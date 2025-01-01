Erfahre, wie du GitLab CI für automatische Deployments in mehrere Umgebungen einrichtest, inklusive AWS S3-Integration und sicherer Variablenverwaltung.
CI/CD-Variablen sind nützliche (und flexible) Tools zur Steuerung von Jobs und Pipelines. Wir verraten dir alles, was du über GitLab-Umgebungsvariablen wissen musst.
Nutze deine DevSecOps-Plattform, um die Compliance aufrechtzuerhalten, ohne die Entwicklungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.
In diesem Leitfaden für Einsteiger(innen) lernst du die Grundlagen der kontinuierlichen Integration und kontinuierlichen Lieferung kennen. Du erfährst, was CI/CD-Komponenten sind und wie du sie erstellst.
Erfahre, was CI/CD-Variablen sind, warum sie in DevSecOps wichtig sind und wie du sie am besten einsetzt.
Erfahre, was Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) bedeutet, wie du CI/CD Best Practices implementierst und warum sie wichtig sind.
Mit GitLab kannst du Release-Artefakte, Versionshinweise und Änderungsprotokolle, die benutzerbezogenen Software-Änderungen enthalten, automatisieren.
