Blogperformance

Suche nach Beiträgen mit dem Tag performance

Der Anfängerleitfaden zum „reftable“-Format von Git

In Git 2.45.0 hat GitLab das reftable Backend in Git eingeführt – dies verändert die Art und Weise, wie Referenzen gespeichert werden, von Grund auf. Erhalte detaillierte Einblicke, wie dieses neue Format funktioniert.
Author: Patrick SteinhardtBeitrag lesen

Neueste Beiträge

KI/ML

Entwicklung von GitLab Duo: KI-Impact-Analyse-Dashboard misst den ROI von KI

In unserem Blog stellen wir eine neue Funktion vor, mit der du die Effektivität deiner Investitionen in die KI besser nachvollziehen kannst. Dies wird durch detaillierte Metriken wie die Nutzungsquote von Codevorschlägen ermöglicht.

Produkt

Application Performance Monitoring (APM) mit Distributed Tracing

Erfahre, wie Distributed Tracing die Fehlerbehebung bei Problemen mit der Application Performance unterstützt, indem es eine durchgängige Transparenz und eine nahtlose Zusammenarbeit innerhalb deines Unternehmens ermöglicht.

Engineering

Observability vs. Monitoring in DevOps

Observability sammelt Daten, um Prozesse zu optimieren und Probleme zu beheben. Wir zeigen dir, wie das geht - und warum es dem Monitoring überlegen ist.

Sicherheit

Der ultimative Leitfaden zu SBOM

Erfahre, was eine Software Bill of Materials (SBOM) ist und warum sie zu einem integralen Bestandteil der modernen Softwareentwicklung geworden ist.

