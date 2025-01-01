Bloginside GitLab

GitLab Umgebungsvariablen einfach erklärt

CI/CD-Variablen sind nützliche (und flexible) Tools zur Steuerung von Jobs und Pipelines. Wir verraten dir alles, was du über GitLab-Umgebungsvariablen wissen musst.
Beitrag lesen

Neueste Beiträge

KI/ML

Entwicklung von GitLab Duo: Wie wir KI-Modelle im großen Maßstab validieren und testen

Unsere Blog-Serie beginnt mit einem Blick hinter die Kulissen, wie wir LLMs evaluieren, sie an Anwendungsfälle anpassen und sie optimieren, um bessere Ergebnisse für die Benutzer(innen) zu erzielen.

Einblicke

5 Funktionen, die Docs-as-Code in GitLab technischen Redaktionsteams bietet

Technische Redaktionsteams können GitLab als zentrale Plattform für die Dokumentation nutzen und dabei einen Docs-as-Code-Workflow anwenden. Durch diesen Workflow lassen sich Dokumentationen planen, erstellen, prüfen, bearbeiten und veröffentlichen. Dies ermöglicht es auch kleinen Teams, eine große Menge an Inhalten zu produzieren.

Sicherheit

Wie du das Management von Compliance-Beobachtungen mit GitLab transformierst

Erfahre, wie das Security-Compliance-Team von GitLab das Beobachtungsmanagement mithilfe der DevSecOps-Plattform verbessert hat und dabei Transparenz, Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit gesteigert hat.

