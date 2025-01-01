Blogcommunity

Wie GitLab Übersetzer(innen) den nötigen Kontext verschafft

Erfahre mehr über die neue Funktion zur Erweiterung des Übersetzungskontexts in GitLab. Werde Mitglied unserer Community aus Übersetzer(inne)n und hilf mit, GitLab in deine Sprache zu übersetzen.
Author: Oleksandr Pysaryuk

Open Source

Von 17 % auf 100 %: Wie wir das Open-Source-Onboarding revolutionierten

In nur einem Jahr steigerten wir die Erfolgsquote neuer Open-Source-Mitwirkender von 17 % auf 100 %. Hier sind die GitLab-Tools und -Prozesse, die den Unterschied machten.

Engineering

Hinter den Kulissen von GitLabs Healthy Backlog Initiative

Wie GitLab 65.000 Issues in strategische Features, schnelle Entwicklung und direkte Community-Kommunikation verwandelt.

Engineering

Kann NO_PROXY standardisiert werden?

Erfahre, wie GitLab ein Problem gelöst hat, das durch die Unterschiede der Variablen, die nicht von allen Webclients unterstützt werden, entstanden ist.

Open Source

Was gibt es Neues in Git 2.50.0?

Beiträge des Git-Teams von GitLab und der Git-Community, inklusive der Befehl git-diff-pairs(1) und die Option git-rev-list(1) für gebündelte Referenz-Updates.

Open Source

Was ist neu in Git 2.45.0?

Hier sind einige Highlights der Beiträge des Git-Teams von GitLab und der breiteren Git-Community zur neuesten Git-Version, darunter reftables und bessere Tools für Referenzen.

Open Source

Was gibt es Neues in Git 2.46.0?

Hier findest du die Highlights, die das Git-Team von GitLab und die breitere Git-Community zum Release beigetragen haben. Freu dich unter anderem auf Migrationstools für das Referenz-Backend und Unterstützung für symbolische Referenzen in Transaktionen.

Open Source

Was gibt es Neues in Git 2.47.0?

Erfahre, was dich in der neuesten Version von Git erwartet, darunter neue globale Variablen zum Konfigurieren von Referenz- und Objekt-Hash-Formaten. Entdecke Beträge des Git-Teams von GitLab und der gesamten Git-Community.

Open Source

Was gibt es Neues in Git 2.48.0?

Erfahre, was dich in der neuesten Version von Git erwartet, darunter ein neues Build-System und eine Optimierung im neuen reftables-Backend. Entdecke Beiträge des Git-Teams von GitLab und der Git-Community.

Open Source

Was gibt es Neues in Git 2.49.0?

Erfahre mehr über die neueste Version von Git, einschließlich verbesserter Leistung dank zlib-ng, einem neuen Algorithmus zum Hashing von Namen und git-backfill(1).

