Erfahre mehr über die Zusammenarbeit zwischen GitLab und HackerOne und lerne, wie du eine Integration implementierst, die die Sicherheit der Anwendungen in deinem Unternehmen verbessert.
Die neue Integration von GitLab Duo mit Amazon Q analysiert deine Tickets und erstellt automatisch funktionierende Codelösungen, wodurch deine Workflows beschleunigt werden.
KI-basiertes DevSecOps, das mit autonomen KI-Tools erweitert wird, steigert die Produktivität der Entwickler(innen), die Anwendungsmodernisierung und beschleunigt Innovation.
