Unsere Blog-Serie beginnt mit einem Blick hinter die Kulissen, wie wir LLMs evaluieren, sie an Anwendungsfälle anpassen und sie optimieren, um bessere Ergebnisse für die Benutzer(innen) zu erzielen.
Technische Redaktionsteams können GitLab als zentrale Plattform für die Dokumentation nutzen und dabei einen Docs-as-Code-Workflow anwenden. Durch diesen Workflow lassen sich Dokumentationen planen, erstellen, prüfen, bearbeiten und veröffentlichen. Dies ermöglicht es auch kleinen Teams, eine große Menge an Inhalten zu produzieren.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert