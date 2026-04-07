Veröffentlicht am: 7. April 2026

7 Minuten Lesezeit

Testergebnisse aus GitLab-Pipelines automatisch in QMetry übertragen

Der QMetry GitLab Component überträgt Testergebnisse automatisch aus CI/CD-Pipelines in QMetry – ohne manuelle Schritte, mit vollständigem Audit-Trail.

Matt GenelinMatt Genelin
Matt BonnerMatt Bonner

Tutorial

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devops

In modernen Entwicklungsumgebungen müssen DevSecOps-Teams Testergebnisse aus CI/CD-Pipelines konsistent in Testmanagement-Plattformen übertragen, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Compliance über den gesamten Entwicklungszyklus zu gewährleisten. Teams, die GitLab für CI/CD und SmartBear QMetry für das Testmanagement einsetzen, verbringen Zeit mit manuellem Export und Import von Testergebnissen – das verzögert Feedback und erschwert eine zuverlässige, zentrale Testsicht. Der QMetry GitLab Component automatisiert diesen Prozess. Die wiederverwendbare CI/CD-Komponente, verfügbar im GitLab CI/CD Catalog, überträgt Testausführungsdaten nach jeder Pipeline-Ausführung automatisch nach QMetry – einer KI-gestützten, unternehmenstauglichen Testmanagement-Plattform, die Testplanung, -ausführung, -nachverfolgung und -reporting in einer Lösung vereint. Als zentrales System der Aufzeichnung für Tests hilft QMetry Teams dabei, Abdeckung und Ausführung nachzuverfolgen und fundiertere Release-Entscheidungen zu treffen. SmartBear QMetry GitLab integration

Vorteile der Integration

Manuelle Uploads entfallen, Nachvollziehbarkeit steigt

DevSecOps-Engineers und QA-Teams müssen Testergebnisse nicht mehr manuell exportieren und importieren – die Komponente übernimmt das automatisch nach jeder Pipeline-Ausführung. Zugleich erhalten Teams vollständige Nachvollziehbarkeit von Anforderungen über Testfälle bis hin zu tatsächlichen Ausführungsergebnissen.

Test results with SmartBear QMetry GitLab integration

Compliance- und Audit-Anforderungen erfüllen

Für Organisationen in regulierten Branchen ist lückenlose Testdokumentation nicht verhandelbar. Die Integration stellt sicher, dass jede Testausführung in QMetry mit Verknüpfungen zur jeweiligen GitLab-Pipeline, zum Commit und zum Build dokumentiert wird – ohne zusätzlichen manuellen Aufwand. Audit-ready record of testing with SmartBear QMetry GitLab integration

KI-gestützte Test-Insights nutzen

QMetry analysiert mithilfe von KI Testausführungsmuster, identifiziert instabile Tests, prognostiziert Testfehler und empfiehlt Optimierungsmöglichkeiten. Echtzeit-Daten aus GitLab-Pipelines maximieren den Wert dieser Funktionen. Genaue Insights mit SmartBear QMetry GitLab integration

Über die GitLab-SmartBear-Partnerschaft

Diese Komponente steht für die wachsende Partnerschaft zwischen GitLab und SmartBear, CI/CD-Ausführung und Testmanagement in einem Workflow zu verbinden. Gemeinsam helfen sie Teams, Testing in den Entwicklungszyklus zu integrieren und dabei die Qualitäts-, Sicherheits- und Compliance-Standards ihrer Branchen einzuhalten.

Praxisbeispiele

Finanzdienstleistungen: Enterprise-Banking-Plattformen

Führende Finanzinstitute stehen vor besonderen Herausforderungen beim Skalieren von Testautomatisierung:

  • Regulatorische Compliance: Detaillierte Audit-Trails für alle Testaktivitäten erforderlich
  • Mehrere Compliance-Frameworks: BaFin BAIT, PSD2, DSGVO und interne Risikomanagement-Richtlinien
  • Hochfrequente Deployments: Mehrere Produktions-Deployments täglich über Microservices
  • Verteilte Teams: Echtzeit-Transparenz über globale Engineering-Teams hinweg erforderlich Finanzdienstleister, die den QMetry GitLab Component einsetzen, automatisieren Testergebnis-Uploads für Unit-Tests, API-Contract-Tests, End-to-End-Tests für Transaktionsabläufe sowie Security- und Performance-Testergebnisse.

