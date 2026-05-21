CI/CD-Zugangsdaten mit dem GitLab Secrets Manager verwalten

Viele Zugangsdaten-Leaks beginnen damit, dass Entwickler(innen) Zugangsdaten benötigen, keinen geeigneten Ort dafür haben und improvisieren. Sie landen in einer CI/CD-Variable mit zu weitreichenden Berechtigungen, einer Konfigurationsdatei oder einer .env -Datei, die nur kurz committet wird.

Der GitLab Secrets Manager, jetzt in der öffentlichen Beta mit GitLab 19.0, speichert Zugangsdaten auf derselben Plattform, auf der auch dein Code und deine Pipelines laufen. Jedes Geheimnis ist auf die Jobs beschränkt, die es benötigen, und unterliegt den Zugriffskontrollen, die du bereits verwendest. Weniger Geheimnisse landen am falschen Ort, und wenn eines durchsickert, können Sicherheits- und Entwicklungsteams mit weniger Unterbrechungen rechnen.

Wo Geheimnisse normalerweise landen

Entwickler(innen) greifen oft standardmäßig auf CI/CD-Variablen zurück, um Geheimnisse zu speichern. Man setzt die Variable auf Projekt- oder Gruppenebene, maskiert den Wert und aktualisiert die Pipeline. Von da an wird der Wert in jeden Job injiziert, und jede Person mit Pipeline-Zugriff kann ihn lesen. Dieses Muster widerspricht dem Prinzip der geringsten Privilegien, hält aber den Build am Laufen.

Die übliche Lösung ist ein eigenständiger Vault. Dieser Ansatz holt die Geheimnisse zwar aus der CI/CD-Konfiguration heraus, bringt aber eine dauerhafte operative Belastung mit sich: ein weiteres System zur Authentifizierung, ein weiteres Zugriffsmodell zur Pflege und ein weiterer Audit-Stream, der bei einem Vorfall korreliert werden muss.

Teste den Secrets Manager in deinen bestehenden Projekten und Pipelines

Der GitLab Secrets Manager ist eine native GitLab-Funktion, die auf OpenBao basiert. Er ist bereits Teil deiner GitLab-Plattform, sodass Zugangsdaten innerhalb deiner bestehenden Projekt- und Gruppenstruktur bleiben.

Entwickler(innen) können ein Geheimnis aus CI/CD-Variablen herauslösen, indem sie es in der .gitlab-ci.yml mit dem Schlüsselwort secrets: deklarieren:

Copy deploy: secrets: DATABASE_PASSWORD: gitlab_secrets_manager: name: db-password script: - deploy --password $DATABASE_PASSWORD

Standardmäßig schreibt GitLab das Geheimnis in eine temporäre Datei und stellt den Pfad als Umgebungsvariable bereit, die auf diesen Job beschränkt ist. Die Übergabe des Pfads anstelle des Werts kann die Exposition in Unterprozessen, Crash-Dumps und Telemetriedaten reduzieren.

Das Zugriffsmodell, das du bereits verwendest

Ein eigenständiger Geheimnismanager zwingt dich dazu, zwei Zugriffsmodelle parallel zu pflegen. Jedes Team, jede Anwendung und jede Berechtigungsgrenze, die du bereits in GitLab modelliert hast, muss im Geheimnis-Tool nachgebaut und synchron gehalten werden, wenn Personen hinzukommen, ihre Rollen wechseln oder das Unternehmen verlassen. Wenn die beiden Systeme auseinanderdriften, werden die Lücken ausnutzbar.

Der Secrets Manager nutzt deine bestehende Gruppen- und Projektstruktur als Isolierungsgrenze für Geheimnisse, ohne eine separate Struktur, die aufgebaut und gepflegt werden muss. Du legst Lese-, Erstellungs-, Aktualisierungs- und Löschberechtigungen pro Benutzer(in), Gruppe oder Rolle fest und verwendest dabei dieselben Kontrollen wie für Code. Geheimnisse, die auf Gruppenebene erstellt werden, stehen jedem darunter verschachtelten Projekt zur Verfügung, sodass gemeinsame Zugangsdaten einmal definiert und dort vererbt werden, wo sie benötigt werden. Wenn jemand das Projekt verlässt oder daraus entfernt wird, verliert diese Person sofort den Zugriff auf die zugehörigen Geheimnisse.

Jedes Geheimnis auf den Job beschränkt, der es benötigt

Als das Axios-npm-Paket kompromittiert wurde im März, mussten Unternehmen, die eine kompromittierte Version einsetzten, davon ausgehen, dass alle Zugangsdaten, die ihre Pipelines berührten, in den Händen von Angreifern waren. Sie mussten exponierte Geheimnisse rotieren und jedes System prüfen, das diese Geheimnisse erreichen konnten.

Je weiter der Geltungsbereich eines Geheimnisses reicht, desto mehr Aufwand erfordert die Behebung bei einer Exposition. Entwickler(innen) tragen diese Kosten zusammen mit dem Sicherheitsteam in Form von blockierten Merges und fehlgeschlagenen Builds. Eine enge Beschränkung von Geheimnissen reduziert die Bereinigung auf die Systeme, die ein kompromittiertes Zugangsdatum tatsächlich erreichen konnte.

Der Secrets Manager begrenzt den Schadensradius kompromittierter Geheimnisse, indem er jedes Zugangsdatum auf den Job beschränkt, der es benötigt. Er entscheidet anhand von drei Job-Attributen, welche Jobs ein bestimmtes Geheimnis abrufen dürfen: die Zielumgebung, der Branch, auf dem der Job läuft, und ob dieser Branch geschützt ist. Wildcards funktionieren bei Umgebung und Branch, sodass du nicht jeden Fall einzeln aufzählen musst. Da die Geltungsbereiche durch Job-Attribute definiert werden, die GitLab bereits erfasst, gibt es kein zweites System, das mit deiner Pipeline abgeglichen werden muss.

Wenn ein Job ausgeführt wird, fordert er den Wert des benötigten Geheimnisses an. Das Secrets-Backend verifiziert die Identität des Jobs und prüft dann seinen Branch und seine Umgebung anhand der Geltungsbereichsregeln, bevor es den Wert zurückgibt. Du kannst Bedingungen kombinieren, sodass eine einzelne Regel verlangen kann, dass ein Job auf einem geschützten Branch läuft und eine production/* -Umgebung ansteuert, bevor er Zugangsdaten erhält. Wenn der Job endet, wird das Geheimnis verworfen. Nichts bleibt auf dem Runner bestehen, und die Job-Protokolle werden maskiert. Eine CI-Variable hingegen bleibt in deiner Projektkonfiguration auf unbestimmte Zeit lesbar.

Ein Geheimnis bis zu seiner Pipeline zurückverfolgen

Wenn ein Geheimnis durchsickert oder eine Abhängigkeit kompromittiert wird, müssen Einsatzkräfte das Zugangsdatum durch jede Pipeline und jeden Job verfolgen, der es verwendet hat. Das löst einen dringenden Prozess aus, bei dem Protokolle aus dem CI-System, dem Geheimnis-Tool, dem Identitätsanbieter und überall dort, wo das Zugangsdatum zum Einsatz kam, zusammengeführt werden müssen.

Der GitLab Secrets Manager protokolliert die Erstellungs-, Aktualisierungs- und Löschereignisse für Geheimnisse auf Projekt- und Gruppenebene im selben Audit-Trail wie der Rest der Plattform, sodass Änderungen an deinem Geheimnisbestand neben dem Rest deiner Governance-Aufzeichnungen stehen. Geheimnisabrufe aus CI/CD-Pipelines werden als Audit Events mit den zugehörigen Pipeline- und Job-IDs gestreamt, sodass Einsatzkräfte nachverfolgen können, wo ein Geheimnis verwendet wurde, ohne Daten aus verschiedenen Systemen manuell korrelieren zu müssen. Audit-Logging ist heute für Self-Managed-Bereitstellungen verfügbar; die Unterstützung für GitLab.com wird voraussichtlich während des öffentlichen Beta-Programms folgen.

Sieh den Secrets Manager in Aktion

Tritt der öffentlichen Beta bei

Der GitLab Secrets Manager ist in der öffentlichen Beta für Premium- und Ultimate-Nutzer(innen) auf GitLab.com und Self-Managed-Bereitstellungen verfügbar. Die Unterstützung für GitLab Dedicated folgt in Kürze.

Auf GitLab.com kannst du dich anmelden und dein erstes Geheimnis erstellen. Für Self-Managed-Bereitstellungen folge den Installationsschritten und erfahre, wie du den Secrets Manager als Entwickler(in) nutzt.

Unsere Integrationen für HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, Azure Key Vault und Google Cloud Secret Manager funktionieren neben dem GitLab Secrets Manager, sodass du ihn in deinem eigenen Tempo einführen kannst.

Der Secrets Manager ist während der Beta-Phase kostenlos. Nach der allgemeinen Verfügbarkeit wird er eine kostenpflichtige Funktion sein, die über GitLab Credits abgerechnet wird. Du musst dich anmelden, bevor etwas berechnet wird, und wir informieren dich rechtzeitig vor der allgemeinen Verfügbarkeit.

Wenn du den Secrets Manager ausprobiert hast, teile uns dein Feedback mit, damit deine Rückmeldungen die Funktion vor der allgemeinen Verfügbarkeit mitgestalten können.

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