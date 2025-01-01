Blogintegrations

Suche nach Beiträgen mit dem Tag integrations

Effiziente DevSecOps-Workflows: Praktische python-gitlab-API-Automatisierung

Die Python-GitLab-Bibliothek ist eine nützliche Basis für die GitLab-API. In diesem Tutorial erfährst du mehr über praktische Beispiele und bewährte Verfahren.
Author: Michael FriedrichBeitrag lesen

Neueste Beiträge

Sicherheit

Bessere Anwendungssicherheit mit GitLab und HackerOne

Erfahre mehr über die Zusammenarbeit zwischen GitLab und HackerOne und lerne, wie du eine Integration implementierst, die die Sicherheit der Anwendungen in deinem Unternehmen verbessert.

KI/ML

GitLab Duo mit Amazon Q: In wenigen Minuten wird aus einer Idee der passende Code

Die neue Integration von GitLab Duo mit Amazon Q analysiert deine Tickets und erstellt automatisch funktionierende Codelösungen, wodurch deine Workflows beschleunigt werden.

KI/ML

GitLab Duo mit Amazon Q: DevSecOps trifft agentenbasierte KI

KI-basiertes DevSecOps, das mit autonomen KI-Tools erweitert wird, steigert die Produktivität der Entwickler(innen), die Anwendungsmodernisierung und beschleunigt Innovation.

Produkt

Ultimativer Leitfaden für die Migration von AWS CodeCommit zu GitLab

In diesem umfassenden Tutorial erfährst du, wie du von AWS Services zu GitLab migrieren und die DevSecOps-Plattform nahtlos integrieren kannst.

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert