Der Anfängerleitfaden zum „reftable“-Format von Git

In Git 2.45.0 hat GitLab das reftable Backend in Git eingeführt – dies verändert die Art und Weise, wie Referenzen gespeichert werden, von Grund auf. Erhalte detaillierte Einblicke, wie dieses neue Format funktioniert.
Neueste Beiträge

Open Source

Wir feiern das 20-jährige Git-Jubiläum mit dessen Erfinder Linus Torvalds

Erfahre, wie das Open-Source-Versionskontrollsystem entstanden ist und was Linus davon hält, neue Programmiersprachen zu Git hinzuzufügen.

Exact Code Search: So findet man Code blitzschnell über mehrere Repositories hinweg

So findet diese neue GitLab-Funktion exakte Treffer, nutzt Regex-Muster und zeigt kontextbezogene Ergebnisse in Terabyte-großen Codebasen an.

git pull vs. git fetch: Die Unterschiede erklärt

Ein Befehl, zwei Aktionen: Was git pull wirklich macht und wann git fetch die bessere Wahl ist.

OCI-Images als Quelle der Wahrheit für die kontinuierliche Lieferung

Die Vorteile der Verwendung von OCI-Images als Teil von GitOps-Workflows und die vielen Funktionen, die GitLab bietet, um die Bereitstellung in Kubernetes zu vereinfachen.

Von 17 % auf 100 %: Wie wir das Open-Source-Onboarding revolutionierten

In nur einem Jahr steigerten wir die Erfolgsquote neuer Open-Source-Mitwirkender von 17 % auf 100 %. Hier sind die GitLab-Tools und -Prozesse, die den Unterschied machten.

20 Jahre GitLab: Begib dich mit uns auf eine Reise

Begib dich mit uns auf die Spuren des ersten Commits, die einzigartigen Aspekte der frühen Releases und die Verwirrung, die ein Update des Standardverhaltens von git-push(1) ausgelöst hat.

Das Co-Create-Programm: Wie Kund(inn)en zusammenarbeiten, um GitLab zu entwickeln

Erfahre, wie Unternehmen wie Thales, Scania und Kitware mit GitLab-Entwickler(inne)n zusammenarbeiten, um sinnvolle Funktionen beizusteuern, von denen die gesamte Community profitiert.

Der ultimative Leitfaden zu SBOM

Erfahre, was eine Software Bill of Materials (SBOM) ist und warum sie zu einem integralen Bestandteil der modernen Softwareentwicklung geworden ist.

So optimierst du mit Docker und GitLab deinen DevOps-Prozess

Docker Container bieten deinem Team mehr Raum für Kollaboration, kontinuierliche Integration und Kreativität. Wir zeigen dir, wie die Umsetzung klappt.

