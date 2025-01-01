Erfahre, wie das Open-Source-Versionskontrollsystem entstanden ist und was Linus davon hält, neue Programmiersprachen zu Git hinzuzufügen.
So findet diese neue GitLab-Funktion exakte Treffer, nutzt Regex-Muster und zeigt kontextbezogene Ergebnisse in Terabyte-großen Codebasen an.
Ein Befehl, zwei Aktionen: Was git pull wirklich macht und wann git fetch die bessere Wahl ist.
Die Vorteile der Verwendung von OCI-Images als Teil von GitOps-Workflows und die vielen Funktionen, die GitLab bietet, um die Bereitstellung in Kubernetes zu vereinfachen.
In nur einem Jahr steigerten wir die Erfolgsquote neuer Open-Source-Mitwirkender von 17 % auf 100 %. Hier sind die GitLab-Tools und -Prozesse, die den Unterschied machten.
Begib dich mit uns auf die Spuren des ersten Commits, die einzigartigen Aspekte der frühen Releases und die Verwirrung, die ein Update des Standardverhaltens von git-push(1) ausgelöst hat.
Erfahre, wie Unternehmen wie Thales, Scania und Kitware mit GitLab-Entwickler(inne)n zusammenarbeiten, um sinnvolle Funktionen beizusteuern, von denen die gesamte Community profitiert.
Erfahre, was eine Software Bill of Materials (SBOM) ist und warum sie zu einem integralen Bestandteil der modernen Softwareentwicklung geworden ist.
