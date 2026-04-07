In modernen Entwicklungsumgebungen müssen DevSecOps-Teams Testergebnisse aus CI/CD-Pipelines konsistent in Testmanagement-Plattformen übertragen, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Compliance über den gesamten Entwicklungszyklus zu gewährleisten. Teams, die GitLab für CI/CD und SmartBear QMetry für das Testmanagement einsetzen, verbringen Zeit mit manuellem Export und Import von Testergebnissen – das verzögert Feedback und erschwert eine zuverlässige, zentrale Testsicht. Der QMetry GitLab Component automatisiert diesen Prozess. Die wiederverwendbare CI/CD-Komponente, verfügbar im GitLab CI/CD Catalog, überträgt Testausführungsdaten nach jeder Pipeline-Ausführung automatisch nach QMetry – einer KI-gestützten, unternehmenstauglichen Testmanagement-Plattform, die Testplanung, -ausführung, -nachverfolgung und -reporting in einer Lösung vereint. Als zentrales System der Aufzeichnung für Tests hilft QMetry Teams dabei, Abdeckung und Ausführung nachzuverfolgen und fundiertere Release-Entscheidungen zu treffen.

Vorteile der Integration

Manuelle Uploads entfallen, Nachvollziehbarkeit steigt

DevSecOps-Engineers und QA-Teams müssen Testergebnisse nicht mehr manuell exportieren und importieren – die Komponente übernimmt das automatisch nach jeder Pipeline-Ausführung. Zugleich erhalten Teams vollständige Nachvollziehbarkeit von Anforderungen über Testfälle bis hin zu tatsächlichen Ausführungsergebnissen.

Compliance- und Audit-Anforderungen erfüllen

Für Organisationen in regulierten Branchen ist lückenlose Testdokumentation nicht verhandelbar. Die Integration stellt sicher, dass jede Testausführung in QMetry mit Verknüpfungen zur jeweiligen GitLab-Pipeline, zum Commit und zum Build dokumentiert wird – ohne zusätzlichen manuellen Aufwand.

KI-gestützte Test-Insights nutzen

QMetry analysiert mithilfe von KI Testausführungsmuster, identifiziert instabile Tests, prognostiziert Testfehler und empfiehlt Optimierungsmöglichkeiten. Echtzeit-Daten aus GitLab-Pipelines maximieren den Wert dieser Funktionen.

Über die GitLab-SmartBear-Partnerschaft

Diese Komponente steht für die wachsende Partnerschaft zwischen GitLab und SmartBear, CI/CD-Ausführung und Testmanagement in einem Workflow zu verbinden. Gemeinsam helfen sie Teams, Testing in den Entwicklungszyklus zu integrieren und dabei die Qualitäts-, Sicherheits- und Compliance-Standards ihrer Branchen einzuhalten.

Praxisbeispiele

Führende Finanzinstitute stehen vor besonderen Herausforderungen beim Skalieren von Testautomatisierung:

Regulatorische Compliance : Detaillierte Audit-Trails für alle Testaktivitäten erforderlich

: Detaillierte Audit-Trails für alle Testaktivitäten erforderlich Mehrere Compliance-Frameworks : BaFin BAIT, PSD2, DSGVO und interne Risikomanagement-Richtlinien

: BaFin BAIT, PSD2, DSGVO und interne Risikomanagement-Richtlinien Hochfrequente Deployments : Mehrere Produktions-Deployments täglich über Microservices

: Mehrere Produktions-Deployments täglich über Microservices Verteilte Teams: Echtzeit-Transparenz über globale Engineering-Teams hinweg erforderlich Finanzdienstleister, die den QMetry GitLab Component einsetzen, automatisieren Testergebnis-Uploads für Unit-Tests, API-Contract-Tests, End-to-End-Tests für Transaktionsabläufe sowie Security- und Performance-Testergebnisse.

