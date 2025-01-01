Blogcustomers

Suche nach Beiträgen mit dem Tag customers

So unterstützt dich GitLab bei deiner ISO-27001-Compliance

GitLab ist dein strategischer Partner und hilft mit seinen Software-Sicherheitsfunktionen dabei, deine ISO-27001-Compliance sicherzustellen.
Author: Joseph LongoBeitrag lesen

Neueste Beiträge

Kundenstorys

Wie Indeed seine CI-Plattform mit GitLab transformiert hat

Die weltweit führende Jobbörse migrierte Tausende von Projekten zu GitLab CI und konnte so die Produktivität steigern und die Kosten senken. Hier erfährst du, welche Vorteile das Unternehmen umsetzen und damit einen Anstieg der täglichen Pipelines um 79 % erzielen konnte.

Kundenstorys

Southwest möchte mit seinen Entwickler(inne)n abheben

Erfahre, wie die DevOps-Teams der Fluglinie dank GitLab Probleme viel einfacher erkennen und beheben können.

Kundenstorys

Das Co-Create-Programm: Wie Kund(inn)en zusammenarbeiten, um GitLab zu entwickeln

Erfahre, wie Unternehmen wie Thales, Scania und Kitware mit GitLab-Entwickler(inne)n zusammenarbeiten, um sinnvolle Funktionen beizusteuern, von denen die gesamte Community profitiert.

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert