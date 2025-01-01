In diesem Artikel erfahrt ihr, wie Pair Programming in agile funktioniert und worauf ihr bei der Zusammenarbeit in Pairing Sessions achten müsst.
In unserer Serie „Erste Schritte mit GitLab“ erfährst du, wie du wiederkehrende Aufgaben – zum Beispiel die Triage von Tickets und Merge Requests – automatisierst und deinen Entwickler(inne)n dadurch wertvolle Zeit sparst.
Erfahre, wie du eine Organisationshierarchie in GitLab modellierst. Erstelle Strukturen mit klaren Kommunikationslinien, strategischer Ausrichtung und mehr und halte gleichzeitig die Prinzipien der Agile-Methodik ein.
Erfahre, wie du Benutzer(innen) mithilfe von Gruppen, Rollen und Berechtigungen verwalten kannst. Erkunde die Einrichtung einer sicheren Zusammenarbeit mit dem richtigen Projektzugang.
Entdecke die wichtigsten Komponenten des Projektmanagements und erfahre, wie du sie nutzen kannst, um Organisation und Nachverfolgung zu verbessern.
Wie Agile-Artefakte auf GitLab-Funktionen abgebildet werden und wie eine Agile-Iteration in GitLab aussieht.
Die Transformation, die GitLab für das Projektmanagement mit sich bringt, ist nicht nur die Verwendung eines Tools, sondern die Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit und kontinuierlichen Verbesserung. Hier erfährst du, wie.
Nutze Best Practices und GitLab-Funktionen für deine Produkt-Journey, mit denen du unter anderem zentralisierte Roadmaps erstellen, Review-Sessions durchführen und Sprint-Lebenszyklen nachverfolgen kannst.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert