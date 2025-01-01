Blognews

Drei überraschende Ergebnisse unserer Globalen DevSecOps-Umfrage 2024

Unsere Umfrage in diesem Jahr hat gezeigt, dass sich die Investitionsprioritäten der Unternehmen im Schatten der KI verändert haben – und wie KI die Arbeitsweise von Teams beeinflusst.
Author: Dave Steer

Neueste Beiträge

KI/ML

GitLab Duo Agent Platform jetzt in Public Beta: KI-Orchestrierung der nächsten Generation

Entwicklerteams und KI-Agenten arbeiten erstmals Hand in Hand – parallel, intelligent, orchestriert.

KI/ML

GitLab Duo Chat: Entdecke den neuen KI-Assistenten

Unser neuer GitLab Duo Chat, der derzeit ein experimenteller Release ist, hilft Entwickler(inne)n, sich in Projekte einzuarbeiten, Aufgaben zu verstehen, Änderungen umzusetzen und mehr.

KI/ML

GitLab Duo Enterprise ist jetzt verfügbar

Mit Gitlab Duo Enterprise haben Unternehmen jetzt einen durchgängigen KI-Partner für schnellere, sicherere Softwareentwicklung! Erfahre, wie GitLab Duo Enterprise den gesamten DevSecOps-Lebenszyklus unterstützt.

KI/ML

GitLab Duo Self-Hosted: Enterprise-KI für mehr Datenschutz

Kund(inn)en in regulierten Branchen können GitLab Duo jetzt auf Self-Managed-Infrastruktur bereitstellen und so leistungsfähige generative KI nutzen, ohne dabei die Datenresidenz und Datenschutzbedenken über Bord werfen zu müssen.

KI/ML

GitLab Duo mit Amazon Q: Entdecke die neue KI-Lösung

Die umfassende KI-basierte DevSecOps-Plattform mit den umfangreichsten Cloud-Computing-Funktionen beschleunigt Entwicklungszyklen, erhöht die Automatisierung und verbessert die Codequalität.

KI/ML

GitLab Duo mit Amazon Q: DevSecOps trifft agentenbasierte KI

KI-basiertes DevSecOps, das mit autonomen KI-Tools erweitert wird, steigert die Produktivität der Entwickler(innen), die Anwendungsmodernisierung und beschleunigt Innovation.

KI/ML

GitLab Duo Workflow: Transparenz und Kontrolle für agentische KI auf Enterprise-Niveau

Sichere, autonome, kontextbewusste KI-Tools übernehmen komplexe Aufgaben und geben Entwickler(inne)n die Möglichkeit, innovative Software schneller zu entwickeln. Die private Beta-Warteliste ist jetzt geöffnet.

KI/ML

GitLab zum Leader im Gartner Magic Quadrant für KI-Programmierassistenten 2024 ernannt

Im ersten Gartner® Magic Quadrat™ in dieser Kategorie wurde GitLab für seine „Ability to execute sowie die „Completeness of vision“ im Bereich der KI-Programmierassistent-Technologie ausgezeichnet.

Neuheiten

GitLab ist ein Leader im Gartner Magic Quadrant für DevOps-Plattformen 2024

GitLab ist in den Bereichen „Ability to execute“ und „Completeness of vision“ am besten positioniert. Eine Anerkennung für unsere Kund(inn)en und GitLabs DevOps-Innovationen.

