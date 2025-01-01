Entwicklerteams und KI-Agenten arbeiten erstmals Hand in Hand – parallel, intelligent, orchestriert.
Unser neuer GitLab Duo Chat, der derzeit ein experimenteller Release ist, hilft Entwickler(inne)n, sich in Projekte einzuarbeiten, Aufgaben zu verstehen, Änderungen umzusetzen und mehr.
Mit Gitlab Duo Enterprise haben Unternehmen jetzt einen durchgängigen KI-Partner für schnellere, sicherere Softwareentwicklung! Erfahre, wie GitLab Duo Enterprise den gesamten DevSecOps-Lebenszyklus unterstützt.
Kund(inn)en in regulierten Branchen können GitLab Duo jetzt auf Self-Managed-Infrastruktur bereitstellen und so leistungsfähige generative KI nutzen, ohne dabei die Datenresidenz und Datenschutzbedenken über Bord werfen zu müssen.
Die umfassende KI-basierte DevSecOps-Plattform mit den umfangreichsten Cloud-Computing-Funktionen beschleunigt Entwicklungszyklen, erhöht die Automatisierung und verbessert die Codequalität.
KI-basiertes DevSecOps, das mit autonomen KI-Tools erweitert wird, steigert die Produktivität der Entwickler(innen), die Anwendungsmodernisierung und beschleunigt Innovation.
Sichere, autonome, kontextbewusste KI-Tools übernehmen komplexe Aufgaben und geben Entwickler(inne)n die Möglichkeit, innovative Software schneller zu entwickeln. Die private Beta-Warteliste ist jetzt geöffnet.
Im ersten Gartner® Magic Quadrat™ in dieser Kategorie wurde GitLab für seine „Ability to execute sowie die „Completeness of vision“ im Bereich der KI-Programmierassistent-Technologie ausgezeichnet.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert