet für jeden Fund einen MR. Auf GitLab.com rotiert es die eigenen Tokens und listet die Tokens anderer Personen im Bericht zur Nachverfolgung auf. Auf GitLab Self-Managed können Administrator(inn)en die Tokens aller Personen rotieren. Tokens in CI/CD-Variablen: Secret Detection scannt keine CI/CD-Variablen von Projekten, und alle Maintainer eines Projekts können eine Variable lesen, die nicht verborgen ist. Das Werkzeug findet GitLab-PATs in diesen Variablen, rotiert sie und speichert die neuen Werte im Secrets Manager. Nutzen Jobs die Variable, öffnet GitLab Duo einen MR, um sie zu aktualisieren. Jedes Token rotiert sich selbst über seinen eigenen Scope api oder self_rotate , sodass dieser Befehl auch bei Tokens anderer Personen funktioniert. Gruppen-, Instanz-, Datei- und verborgene Variablen überspringt das Werkzeug.

Jeder Lauf startet standardmäßig im Dry-Run-Modus ( --apply führt die Änderungen aus), hält nach 10 Rotationen an (konfigurierbar mit --limit ) und nimmt nie Werte von Tokens in Berichte auf. Installation, Nutzung der CI/CD-Komponente und die nötigen Scopes der Tokens beschreibt die README des Projekts.

Der Einstieg gelingt in drei Schritten

Zum Ausprobieren sind GitLab Ultimate, GitLab Duo Agent Platform und der Secrets Manager nötig, die sich mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion testen lassen. Jede Rotation verbraucht GitLab Credits für die Session im Developer Flow sowie für das gespeicherte Secret und jeden CI/CD-Job, der es liest.

Die Voraussetzungen und Hinweise zur Fehlerbehebung prüfen, um sicherzustellen, dass Gültigkeitsprüfungen und der Developer Flow aktiviert sind. Auf GitLab Self-Managed zusätzlich das Feature-Flag secrets_manager_pat_rotation aktivieren. Einen Fund zu einem aktiven PAT im Schwachstellenbericht öffnen, AI actions > Fix with AI > Rotate and fix auswählen und den daraus entstandenen Merge Request prüfen. Das Werkzeug leaked-token-rotation-automation im Dry-Run-Modus ausführen, um vorab zu sehen, welche Tokens sich in der Gruppe rotieren lassen.

Als Nächstes folgt eine Migration für CI/CD-Variablen

In Arbeit ist ein Migrations-Workflow in GitLab, der sensible CI/CD-Variablen als Secrets im GitLab Secrets Manager neu anlegt, ohne dass Werte erneut eingegeben werden müssen. GitLab erkennt Variablen, die wie Zugangsdaten aussehen, automatisch und wendet auf die zur Migration ausgewählten Variablen Standardrichtlinien für den Zugriff an. Anschließend öffnet GitLab Duo einen Merge Request, der die Pipeline-Konfiguration aktualisiert. Es bleibt nur, ihn zu prüfen und zu mergen.