Mögliche Ergebnisse:

  • Deutliche Reduzierung des manuellen Test-Reporting-Aufwands
  • Vollständige Audit-Trail-Abdeckung für Regulierungsprüfungen
  • Echtzeit-Transparenz für verteilte QA-Teams
  • Verbesserte Compliance-Position durch vollständige Nachvollziehbarkeit von Anforderungen bis zur Testausführung

Flugregelungssoftware in der Luft- und Raumfahrt

Die Softwareentwicklung in der Luft- und Raumfahrt unterliegt besonderen Anforderungen:

  • DO-178C-Compliance: Avioniksoftware muss strikte Zertifizierungsstandards erfüllen
  • Vollständige Nachvollziehbarkeit: Jede Anforderung verknüpft mit Testfällen und Ausführungsergebnissen
  • Audit-Trails: Zertifizierungsbehörden verlangen detaillierte Aufzeichnungen aller Testaktivitäten
  • Mehrere Teststufen: Unit-, Integrations-, System- und Zertifizierungstests Durch die Integration von GitLab CI/CD mit QMetry automatisiert das Aerospace-Engineering-Team Testausführung und Reporting über alle Teststufen hinweg.

Vor der Integration:

  • Manueller Export aus GitLab, Import in QMetry über UI-Uploads
  • Prozess dauerte 2–3 Stunden pro Testzyklus
  • Fehlerrisiko bei der Dateneingabe, verzögerte Rückmeldung an Stakeholder

Nach der Integration:

  • Testergebnisse fließen automatisch von GitLab nach QMetry
  • Vollständiger Audit-Trail vom Commit über den Test bis zum Ergebnis
  • Kein manueller Eingriff, Echtzeit-Transparenz für Zertifizierungsprüfer
  • Compliance-Reports werden automatisch erstellt

Beispiel-Dashboard in QMetry nach der Integration:

          ╔════════════════════════════════════════════════════════════╗
    ║  Flight Control System v2.4 - Test Execution Dashboard     ║
    ╠════════════════════════════════════════════════════════════╣
    ║                                                            ║
    ║  📊 Test Execution Summary (Last 7 Days)                   ║
    ║  ───────────────────────────────────────────────────────── ║
    ║  ✓ Total Tests Executed: 1,247                             ║
    ║  ✓ Passed: 1,241 (99.5%)                                   ║
    ║  ✗ Failed: 6 (0.5%)                                        ║
    ║  ⏸ Skipped: 0                                              ║
    ║                                                            ║
    ║  📁 Test Suite Organization                                ║
    ║  ───────────────────────────────────────────────────────── ║
    ║  └─ Certification/                                         ║
    ║     └─ DO-178C/                                            ║
    ║        ├─ Unit/ (487 tests, 100% pass)                     ║
    ║        ├─ Integration/ (623 tests, 99.2% pass)             ║
    ║        └─ System/ (137 tests, 100% pass)                   ║
    ║                                                            ║
    ║  🔗 Traceability                                           ║
    ║  ───────────────────────────────────────────────────────── ║
    ║  Requirements Covered: 342/342 (100%)                      ║
    ║  Test Cases Linked: 1,247/1,247 (100%)                     ║
    ║  GitLab Pipeline Executions: 47 (automated)                ║
    ║                                                            ║
    ║  ⚠️  Action Items                                          ║
    ║  ───────────────────────────────────────────────────────── ║
    ║  • 6 failed tests require investigation                    ║
    ║  • Last execution: 2 minutes ago (Pipeline #1543)          ║
    ║  • GitLab Commit: a7f8c23 "Fix altitude hold logic"        ║
    ║                                                            ║
    ╚════════════════════════════════════════════════════════════╝

Compliance- und Audit-Vorteile

Für Finanzdienstleister (BaFin BAIT, PSD2, SOX):

  1. Automatische Nachvollziehbarkeit: Regulatorische Anforderungen → Testfälle → Ausführungsergebnisse → GitLab-Commits verknüpft
  2. Auditfähige Dokumentation: Vollständige Testausführungshistorie mit Zeitstempeln und Pipeline-Referenzen
  3. Regulatorisches Reporting: Compliance-Reports direkt aus QMetry-Testdaten generieren

Für die Luft- und Raumfahrt-Zertifizierung (DO-178C, DO-254):

  1. Automatische Nachverfolgbarkeitsmatrix: Anforderungen → Testfälle → Ausführungsergebnisse → GitLab-Commits
  2. Unveränderlicher Audit-Trail: Pipeline-ID, Commit-SHA und Ausführer für jede Testausführung gestempelt
  3. Zertifizierungspaket-Generierung: Konforme Dokumentation aus GitLab-Pipeline-Daten

Technische Umsetzung

Dieser Abschnitt orientiert Teams, die die Integration einrichten möchten. Die vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung mit allen Konfigurationsdetails – API-Credentials, CI/CD-Variablen, Testformate, erweiterte Optionen und Fehlerbehebung – ist im englischen Originalbeitrag verfügbar.

Voraussetzungen

  • GitLab-Account mit einem Projekt, das automatisierte Tests enthält und Testergebnisdateien erzeugt (JUnit XML, TestNG XML usw.)
  • QMetry Test Management Enterprise-Account mit aktiviertem API-Zugriff und generiertem API-Key
  • QMetry-Projekt, bereits angelegt, in das Testergebnisse hochgeladen werden sollen
  • Kenntnisse in GitLab CI/CD, einschließlich grundlegender .gitlab-ci.yml-Syntax

Ablauf der Testergebnis-Übertragung

  1. Testausführung: Die GitLab CI/CD-Pipeline führt automatisierte Tests aus.
  2. Ergebnisgenerierung: Tests erzeugen Ausgabedateien (JUnit XML, TestNG XML usw.).
  3. Komponentenaufruf: Die QMetry-Komponente wird als Job in der Pipeline ausgeführt.
  4. Automatischer Upload: Die Komponente liest die Testergebnisdateien und lädt sie via API nach QMetry hoch.
  5. QMetry-Verarbeitung: QMetry empfängt die Ergebnisse und stellt sie für Reporting und Analyse bereit.

Basisintegration

Die Komponente in der .gitlab-ci.yml-Datei einbinden. Die Komponente sollte nach dem Abschluss der Tests ausgeführt werden:

          include:
      - component: gitlab.com/sb9945614/qtm-gitlab-component/[email protected]
        inputs:
          stage: test
          project: "Aerospace Flight Control System"
          file_name: "results.xml"
          testing_type: "JUNIT"
          instance_url: ${INSTANCE_URL}
          api_key: ${QMETRY_API_KEY}
ParameterBeschreibungBeispiel
stageCI/CD-Stage für den Upload-Jobtest
projectQMetry-Projektname oder -Schlüssel"Aerospace Flight Control System"
file_namePfad zur Testergebnisdatei"results.xml"
testing_typeFormat der Testergebnisse"JUNIT" (auch: TESTNG, NUNIT usw.)
instance_urlQMetry-Instanz-URL${INSTANCE_URL} (aus CI/CD-Variablen)
api_keyQMetry API-Key zur Authentifizierung${QMETRY_API_KEY} (aus CI/CD-Variablen)

Vollständiges Pipeline-Beispiel

          stages:
      - test
      - report

    variables:
      NODE_VERSION: "18"

    unit-tests:
      stage: test
      image: node:${NODE_VERSION}
      script:
        - npm ci
        - npm run test:unit -- --reporter=junit --reporter-options=output=results.xml
      artifacts:
        reports:
          junit: results.xml
        paths:
          - results.xml
        when: always
      tags:
        - docker

    include:
      - component: gitlab.com/sb9945614/qtm-gitlab-component/[email protected]
        inputs:
          stage: test
          project: "Aerospace Flight Control System"
          file_name: "results.xml"
          testing_type: "JUNIT"
          instance_url: ${INSTANCE_URL}
          api_key: ${QMETRY_API_KEY}

Vollständige Konfigurationsreferenz

EingabeparameterPflichtfeldStandardBeschreibung
stageNeintestGitLab CI/CD-Stage für den Upload-Job
runner_tagNein""Spezifischer Runner-Tag (leer = beliebiger verfügbarer Runner)
projectJaQMetry-Projektname oder -Schlüssel
file_nameJaPfad zur Testergebnisdatei (relativ zum Projektstamm)
testing_typeJaTestergebnisformat: JUNIT, TESTNG, NUNIT usw.
skip_warningNein"1"Warnungen beim Import überspringen ("1" = überspringen, "0" = anzeigen)
is_matching_requiredNein"false"Bestehende Testfälle nach Name abgleichen ("true" oder "false")
testsuite_nameNein""Name für die Test-Suite in QMetry
testsuite_idNein""Bestehende Test-Suite-ID, an die Ergebnisse angehängt werden
testsuite_folder_pathNein""Ordnerpfad für die Test-Suite-Organisation (z. B. /Regression/Sprint-23)
automation_hierarchyNein""Hierarchieebene für die Testorganisation ("1", "2", "3" usw.)
testcase_fieldsNein""Benutzerdefinierte Felder für Testfälle (kommagetrennt: field1=value1,field2=value2)
testsuite_fieldsNein""Benutzerdefinierte Felder für Test-Suites (kommagetrennt: field1=value1,field2=value2)
instance_urlJaQMetry-Instanz-URL (in CI/CD-Variablen speichern)
api_keyJaQMetry API-Key (in CI/CD-Variablen speichern, maskiert)

Dokumentation und Support

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