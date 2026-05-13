Veröffentlicht am: 13. Mai 2026
8 Minuten Lesezeit
CVSS-Scores spiegeln das tatsächliche Risiko nicht wider. Severity-Override-Richtlinien in GitLab automatisieren Korrekturen nach CVE, CWE und Verzeichnis.
Ein typischer Enterprise-Schwachstellenbericht zeigt pro Scan-Zyklus Hunderte von Findings – alle nach dem Common Vulnerability Scoring System (CVSS) eingestuft. Das Problem: CVSS beschreibt die theoretischen Eigenschaften einer Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), nicht ob sie in der eigenen Umgebung relevant ist. Eine kritische Schwachstelle in einer internen Hilfsbibliothek ist nicht dasselbe Risiko wie eine mittlere Schwachstelle in einem öffentlich zugänglichen Authentifizierungsdienst. Trotzdem werden beide identisch behandelt, bis jemand jede einzelne manuell triagiert. Diese Triage-Arbeit skaliert nicht.
GitLab-Schwachstellenmanagement-Richtlinien können diese Standard-CVSS-Schweregrade jetzt automatisch auf Basis selbst definierter Bedingungen überschreiben – sodass der Schwachstellenbericht das tatsächliche Risikomodell widerspiegelt, nicht ein generisches.
Eine Severity-Override-Richtlinie ist ein Typ von Schwachstellenmanagement-Richtlinie, der Schwachstellen-Schweregrade automatisch bei jeder Default-Branch-Pipeline anpasst. Regeln werden mit Übereinstimmungskriterien (CVE-ID, CWE-ID, Dateipfad oder Verzeichnis) und einer Override-Aktion definiert. Wenn eine Schwachstelle übereinstimmt, aktualisiert GitLabs Security Policy Bot ihren Schweregrad sofort.
Drei Override-Operationen stehen zur Verfügung:
Manuelle Überschreibungen durch autorisierte Nutzende haben stets Vorrang vor Richtlinien-Overrides. Jede automatisierte Änderung wird in der Schwachstellenhistorie und den Audit Events protokolliert – so entsteht eine vollständige Aufzeichnung darüber, was sich wann und warum geändert hat.
Jedes der folgenden Beispiele enthält eine Richtlinienkonfiguration, die direkt kopiert, angepasst und angewendet werden kann.
Security-Scanner wissen nicht, welche Projekte interne Werkzeuge, Test-Utilities oder Produktionsdienste sind. Sie bewerten jede CVE gleich, unabhängig vom Deployment-Kontext. Für Teams, die interne Admin-Dashboards, Entwicklerwerkzeuge oder Batch-Verarbeitungsjobs betreiben, die nie externen Traffic empfangen, rechtfertigt eine kritisch bewertete Abhängigkeitsschwachstelle oft nicht dieselbe Reaktion wie eine in einer kundenseitigen API.
Diese Richtlinie senkt den Schweregrad bestimmter CVEs in Verzeichnissen interner Dienste:
vulnerability_management_policy:
- name: "Downgrade CVEs in internal services"
description: "Internal-only services have lower exposure risk"
enabled: true
rules:
- type: detected
criteria:
- type: identifier
identifier_type: cve
values:
- "CVE-2023-44487"
- "CVE-2024-29041"
- type: directory
value: "internal/**/*"
actions:
- type: severity_override
severity_override_operation: decrease
Die CVE-Werte durch die Identifier ersetzen, die das Team für interne
Deployments als geringeres Risiko eingestuft hat. Die
decrease-Operation
senkt den Schweregrad um eine Stufe (Critical wird High, High wird Medium) –
relative Prioritäten bleiben erhalten, ohne auf kontextunangemessene Scores
überzureagieren.
Bestimmte Schwachstellenklassen erfordern eine stärkere Reaktion, wenn sie
in Produktionsquellcode gefunden werden. Cross-Site-Scripting (CWE-79) und
SQL-Injection (CWE-89) gehören laut OWASP
und dem Known Exploited Vulnerabilities (KEV)-Katalog
von CISA zu den am häufigsten ausgenutzten Schwachstellentypen. Wenn der
Scanner diese Schwachstellen im
src/-Verzeichnis als Medium oder High meldet,
muss der Triage-Prozess sie als Critical behandeln.
