Die Breaking Changes in GitLab 18.0

Bereite dich jetzt auf die Änderungen im kommenden Major Release vor. Analysiere die Auswirkungen für deine Arbeit und prüfe dann die in der Dokumentation beschriebenen Maßnahmen, um einen reibungslosen Übergang zu GitLab 18.0 zu gewährleisten.
Authors: Martin Brümmer, Fabian Zimmer, Sam WiskowBeitrag lesen

Neueste Beiträge

Produkt

Automatisiere Agile-Workflows mit dem gem gitlab-triage

In unserer Serie „Erste Schritte mit GitLab“ erfährst du, wie du wiederkehrende Aufgaben – zum Beispiel die Triage von Tickets und Merge Requests – automatisierst und deinen Entwickler(inne)n dadurch wertvolle Zeit sparst.

Engineering

Automatisierung der Migration von Container-Images von Amazon ECR zu GitLab

Wenn Plattformteams ihre CI/CD zu GitLab verschieben, sollte die Migration von Container-Images kein Engpass sein. Befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Pipeline-Migrationsprozess zu automatisieren.

Sicherheit

Die Sichtbarkeitslücke in der Software Supply Chain Security schließen

GitLab 18.2 bietet Unterstützung für umfassende Scanner-Abdeckung und Visualisierung transitiver Abhängigkeiten.

Produkt

Datengesteuerte DevSecOps: Entdecke die Dashboards von GitLab Insights

Erfahre, wie du die Dashboards von GitLab Insights nutzen kannst, um wichtige Metriken zu visualisieren, Projekte nachzuverfolgen und die Produktivität deines Teams zu steigern.

KI/ML

GitLab Duo: Ein Überblick über die neuesten Verbesserungen im Chat

Entdecke die neusten Verbesserungen beim Chat von GitLab Duo, darunter eine neue Integration, der Abbruch von Prompts sowie Architektur-Upgrades.

KI/ML

Die Entwicklung von GitLab Duo: KI zur Behebung von Sicherheitslücken nutzen

Dieses Tutorial zeigt, wie dir die GitLab-Duo-Funktionen zur Erläuterung und Behebung von Sicherheitslücken zusammen mit unseren anderen KI-basierten Funktionen helfen können, Sicherheitslücken schnell zu beheben.

KI/ML

Anwendungsqualität mit KI-gestützter Testgenerierung verbessern

Erfahre, wie GitLab Duo mit Amazon Q den QA-Prozess durch automatische Generierung umfassender Unit-Tests verbessert.

Produkt

Exact Code Search: So findet man Code blitzschnell über mehrere Repositories hinweg

So findet diese neue GitLab-Funktion exakte Treffer, nutzt Regex-Muster und zeigt kontextbezogene Ergebnisse in Terabyte-großen Codebasen an.

Sicherheit

FinServ: So implementierst du die Funktion zur Aufgabentrennung von GitLab

Wie GitLab eine sichere Softwareentwicklung mit Aufgabentrennung im Finanzdienstleistungssektor gewährleistet, einschließlich der Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen.

