Veröffentlicht am: 25. September 2025
7 Minuten Lesezeit
Erkenne und behebe Sicherheitslücken früh mit Shift-Left-Security. Lerne aus HackerOnes GitLab-Story und erhalte praxisnahe DevSecOps-Tipps.
Traditionelle Sicherheitsmodelle geraten in modernen DevOps-Umgebungen schnell an ihre Grenzen. Sicherheitsprüfungen, die erst spät im Entwicklungsprozess erfolgen, verursachen hohe Kosten, lange Reaktionszeiten und unterbrechen agile Workflows. Der Shift Left Security-Ansatz begegnet diesen Herausforderungen, indem er Sicherheitsmaßnahmen frühzeitig integriert. Statt reaktiv auf Sicherheitslücken zu reagieren, werden Risiken bereits in der Entwicklungsphase erkannt und adressiert. Wir zeigen dir, wie dieser Ansatz funktioniert, welche Vorteile er bietet und wie du Shift Left Security umsetzt.
Shift Left Security bezeichnet einen Ansatz in der Softwareentwicklung, bei dem Sicherheitsmaßnahmen möglichst früh im Entwicklungsprozess integriert werden.
Traditionell wurden Sicherheitstests erst am Ende des Softwareentwicklungszyklus (SDLC) durchgeführt, zum Beispiel in der Test- oder Produktionsphase. Dieses Vorgehen führt oft zu höheren Kosten und längeren Entwicklungszeiten, wenn kritische Sicherheitslücken spät entdeckt werden.
Mit dem Shift Left Ansatz wird das Thema Sicherheit nun auf der Zeitachse der Anwendungsentwicklung nach links verschoben, sodass anfälliger Code früh entdeckt werden kann. Ziel ist es, Schwachstellen schon in den frühen Phasen wie Planung, Design oder Codierung zu erkennen und zu beheben, statt sie erst im späteren Verlauf oder nach dem Deployment zu adressieren.
Shift Left Security ist eine strategische Herangehensweise, bei der Sicherheit möglichst früh in den Entwicklungsprozess integriert wird – nicht durch ein einzelnes Tool, sondern durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen.
Typischerweise werden dafür Sicherheitstools entlang des Entwicklungszyklus eingesetzt, darunter:
Diese Tools können einzeln oder kombiniert verwendet werden. Effektiver ist jedoch eine automatisierte Sicherheitsplattform, die Risiken in allen Phasen des Entwicklungszyklus erkennt – von der Codierung bis zur Bereitstellung. So können DevOps-Teams Schwachstellen frühzeitig und systematisch beheben.
Die Linksverschiebung sicherheitsrelevanter Maßnahmen führt zu einer Reihe von Vorteilen für Unternehmen und Entwickler(innen).
Shift Left Security erfordert die frühzeitige und umfassende Integration von Sicherheitsmaßnahmen in den Entwicklungsprozess – idealerweise ab dem ersten Moment, in dem Entwickler(innen) mit dem Programmieren beginnen. Die Sicherheitsprüfung soll nicht nachgelagert, sondern integraler Bestandteil der täglichen Entwicklungsarbeit sein. Damit das gelingt, solltest du auf Best Practices zurückgreifen.
Sicherheits-Scans sind ein zentrales Element des Shift-Left-Ansatzes. Ihre volle Wirkung entfalten sie aber nur, wenn die Ergebnisse unmittelbar in die DevOps-Toolkette eingebunden sind. Reports sollten direkt im CI/CD-Pipeline-Bericht angezeigt werden, sodass Entwickler(innen) sie ohne Umwege nutzen können. Zusätzlich sollte die Erstellung einer Software Bill of Materials (SBOM) automatisiert werden, um alle verwendeten Abhängigkeiten, Container-Images und serverlosen Funktionen transparent zu erfassen und systematisch auf bekannte Schwachstellen zu prüfen.
Sicherheitsfunktionen sollten direkt in die Entwicklungsumgebung eingebunden werden, damit Schwachstellen bereits vor Übertragung in den Main Branch erkannt werden. Durch die Integration in die vertrauten Toolsets der Entwickler(innen) wird eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Security-Team ermöglicht und der Aufwand für nachträgliche Korrekturen deutlich reduziert.
Damit Entwickler(innen) die Anwendungssicherheit bereits frühzeitig im Prozess berücksichtigen, ist eine intensive Schulung notwendig. Entwicklerteams müssen verstehen, warum sie Sicherheitsprüfungen frühzeitig durchführen – und welchen Beitrag das zur Gesamtqualität und Stabilität der Anwendung leistet. Dazu eignen sich praxisnahe und rollenbezogene Schulungsformate wie z. B. Code Labs, Code Guidelines oder Hands-on-Training.
Sicherheit sollte auch Teil von Code Reviews sein. Teams können z. B. Checklisten mit sicherheitsrelevanten Aspekten verwenden. Pair Programming bietet zusätzlich die Möglichkeit, Sicherheit direkt beim Schreiben des Codes mitzudenken – vor allem in frühen Projektphasen.
Eine der größten Herausforderungen für die Umsetzung der Shift Left Sicherheit für Entwicklerteams ist eine aufgeblähte Toolchain. Der Wechsel zwischen Tools und unklare Rollenverteilungen können die frühzeitige Integration von Sicherheitsüberprüfungen behindern.
GitLab bietet mit HackerOne eine integrierte Lösung, die Security-Teams und Entwickler(innen) effektiv verbindet. Sicherheitslücken, die über HackerOne gemeldet und validiert werden, werden automatisch in GitLab als Tickets angelegt. Diese enthalten unter anderem:
Die Kommunikation erfolgt dabei bidirektional zwischen beiden Plattformen. Die Integration ermöglicht es somit Entwickler(innen), im gewohnten Workflow zu bleiben und Sicherheitslücken direkt zu bearbeiten.
Die Integration von HackerOne und GitLab führt in der Praxis zu:
Shift Left Security verschiebt das Thema Sicherheit weg von der Endkontrolle hin zur kontinuierlichen Begleitung des Entwicklungsprozesses. Durch Tools wie SAST, DAST, SCA und Container-Scanning lassen sich Schwachstellen frühzeitig identifizieren – noch bevor sie produktiv wirksam werden. Das senkt Kosten, reduziert Risiken und beschleunigt Entwicklungszyklen.
Erfolgreich ist dieser Ansatz jedoch nur, wenn Sicherheitsprüfungen eng in die CI/CD-Pipeline und Entwicklungsumgebungen integriert werden und Entwickler(innen) durch gezielte Schulungen und klare Prozesse unterstützt werden. Die Fallstudie zu GitLab und HackerOne zeigt zudem, dass integrierte Plattformen Kontextwechsel vermeiden und die Effizienz deutlich steigern können. Entscheidend für eine nachhaltige Umsetzung ist eine Sicherheitskultur, in der Entwicklung und Security partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
