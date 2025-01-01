In nur einem Jahr steigerten wir die Erfolgsquote neuer Open-Source-Mitwirkender von 17 % auf 100 %. Hier sind die GitLab-Tools und -Prozesse, die den Unterschied machten.
Wie GitLab 65.000 Issues in strategische Features, schnelle Entwicklung und direkte Community-Kommunikation verwandelt.
Erfahre, wie GitLab ein Problem gelöst hat, das durch die Unterschiede der Variablen, die nicht von allen Webclients unterstützt werden, entstanden ist.
Beiträge des Git-Teams von GitLab und der Git-Community, inklusive der Befehl git-diff-pairs(1) und die Option git-rev-list(1) für gebündelte Referenz-Updates.
Hier sind einige Highlights der Beiträge des Git-Teams von GitLab und der breiteren Git-Community zur neuesten Git-Version, darunter reftables und bessere Tools für Referenzen.
Hier findest du die Highlights, die das Git-Team von GitLab und die breitere Git-Community zum Release beigetragen haben. Freu dich unter anderem auf Migrationstools für das Referenz-Backend und Unterstützung für symbolische Referenzen in Transaktionen.
Erfahre, was dich in der neuesten Version von Git erwartet, darunter neue globale Variablen zum Konfigurieren von Referenz- und Objekt-Hash-Formaten. Entdecke Beträge des Git-Teams von GitLab und der gesamten Git-Community.
Erfahre, was dich in der neuesten Version von Git erwartet, darunter ein neues Build-System und eine Optimierung im neuen reftables-Backend. Entdecke Beiträge des Git-Teams von GitLab und der Git-Community.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert