Automatisierung der Migration von Container-Images von Amazon ECR zu GitLab

Wenn Plattformteams ihre CI/CD zu GitLab verschieben, sollte die Migration von Container-Images kein Engpass sein. Befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Pipeline-Migrationsprozess zu automatisieren.
KI/ML

Anwendungsqualität mit KI-gestützter Testgenerierung verbessern

Erfahre, wie GitLab Duo mit Amazon Q den QA-Prozess durch automatische Generierung umfassender Unit-Tests verbessert.

KI/ML

GitLab Duo mit Amazon Q: In wenigen Minuten wird aus einer Idee der passende Code

Die neue Integration von GitLab Duo mit Amazon Q analysiert deine Tickets und erstellt automatisch funktionierende Codelösungen, wodurch deine Workflows beschleunigt werden.

KI/ML

GitLab Duo mit Amazon Q: Entdecke die neue KI-Lösung

Die umfassende KI-basierte DevSecOps-Plattform mit den umfangreichsten Cloud-Computing-Funktionen beschleunigt Entwicklungszyklen, erhöht die Automatisierung und verbessert die Codequalität.

KI/ML

GitLab Duo mit Amazon Q: DevSecOps trifft agentenbasierte KI

KI-basiertes DevSecOps, das mit autonomen KI-Tools erweitert wird, steigert die Produktivität der Entwickler(innen), die Anwendungsmodernisierung und beschleunigt Innovation.

KI/ML

Code-Reviews beschleunigen: Lass KI die Feedback-Implementierung übernehmen

Entdecke, wie GitLab Duo mit Amazon Q die Implementierung von Code-Review-Feedback durch KI automatisiert und einen zeitaufwendigen manuellen Prozess in einen optimierten Workflow verwandelt.

Produkt

Ultimativer Leitfaden für die Migration von AWS CodeCommit zu GitLab

In diesem umfassenden Tutorial erfährst du, wie du von AWS Services zu GitLab migrieren und die DevSecOps-Plattform nahtlos integrieren kannst.

