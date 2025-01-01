Da KI die Entwicklungsgeschwindigkeit transformiert, brauchen Entwickler(innen) neue Sicherheitsgewohnheiten. Erfahre, welche das sind und wie sie im DevSecOps-Workflow eingesetzt werden.
Unsere Umfrage in diesem Jahr hat gezeigt, dass sich die Investitionsprioritäten der Unternehmen im Schatten der KI verändert haben – und wie KI die Arbeitsweise von Teams beeinflusst.
Hier erfährst du alles, was du über agentische KI wissen musst, wie sie funktioniert, warum sie deine DevSecOps-Umgebung aufwertet und welche bewährten Methoden es für die Implementierung gibt.
Hier erfährst du, wie wir die KI-gestützte DevSecOps-Plattform genutzt haben, um automatisierte Tests zu erstellen und unsere Entwicklungsgeschwindigkeit und -qualität zu verbessern.
Hier erfährst du, wie das GitLab-Team mit Hilfe der KI-Funktionen von GitLab Duo komplexere Testsituationen bewältigt und dabei auch sicherstellt, dass die Code-Tests den Standards entsprechen.
Hier erfährst du, welche Tests wir durchgeführt haben, um die Auswirkungen von GitLab Duo auf die automatisierten Tests unseres Teams zu überprüfen – und welche Ergebnisse wir erzielt haben.
Entdecke die neusten Verbesserungen beim Chat von GitLab Duo, darunter eine neue Integration, der Abbruch von Prompts sowie Architektur-Upgrades.
In unserem Blog stellen wir eine neue Funktion vor, mit der du die Effektivität deiner Investitionen in die KI besser nachvollziehen kannst. Dies wird durch detaillierte Metriken wie die Nutzungsquote von Codevorschlägen ermöglicht.
Entdecke, wie wir die Ursachenanalyse mit KI aufgepeppt haben, um fehlerhafte CI/CD-Pipelines wieder zum Laufen zu bringen. Dabei erwarten dich Beispiele und Übungen, die du selbst ausprobieren kannst.