Diese Richtlinie setzt den Schweregrad für XSS- und SQLi-Findings in Produktionscode auf Critical:
vulnerability_management_policy:
- name: "Upgrade XSS and SQLi in production code"
description: "Injection vulnerabilities in src/ are always Critical"
enabled: true
rules:
- type: detected
criteria:
- type: identifier
identifier_type: cwe
values:
- "CWE-79"
- "CWE-89"
- type: directory
value: "src/**/*"
actions:
- type: severity_override
severity_override_operation: set
severity_override_value: critical
Diese Richtlinie lässt sich mit einer Merge-Request-Approval-Richtlinie kombinieren, die für Critical-Findings eine Security-Team-Freigabe verlangt. Der Severity Override stellt sicher, dass die richtigen Findings im Schwachstellenbericht markiert und priorisiert werden. Die Approval-Richtlinie stellt sicher, dass neu erkannte Findings die Produktion nicht ohne Review erreichen.
Verschiedene Scanner weisen derselben CVE manchmal unterschiedliche Schweregrade zu. Der Static Application Security Testing (SAST)-Scanner meldet ein Finding möglicherweise als High, während Dependency Scanning es als Medium einstuft. Diese Inkonsistenzen erzeugen Verwirrung bei der Triage und erschweren es, konsistente Freigabe-Schwellenwerte über Scanner-Typen hinweg festzulegen.
Eine Severity-Override-Richtlinie erzwingt eine konsistente Ausgangsbasis. Hat das Security-Team eine bestimmte CVE-Familie bewertet und festgestellt, dass sie unabhängig vom Scanner stets High sein sollte, lässt sich das explizit festlegen:
vulnerability_management_policy:
- name: "Normalize log4j severity to High"
description: "Consistent severity for log4j CVEs across all scanners"
enabled: true
rules:
- type: detected
criteria:
- type: identifier
identifier_type: cve
values:
- "CVE-2021-44228"
- "CVE-2021-45046"
- "CVE-2021-45105"
actions:
- type: severity_override
severity_override_operation: set
severity_override_value: high
Das ist besonders nützlich für Unternehmen, die mehrere Scanner-Typen betreiben (SAST, Dependency Scanning, Container Scanning), bei denen dieselbe zugrundeliegende Schwachstelle je nach Erkennungsmethode mit unterschiedlichen Bewertungen erscheint.
CVSS-Scores sind statisch. Sie ändern sich nicht, wenn eine Schwachstelle aktiv ausgenutzt wird, und sie berücksichtigen keine reale Ausnutzungswahrscheinlichkeit. FIRSTs Exploit Prediction Scoring System (EPSS) und CISAs KEV-Katalog liefern das fehlende Signal.
Wenn Threat Intelligence zeigt, dass eine Medium-CVE aktiv ausgenutzt wird (KEV) oder eine hohe Ausnutzungswahrscheinlichkeit hat (EPSS über 0,5), lässt sie sich per Severity Override hochstufen:
vulnerability_management_policy:
- name: "Upgrade actively exploited CVEs"
description: "CVEs in CISA KEV catalog should be treated as Critical"
enabled: true
rules:
- type: detected
criteria:
- type: identifier
identifier_type: cve
values:
- "CVE-2024-3094"
- "CVE-2023-4966"
- "CVE-2023-22515"
actions:
- type: severity_override
severity_override_operation: set
severity_override_value: critical
Eine laufend gepflegte Liste der relevanten KEV-Einträge pflegen und die Richtlinie aktualisieren, wenn neue CVEs zum Katalog hinzugefügt werden. So entsteht eine Rückkopplungsschleife zwischen Threat Intelligence und dem entwicklerseitig sichtbaren Schweregrad – ohne manuelle Anpassung jedes einzelnen Findings.
Einzelne Projektrichtlinien skalieren nicht, wenn eine Organisation Hunderte
oder Tausende von Projekten hat. Severity-Override-Richtlinien können auf
Group-Ebene angewendet werden und betreffen dann jedes Projekt in der Group.
In Kombination mit
policy_scope lassen sich Richtlinien auf Projekte mit
einem bestimmten Compliance-Framework-Label ausrichten.
Eine Organisation mit dem Compliance-Framework "PCI-DSS" kann beispielsweise eine strengere Schweregradbehandlung für Injektionsschwachstellen für alle PCI-relevanten Projekte durchsetzen, während für interne Tooling-Groups eine leichtere Richtlinie gilt:
vulnerability_management_policy:
- name: "PCI projects: upgrade injection severity"
description: "All injection vulnerabilities are Critical in PCI scope"
enabled: true
policy_scope:
compliance_frameworks:
- id: 12345
rules:
- type: detected
criteria:
- type: identifier
identifier_type: cwe
values:
- "CWE-79"
- "CWE-89"
- "CWE-78"
- "CWE-94"
actions:
- type: severity_override
severity_override_operation: set
severity_override_value: critical
Dieses Muster bedeutet: Das Security-Team definiert das Risikomodell einmalig, und es wird überall konsistent angewendet. Keine projektbezogene Konfiguration. Keine Abhängigkeit davon, dass einzelne Teams sich an die Einrichtung erinnern.
So werden Schwachstellenmanagement-Richtlinien erstellt:
|Parameter
|Details
|Kriterientypen
file_path,
directory,
identifier (mit optionalem
identifier_type:
cve,
cwe,
owasp)
|Override-Operationen
set (auf bestimmten Level),
increase (eine Stufe hoch),
decrease (eine Stufe runter)
|Schweregradtufen
info,
low,
medium,
high,
critical
|Werte
|Einzelner
value oder
values-Array (bis zu 1.000 Einträge, ODER-Logik). Wildcards unterstützt (z. B.
CVE-2023-*)
|Kriterienlogik
|Mehrere Kriterien in einer Regel = UND (alle müssen übereinstimmen). Mehrere Regeln in einer Richtlinie = ODER (eine muss übereinstimmen)
|Limits
|3 Kriterien pro Regel, 5 Regeln pro Richtlinie, 5 Richtlinien pro Security-Policy-Projekt
|Geltungsbereich
|Projekt- oder Group-Ebene.
policy_scope für Compliance-Framework-Targeting
|Vorrang manueller Overrides
|Manuelle Overrides durch autorisierte Nutzende haben stets Vorrang
Was ist der Unterschied zwischen Auto-Dismiss und Severity Override?
Auto-Dismiss entfernt Findings aus der aktiven Triage-Warteschlange. Severity Override hält sie sichtbar, passt aber ihre Prioritätsstufe an – sie werden weiterhin verfolgt und mit angemessener Dringlichkeit geprüft.
Lassen sich Severity Overrides mit anderen Richtlinientypen kombinieren?
Ja. Severity Overrides gelten für Findings auf dem
default-Branch und
betreffen Schwachstellen im GitLab-Schwachstellen-Reporting. Merge-Request-
Approval-Richtlinien lassen sich verwenden, um neu erkannte Findings zu
kontrollieren.
Gelten Severity Overrides rückwirkend für bestehende Schwachstellen?
Ja. Wenn eine Severity-Override-Richtlinie angewendet wird, verarbeitet sie übereinstimmende Schwachstellen mit dem Status „Needs triage" oder „Confirmed" bei der nächsten Default-Branch-Pipeline – bis zu 1.000 pro Durchlauf.
Was passiert, wenn zwei Richtlinien widersprüchliche Schweregrade setzen?
Manuelle Overrides haben stets Vorrang. Bei Richtlinienkonflikten hat die zuletzt angewendete Richtlinie Vorrang. Richtlinien regelmäßig überprüfen, um überlappende Kriterien zu vermeiden.
Können Entwicklungsteams Severity-Override-Richtlinien umgehen?
Nein. Richtlinien werden in einem Security-Policy-Projekt mit eingeschränktem Zugriff verwaltet. Entwicklungsteams können sie weder ändern noch deaktivieren. Autorisierte Nutzende können manuelle Overrides für einzelne Schwachstellen anwenden, die Vorrang haben.
Schwachstellenberichte, die das tatsächliche Risiko widerspiegeln? Dokumentation zu Severity-Override-Richtlinien lesen oder kostenlose GitLab-Ultimate-Testversion starten.
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