Mögliche Ergebnisse:

Deutliche Reduzierung des manuellen Test-Reporting-Aufwands

des manuellen Test-Reporting-Aufwands Vollständige Audit-Trail-Abdeckung für Regulierungsprüfungen

für Regulierungsprüfungen Echtzeit-Transparenz für verteilte QA-Teams

für verteilte QA-Teams Verbesserte Compliance-Position durch vollständige Nachvollziehbarkeit von Anforderungen bis zur Testausführung

Flugregelungssoftware in der Luft- und Raumfahrt

Die Softwareentwicklung in der Luft- und Raumfahrt unterliegt besonderen Anforderungen:

DO-178C-Compliance : Avioniksoftware muss strikte Zertifizierungsstandards erfüllen

: Avioniksoftware muss strikte Zertifizierungsstandards erfüllen Vollständige Nachvollziehbarkeit : Jede Anforderung verknüpft mit Testfällen und Ausführungsergebnissen

: Jede Anforderung verknüpft mit Testfällen und Ausführungsergebnissen Audit-Trails : Zertifizierungsbehörden verlangen detaillierte Aufzeichnungen aller Testaktivitäten

: Zertifizierungsbehörden verlangen detaillierte Aufzeichnungen aller Testaktivitäten Mehrere Teststufen: Unit-, Integrations-, System- und Zertifizierungstests Durch die Integration von GitLab CI/CD mit QMetry automatisiert das Aerospace-Engineering-Team Testausführung und Reporting über alle Teststufen hinweg.

Vor der Integration:

Manueller Export aus GitLab, Import in QMetry über UI-Uploads

Prozess dauerte 2–3 Stunden pro Testzyklus

Fehlerrisiko bei der Dateneingabe, verzögerte Rückmeldung an Stakeholder

Nach der Integration:

Testergebnisse fließen automatisch von GitLab nach QMetry

Vollständiger Audit-Trail vom Commit über den Test bis zum Ergebnis

Kein manueller Eingriff, Echtzeit-Transparenz für Zertifizierungsprüfer

Compliance-Reports werden automatisch erstellt

Beispiel-Dashboard in QMetry nach der Integration:

Copy ╔════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Flight Control System v2.4 - Test Execution Dashboard ║ ╠════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ ║ ║ 📊 Test Execution Summary (Last 7 Days) ║ ║ ───────────────────────────────────────────────────────── ║ ║ ✓ Total Tests Executed: 1,247 ║ ║ ✓ Passed: 1,241 (99.5%) ║ ║ ✗ Failed: 6 (0.5%) ║ ║ ⏸ Skipped: 0 ║ ║ ║ ║ 📁 Test Suite Organization ║ ║ ───────────────────────────────────────────────────────── ║ ║ └─ Certification/ ║ ║ └─ DO-178C/ ║ ║ ├─ Unit/ (487 tests, 100% pass) ║ ║ ├─ Integration/ (623 tests, 99.2% pass) ║ ║ └─ System/ (137 tests, 100% pass) ║ ║ ║ ║ 🔗 Traceability ║ ║ ───────────────────────────────────────────────────────── ║ ║ Requirements Covered: 342/342 (100%) ║ ║ Test Cases Linked: 1,247/1,247 (100%) ║ ║ GitLab Pipeline Executions: 47 (automated) ║ ║ ║ ║ ⚠️ Action Items ║ ║ ───────────────────────────────────────────────────────── ║ ║ • 6 failed tests require investigation ║ ║ • Last execution: 2 minutes ago (Pipeline #1543) ║ ║ • GitLab Commit: a7f8c23 "Fix altitude hold logic" ║ ║ ║ ╚════════════════════════════════════════════════════════════╝

Compliance- und Audit-Vorteile

Für Finanzdienstleister (BaFin BAIT, PSD2, SOX):

Automatische Nachvollziehbarkeit: Regulatorische Anforderungen → Testfälle → Ausführungsergebnisse → GitLab-Commits verknüpft Auditfähige Dokumentation: Vollständige Testausführungshistorie mit Zeitstempeln und Pipeline-Referenzen Regulatorisches Reporting: Compliance-Reports direkt aus QMetry-Testdaten generieren

Für die Luft- und Raumfahrt-Zertifizierung (DO-178C, DO-254):

Automatische Nachverfolgbarkeitsmatrix: Anforderungen → Testfälle → Ausführungsergebnisse → GitLab-Commits Unveränderlicher Audit-Trail: Pipeline-ID, Commit-SHA und Ausführer für jede Testausführung gestempelt Zertifizierungspaket-Generierung: Konforme Dokumentation aus GitLab-Pipeline-Daten

Technische Umsetzung

Dieser Abschnitt orientiert Teams, die die Integration einrichten möchten. Die vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung mit allen Konfigurationsdetails – API-Credentials, CI/CD-Variablen, Testformate, erweiterte Optionen und Fehlerbehebung – ist im englischen Originalbeitrag verfügbar.

Voraussetzungen

GitLab-Account mit einem Projekt, das automatisierte Tests enthält und Testergebnisdateien erzeugt (JUnit XML, TestNG XML usw.)

mit einem Projekt, das automatisierte Tests enthält und Testergebnisdateien erzeugt (JUnit XML, TestNG XML usw.) QMetry Test Management Enterprise -Account mit aktiviertem API-Zugriff und generiertem API-Key

-Account mit aktiviertem API-Zugriff und generiertem API-Key QMetry-Projekt , bereits angelegt, in das Testergebnisse hochgeladen werden sollen

, bereits angelegt, in das Testergebnisse hochgeladen werden sollen Kenntnisse in GitLab CI/CD, einschließlich grundlegender .gitlab-ci.yml -Syntax

Ablauf der Testergebnis-Übertragung

Testausführung: Die GitLab CI/CD-Pipeline führt automatisierte Tests aus. Ergebnisgenerierung: Tests erzeugen Ausgabedateien (JUnit XML, TestNG XML usw.). Komponentenaufruf: Die QMetry-Komponente wird als Job in der Pipeline ausgeführt. Automatischer Upload: Die Komponente liest die Testergebnisdateien und lädt sie via API nach QMetry hoch. QMetry-Verarbeitung: QMetry empfängt die Ergebnisse und stellt sie für Reporting und Analyse bereit.

Basisintegration

Die Komponente in der .gitlab-ci.yml -Datei einbinden. Die Komponente sollte nach dem Abschluss der Tests ausgeführt werden:

Copy include : - component : gitlab.com/sb9945614/qtm-gitlab-component/ [email protected] inputs : stage : test project : "Aerospace Flight Control System" file_name : "results.xml" testing_type : "JUNIT" instance_url : ${INSTANCE_URL} api_key : ${QMETRY_API_KEY}

Parameter Beschreibung Beispiel stage CI/CD-Stage für den Upload-Job test project QMetry-Projektname oder -Schlüssel "Aerospace Flight Control System" file_name Pfad zur Testergebnisdatei "results.xml" testing_type Format der Testergebnisse "JUNIT" (auch: TESTNG , NUNIT usw.) instance_url QMetry-Instanz-URL ${INSTANCE_URL} (aus CI/CD-Variablen) api_key QMetry API-Key zur Authentifizierung ${QMETRY_API_KEY} (aus CI/CD-Variablen)

Vollständiges Pipeline-Beispiel

Copy stages : - test - report variables : NODE_VERSION : "18" unit-tests : stage : test image : node:${NODE_VERSION} script : - npm ci - npm run test:unit -- --reporter=junit --reporter-options=output=results.xml artifacts : reports : junit : results.xml paths : - results.xml when : always tags : - docker include : - component : gitlab.com/sb9945614/qtm-gitlab-component/ [email protected] inputs : stage : test project : "Aerospace Flight Control System" file_name : "results.xml" testing_type : "JUNIT" instance_url : ${INSTANCE_URL} api_key : ${QMETRY_API_KEY}

Vollständige Konfigurationsreferenz

Eingabeparameter Pflichtfeld Standard Beschreibung stage Nein test GitLab CI/CD-Stage für den Upload-Job runner_tag Nein "" Spezifischer Runner-Tag (leer = beliebiger verfügbarer Runner) project Ja – QMetry-Projektname oder -Schlüssel file_name Ja – Pfad zur Testergebnisdatei (relativ zum Projektstamm) testing_type Ja – Testergebnisformat: JUNIT , TESTNG , NUNIT usw. skip_warning Nein "1" Warnungen beim Import überspringen ( "1" = überspringen, "0" = anzeigen) is_matching_required Nein "false" Bestehende Testfälle nach Name abgleichen ( "true" oder "false" ) testsuite_name Nein "" Name für die Test-Suite in QMetry testsuite_id Nein "" Bestehende Test-Suite-ID, an die Ergebnisse angehängt werden testsuite_folder_path Nein "" Ordnerpfad für die Test-Suite-Organisation (z. B. /Regression/Sprint-23 ) automation_hierarchy Nein "" Hierarchieebene für die Testorganisation ( "1" , "2" , "3" usw.) testcase_fields Nein "" Benutzerdefinierte Felder für Testfälle (kommagetrennt: field1=value1,field2=value2 ) testsuite_fields Nein "" Benutzerdefinierte Felder für Test-Suites (kommagetrennt: field1=value1,field2=value2 ) instance_url Ja – QMetry-Instanz-URL (in CI/CD-Variablen speichern) api_key Ja – QMetry API-Key (in CI/CD-Variablen speichern, maskiert)

Dokumentation und Support