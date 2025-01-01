BlogCI

Grundlagen der GitLab-CI-Pipeline: Aufgaben sequenziell parallel oder ohne Reihenfolge ausführen

Neu in der Continuous Integration? Erfahre, wie du deine erste CI-Pipeline mit GitLab erstellst.
Author: Itzik Gan Baruch

Neueste Beiträge

Engineering

Deployment mit GitLab CI an verschiedene Umgebungen: So funktioniert es

Erfahre, wie du GitLab CI für automatische Deployments in mehrere Umgebungen einrichtest, inklusive AWS S3-Integration und sicherer Variablenverwaltung.

Engineering

GitLab Umgebungsvariablen einfach erklärt

CI/CD-Variablen sind nützliche (und flexible) Tools zur Steuerung von Jobs und Pipelines. Wir verraten dir alles, was du über GitLab-Umgebungsvariablen wissen musst.

Sicherheit

Mit GitLab Aufgabentrennung und Compliance sicherstellen

Nutze deine DevSecOps-Plattform, um die Compliance aufrechtzuerhalten, ohne die Entwicklungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.

Produkt

Erste Schritte mit GitLab: Grundlegendes zu CI/CD

In diesem Leitfaden für Einsteiger(innen) lernst du die Grundlagen der kontinuierlichen Integration und kontinuierlichen Lieferung kennen. Du erfährst, was CI/CD-Komponenten sind und wie du sie erstellst.

Produkt

Erste Schritte mit GitLab: Arbeiten mit CI/CD-Variablen

Erfahre, was CI/CD-Variablen sind, warum sie in DevSecOps wichtig sind und wie du sie am besten einsetzt.

Einblicke

CI/CD Best Practices für mehr Effizienz

Erfahre, was Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) bedeutet, wie du CI/CD Best Practices implementierst und warum sie wichtig sind.

Produkt

GitLab-Tutorial: Releases & Versionshinweise automatisieren

Mit GitLab kannst du Release-Artefakte, Versionshinweise und Änderungsprotokolle, die benutzerbezogenen Software-Änderungen enthalten, automatisieren.

Engineering

Kontinuierliche Bereitstellung in fünf Umgebungen mithilfe von untergeordneten Pipelines

Erfahre, wie du die kontinuierliche Bereitstellung in verschiedenen Umgebungen – darunter temporäre, sofort einsatzbereite Sandboxes – mit einem minimalistischen GitLab-Workflow verwalten kannst.

