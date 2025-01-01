Blogagile

Suche nach Beiträgen mit dem Tag agile

Agile Epics in GitLab: Mit Sicherheit zum Erfolg

Agile Epics sind eine Methode, auch bei komplexen Entwicklungsprojekten den Überblick zu behalten. Wir zeigen dir, wie es funktioniert.
Author: GitLab Germany TeamBeitrag lesen

Neueste Beiträge

Einblicke

Pair-Programming-Guide: Was, wie und warum?

In diesem Artikel erfahrt ihr, wie Pair Programming in agile funktioniert und worauf ihr bei der Zusammenarbeit in Pairing Sessions achten müsst.

Produkt

Automatisiere Agile-Workflows mit dem gem gitlab-triage

In unserer Serie „Erste Schritte mit GitLab“ erfährst du, wie du wiederkehrende Aufgaben – zum Beispiel die Triage von Tickets und Merge Requests – automatisierst und deinen Entwickler(inne)n dadurch wertvolle Zeit sparst.

Agile Planning

Bewährte Methoden zum Einrichten von Unternehmenshierarchien, die skalierbar sind

Erfahre, wie du eine Organisationshierarchie in GitLab modellierst. Erstelle Strukturen mit klaren Kommunikationslinien, strategischer Ausrichtung und mehr und halte gleichzeitig die Prinzipien der Agile-Methodik ein.

Produkt

Benutzerverwaltung mit GitLab: Erste Schritte

Erfahre, wie du Benutzer(innen) mithilfe von Gruppen, Rollen und Berechtigungen verwalten kannst. Erkunde die Einrichtung einer sicheren Zusammenarbeit mit dem richtigen Projektzugang.

Produkt

Projektmanagement mit GitLab – Erste Schritte

Entdecke die wichtigsten Komponenten des Projektmanagements und erfahre, wie du sie nutzen kannst, um Organisation und Nachverfolgung zu verbessern.

Agile Planning

So setzt du GitLab für die Agile-Softwareentwicklung ein

Wie Agile-Artefakte auf GitLab-Funktionen abgebildet werden und wie eine Agile-Iteration in GitLab aussieht.

Agile Planning

So verbessert die Agile-Planung von GitLab das kollaborative Projektmanagement

Die Transformation, die GitLab für das Projektmanagement mit sich bringt, ist nicht nur die Verwendung eines Tools, sondern die Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit und kontinuierlichen Verbesserung. Hier erfährst du, wie.

Agile Planning

So bringst du Agile-Sprints mit Produkt-Roadmaps in Einklang

Nutze Best Practices und GitLab-Funktionen für deine Produkt-Journey, mit denen du unter anderem zentralisierte Roadmaps erstellen, Review-Sessions durchführen und Sprint-Lebenszyklen nachverfolgen kannst.

Agile Planning

So schreibst du eine User Story in Scrum

Der große User-Story-Guide für Scrum: Beispiele, Aufbau, Akzeptanzkriterien, Formulierung. Jetzt hier klicken und durchlesen!

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert