Mit CI-Integration Python-Pakete sichern & publizieren

Implementierung einer sicheren CI/CD-Pipeline über sechs Stufen mit der GitLab-DevSecOps-Plattform.
Die Sicherheit der Software-Lieferkette ist ein zentrales Anliegen in der Softwareentwicklung. Unternehmen müssen die Authentizität und Integrität ihrer Software-Pakete nachweisen können. Diese Anleitung zeigt die Implementierung einer sicheren CI/CD-Pipeline für Python-Pakete mittels GitLab CI, einschließlich Paket-Signierung und Attestierung mit Sigstores Cosign. Die NIS2-Richtlinie (EU) 2022/2555 verpflichtet Unternehmen der kritischen Infrastruktur und wichtige Einrichtungen zur Absicherung ihrer Software-Lieferkette. Artikel 21 fordert explizit "Sicherheit bei der Beschaffung, Entwicklung und Wartung von Netz- und Informationssystemen" sowie "Sicherheit der Lieferkette". Kryptographische Signierung von Software-Paketen erfüllt diese Anforderungen durch nachweisbare Integrität und lückenlose Rückverfolgbarkeit der Herkunft. In dieser Anleitung:
Nach den hochkarätigen Angriffen auf SolarWinds (2020) und der Log4Shell-Schwachstelle (2021) hat das BSI verschärfte Empfehlungen zur Absicherung der Software-Lieferkette herausgegeben. Die NIS2-Umsetzung in Deutschland verstärkt diese Anforderungen: Betreiber kritischer Infrastrukturen und wichtige Einrichtungen müssen die Integrität ihrer Software-Komponenten nachweisen können. Kryptographische Signierung bietet diesen Nachweis durch fälschungssichere, öffentlich verifizierbare Herkunftsbestätigung. Vier Gründe für Signierung und Attestierung der Python-Pakete:
Die Gewährleistung der Code-Integrität und -Authentizität ist notwendig. Diese Pipeline erstellt nicht nur den Code, sondern erzeugt eine kryptographisch verifizierbare Dokumentation darüber, wie, wann und von wem das Paket erstellt wurde. Jede Stufe fungiert als Kontrollinstanz, die die Herkunft des Pakets prüft und dokumentiert. Sechs Stufen einer GitLab-Pipeline, die die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit des Pakets gewährleisten:
Vor dem Paket-Build muss eine konsistente und sichere Build-Umgebung eingerichtet werden. Diese Konfiguration stellt sicher, dass jedes Paket mit denselben Werkzeugen, Einstellungen und Sicherheitskontrollen erstellt wird.
Die Pipeline benötigt spezifische Werkzeuge und Einstellungen. Primäre Konfigurationen:
"1.0.0") statt einer Ableitung aus Git-Tags oder Commits. Dieser Ansatz gewährleistet vollständige Reproduzierbarkeit und macht das Pipeline-Verhalten vorhersagbarer. In Produktivumgebungen lässt sich semantische Versionierung basierend auf Git-Tags oder eine andere Versionierungsstrategie einsetzen, die zum Release-Prozess passt.
Werkzeug-Anforderungen:
curl,
wget - Cosign für kryptographische Signierung - Python-Packaging-Tools:
build,
twine,
setuptools,
wheel
PYTHON_VERSION: '3.10'
PACKAGE_NAME: ${CI_PROJECT_NAME}
PACKAGE_VERSION: "1.0.0"
FULCIO_URL: 'https://fulcio.sigstore.dev'
REKOR_URL: 'https://rekor.sigstore.dev'
CERTIFICATE_IDENTITY: 'https://gitlab.com/${CI_PROJECT_PATH}//.gitlab-ci.yml@refs/heads/${CI_DEFAULT_BRANCH}'
CERTIFICATE_OIDC_ISSUER: 'https://gitlab.com'
PIP_CACHE_DIR: "$CI_PROJECT_DIR/.pip-cache"
COSIGN_YES: "true"
GENERIC_PACKAGE_BASE_URL: "${CI_API_V4_URL}/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/generic/${PACKAGE_NAME}/${PACKAGE_VERSION}"
Caching beschleunigt nachfolgende Builds:
paths:
- ${PIP_CACHE_DIR}
Jede Software-Entwicklung beginnt mit der Erstellung. In dieser Pipeline transformiert die Build-Stage Quellcode in ein verteilbares Paket, bereit für verschiedene Python-Umgebungen. Der Build-Prozess erstellt zwei standardisierte Formate:
extends: .python-job
stage: build
script:
- git init
- git config --global init.defaultBranch main
- git config --global user.email "[email protected]"
- git config --global user.name "CI"
- git add .
- git commit -m "Initial commit"
- export NORMALIZED_NAME=$(echo "${CI_PROJECT_NAME}" | tr '-' '_')
- sed -i "s/name = \".*\"/name = \"${NORMALIZED_NAME}\"/" pyproject.toml
- sed -i "s|\"Homepage\" = \".*\"|\"Homepage\" = \"https://gitlab.com/${CI_PROJECT_PATH}\"|" pyproject.toml
- python -m build
artifacts:
paths:
- dist/
- pyproject.toml
Die Build-Stage führt folgende Schritte aus:
git init) und konfiguriert es mit Basis-Einstellungen 2. Normalisiert den Paketnamen durch Umwandlung von Bindestrichen in Unterstriche, was für Python-Packaging erforderlich ist 3. Aktualisiert die Paket-Metadaten in
pyproject.toml entsprechend den Projekt-Einstellungen 4. Erstellt sowohl Wheel- als auch Quell-Distributions-Pakete mittels
python -m build 5. Bewahrt die erstellten Pakete und Konfiguration als Artefakte für nachfolgende Stufen
Ist die Attestierung die Biografie des Pakets, so ist die Signierung dessen kryptographisches Siegel der Authentizität. Hier wird das Paket von einer bloßen Datei-Sammlung in ein verifiziertes, manipulationssicheres Artefakt transformiert. Die Signierung-Stage nutzt Cosign zur Anwendung einer digitalen Signatur als unzerbrechliches Siegel. Dies ist kein einfacher Stempel, sondern ein komplexer kryptographischer Handshake, der die Integrität und Herkunft des Pakets beweist. Die schlüssellose Signierung mittels OIDC eliminiert das Risiko von Credential-Leaks und erfüllt beispielsweise ISO 27001 A.12.1.2 (Verwaltung privilegierter Zugriffsrechte).
extends: .python+cosign-job
stage: sign
id_tokens:
SIGSTORE_ID_TOKEN:
aud: sigstore
script:
- |
for file in dist/*.whl dist/*.tar.gz; do
if [ -f "$file" ]; then
filename=$(basename "$file")
cosign sign-blob --yes \
--fulcio-url=${FULCIO_URL} \
--rekor-url=${REKOR_URL} \
--oidc-issuer $CI_SERVER_URL \
--identity-token $SIGSTORE_ID_TOKEN \
--output-signature "dist/${filename}.sig" \
--output-certificate "dist/${filename}.crt" \
"$file"
fi
done
artifacts:
paths:
- dist/
Diese Signierung-Stage führt mehrere zentrale Operationen aus:
.sig) für jedes Paket 4. Generiert ein Zertifikat (
.crt), das die Authentizität der Signatur beweist 5. Speichert sowohl Signaturen als auch Zertifikate zusammen mit den Paketen als Artefakte
Die Verifizierung ist das finale Qualitätskontroll-Gate. Dies ist nicht nur eine Prüfung, sondern eine Sicherheitsuntersuchung, bei der jeder Aspekt des Pakets überprüft wird. ISO 27001 Anhang A.14.2.8 fordert Sicherheitstests vor der Bereitstellung von Systemen. Die Verification-Stage der Pipeline erfüllt diese Anforderung durch kryptographische Überprüfung: Jedes Paket wird vor der Veröffentlichung gegen seine Signatur validiert. Scheitert die Prüfung, stoppt die Pipeline automatisch – eine erzwungene Qualitätssicherung, die manuelle Umgehung ausschließt. Die erzwungene kryptographische Prüfung vor der Veröffentlichung entspricht beispielsweise BSI-Empfehlungen zur systematischen Qualitätssicherung.
extends: .python+cosign-job
stage: verify
script:
- |
failed=0
for file in dist/*.whl dist/*.tar.gz; do
if [ -f "$file" ]; then
filename=$(basename "$file")
if ! cosign verify-blob \
--signature "dist/${filename}.sig" \
--certificate "dist/${filename}.crt" \
--certificate-identity "${CERTIFICATE_IDENTITY}" \
--certificate-oidc-issuer "${CERTIFICATE_OIDC_ISSUER}" \
"$file"; then
failed=1
fi
fi
done
if [ $failed -eq 1 ]; then
exit 1
fi
Die Verifizierung-Stage implementiert mehrere Sicherheitsprüfungen:
dist-Verzeichnis 2. Nutzt Cosign zur Überprüfung, dass die Signatur zum Paketinhalt passt 3. Bestätigt, dass die Zertifikats-Identität der erwarteten GitLab-Pipeline-Identität entspricht 4. Validiert, dass das Zertifikat vom vertrauenswürdigen OIDC-Provider ausgestellt wurde 5. Lässt die gesamte Pipeline fehlschlagen, wenn eine Prüfung fehlschlägt, sodass nur verifizierte Pakete fortfahren
Bei der Veröffentlichung werden die verifizierten Pakete über die GitLab-Paket-Registry verfügbar gemacht. Dies ist eine sorgfältig orchestrierte Freigabe, die sicherstellt, dass nur verifizierte, authentifizierte Pakete ihr Ziel erreichen.
extends: .python-job
stage: publish
script:
- |
cat << EOF > ~/.pypirc
[distutils]
index-servers = gitlab
[gitlab]
repository = ${CI_API_V4_URL}/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/pypi
username = gitlab-ci-token
password = ${CI_JOB_TOKEN}
EOF
TWINE_PASSWORD=${CI_JOB_TOKEN} TWINE_USERNAME=gitlab-ci-token \
twine upload --repository-url ${CI_API_V4_URL}/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/pypi \
dist/*.whl dist/*.tar.gz
Die Veröffentlichung-Stage übernimmt mehrere wichtige Aufgaben:
.pypirc-Konfigurationsdatei mit GitLab-Paket-Registry-Zugangsdaten 2. Nutzt das GitLab-CI-Job-Token für sichere Authentifizierung 3. Lädt sowohl Wheel- als auch Quell-Distributions-Pakete in die GitLab-PyPI-Registry hoch 4. Stellt die Pakete zur Installation via pip bereit
Nach Veröffentlichung der Pakete müssen deren Signaturen und Zertifikate zur Verifizierung verfügbar gemacht werden. Diese werden in der generischen Paket-Registry von GitLab gespeichert und sind damit einfach zugänglich für Nutzer, die die Paket-Authentizität verifizieren möchten.
extends: .python+cosign-job
stage: publish_signatures
script:
- |
for file in dist/*.whl dist/*.tar.gz; do
if [ -f "$file" ]; then
filename=$(basename "$file")
curl --header "JOB-TOKEN: ${CI_JOB_TOKEN}" \
--fail \
--upload-file "dist/${filename}.sig" \
"${GENERIC_PACKAGE_BASE_URL}/${filename}.sig"
curl --header "JOB-TOKEN: ${CI_JOB_TOKEN}" \
--fail \
--upload-file "dist/${filename}.crt" \
"${GENERIC_PACKAGE_BASE_URL}/${filename}.crt"
fi
done
Die Signaturen-Veröffentlichung-Stage führt folgende Schlüsseloperationen aus:
.sig) in die generische Paket-Registry 3. Lädt die zugehörige Zertifikat-Datei (
.crt) hoch 4. Stellt diese Verifizierungs-Artefakte für nachgelagerte Paket-Nutzer bereit 5. Verwendet dieselbe Version und denselben Paketnamen zur Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen Paketen und Signaturen
Die finale Stufe simuliert, wie Endnutzer die Authentizität des Pakets verifizieren werden. Diese Stufe dient sowohl als finale Prüfung als auch als praktisches Beispiel des Verifizierungsprozesses.
extends: .python+cosign-job
stage: consumer_verification
script:
- |
git init
git config --global init.defaultBranch main
mkdir -p pkg signatures
pip download --index-url "https://gitlab-ci-token:${CI_JOB_TOKEN}@gitlab.com/api/v4/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/pypi/simple" \
"${NORMALIZED_NAME}==${PACKAGE_VERSION}" --no-deps -d ./pkg
pip download --no-binary :all: \
--index-url "https://gitlab-ci-token:${CI_JOB_TOKEN}@gitlab.com/api/v4/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/pypi/simple" \
"${NORMALIZED_NAME}==${PACKAGE_VERSION}" --no-deps -d ./pkg
failed=0
for file in pkg/*.whl pkg/*.tar.gz; do
if [ -f "$file" ]; then
filename=$(basename "$file")
sig_url="${GENERIC_PACKAGE_BASE_URL}/${filename}.sig"
cert_url="${GENERIC_PACKAGE_BASE_URL}/${filename}.crt"
curl --fail --silent --show-error \
--header "JOB-TOKEN: ${CI_JOB_TOKEN}" \
--output "signatures/${filename}.sig" \
"$sig_url"
curl --fail --silent --show-error \
--header "JOB-TOKEN: ${CI_JOB_TOKEN}" \
--output "signatures/${filename}.crt" \
"$cert_url"
if ! cosign verify-blob \
--signature "signatures/${filename}.sig" \
--certificate "signatures/${filename}.crt" \
--certificate-identity "${CERTIFICATE_IDENTITY}" \
--certificate-oidc-issuer "${CERTIFICATE_OIDC_ISSUER}" \
"$file"; then
failed=1
fi
fi
done
if [ $failed -eq 1 ]; then
exit 1
fi
Diese Nutzer-Verifizierung-Stage simuliert die Endnutzer-Erfahrung durch:
Das BSI IT-Grundschutz-Kompendium empfiehlt in Baustein CON.8 die Sicherstellung der Software-Integrität durch geeignete Maßnahmen. Kryptographische Signierung mit öffentlich nachprüfbaren Transparenzprotokollen (Sigstore Rekor) entspricht dieser Empfehlung: Jedes Paket erhält eine unveränderbare digitale Signatur, die auch Endnutzer vor der Installation verifizieren können. Dies schafft Vertrauen in die Software-Lieferkette vom Build bis zur Bereitstellung. Diese umfassende Pipeline bietet eine sichere und zuverlässige Methode zum Erstellen, Signieren und Veröffentlichen von Python-Paketen in die GitLab-Paket-Registry. Durch Befolgung dieser Praktiken und Implementierung der empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen lässt sich sicherstellen, dass Pakete angemessen verifiziert und sicher an Nutzer verteilt werden. Die Pipeline kombiniert moderne Sicherheitspraktiken mit effizienter Automatisierung zur Schaffung einer robusten Software-Lieferkette. Mittels Sigstores Cosign für Signierung und Attestierung sowie GitLabs integrierten Sicherheitsfunktionen lassen sich Nutzern vertrauenswürdige, kryptographisch verifizierte Pakete bereitstellen.
