Wie Agile-Artefakte auf GitLab-Funktionen abgebildet werden und wie eine Agile-Iteration in GitLab aussieht.
Erfahre mehr über die neue Funktion zur Erweiterung des Übersetzungskontexts in GitLab. Werde Mitglied unserer Community aus Übersetzer(inne)n und hilf mit, GitLab in deine Sprache zu übersetzen.
Erfahre, wie Distributed Tracing die Fehlerbehebung bei Problemen mit der Application Performance unterstützt, indem es eine durchgängige Transparenz und eine nahtlose Zusammenarbeit innerhalb deines Unternehmens ermöglicht.
Was ist SaaS, wie teuer ist die Nutzung und sollte ich es nutzen? Hier findest du Antworten.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert