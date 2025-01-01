BlogAI/ML

10 Best Practices für den Einsatz des KI-basierten GitLab Duo Chat

Tipps zur Integration von GitLab Duo Chat in deine KI-basierten DevSecOps-Workflows. Dazu gibt's Ratschläge für präzisere Chat-Prompts.
Michael Friedrich

KI/ML

3 Best Practices für die Softwareentwicklung im Zeitalter von LLMs

Da KI die Entwicklungsgeschwindigkeit transformiert, brauchen Entwickler(innen) neue Sicherheitsgewohnheiten. Erfahre, welche das sind und wie sie im DevSecOps-Workflow eingesetzt werden.

Einblicke

Drei überraschende Ergebnisse unserer Globalen DevSecOps-Umfrage 2024

Unsere Umfrage in diesem Jahr hat gezeigt, dass sich die Investitionsprioritäten der Unternehmen im Schatten der KI verändert haben – und wie KI die Arbeitsweise von Teams beeinflusst.

KI/ML

Leitfäden und Ressourcen zu agentischer KI

Hier erfährst du alles, was du über agentische KI wissen musst, wie sie funktioniert, warum sie deine DevSecOps-Umgebung aufwertet und welche bewährten Methoden es für die Implementierung gibt.

KI/ML

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 1: Generierung von Tests

Hier erfährst du, wie wir die KI-gestützte DevSecOps-Plattform genutzt haben, um automatisierte Tests zu erstellen und unsere Entwicklungsgeschwindigkeit und -qualität zu verbessern.

KI/ML

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 2: Komplexes Testen

Hier erfährst du, wie das GitLab-Team mit Hilfe der KI-Funktionen von GitLab Duo komplexere Testsituationen bewältigt und dabei auch sicherstellt, dass die Code-Tests den Standards entsprechen.

KI/ML

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 3: Validierung von Tests

Hier erfährst du, welche Tests wir durchgeführt haben, um die Auswirkungen von GitLab Duo auf die automatisierten Tests unseres Teams zu überprüfen – und welche Ergebnisse wir erzielt haben.

KI/ML

GitLab Duo: Ein Überblick über die neuesten Verbesserungen im Chat

Entdecke die neusten Verbesserungen beim Chat von GitLab Duo, darunter eine neue Integration, der Abbruch von Prompts sowie Architektur-Upgrades.

KI/ML

Entwicklung von GitLab Duo: KI-Impact-Analyse-Dashboard misst den ROI von KI

In unserem Blog stellen wir eine neue Funktion vor, mit der du die Effektivität deiner Investitionen in die KI besser nachvollziehen kannst. Dies wird durch detaillierte Metriken wie die Nutzungsquote von Codevorschlägen ermöglicht.

KI/ML

Entwicklung von GitLab Duo: mit KI und Ursachenanalyse zur Problembehebung bei CI/CD-Pipelines

Entdecke, wie wir die Ursachenanalyse mit KI aufgepeppt haben, um fehlerhafte CI/CD-Pipelines wieder zum Laufen zu bringen. Dabei erwarten dich Beispiele und Übungen, die du selbst ausprobieren kannst.

