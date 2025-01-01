In unserer Serie „Erste Schritte mit GitLab“ erfährst du, wie du wiederkehrende Aufgaben – zum Beispiel die Triage von Tickets und Merge Requests – automatisierst und deinen Entwickler(inne)n dadurch wertvolle Zeit sparst.
Wenn Plattformteams ihre CI/CD zu GitLab verschieben, sollte die Migration von Container-Images kein Engpass sein. Befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Pipeline-Migrationsprozess zu automatisieren.
GitLab 18.2 bietet Unterstützung für umfassende Scanner-Abdeckung und Visualisierung transitiver Abhängigkeiten.
Erfahre, wie du die Dashboards von GitLab Insights nutzen kannst, um wichtige Metriken zu visualisieren, Projekte nachzuverfolgen und die Produktivität deines Teams zu steigern.
Entdecke die neusten Verbesserungen beim Chat von GitLab Duo, darunter eine neue Integration, der Abbruch von Prompts sowie Architektur-Upgrades.
Dieses Tutorial zeigt, wie dir die GitLab-Duo-Funktionen zur Erläuterung und Behebung von Sicherheitslücken zusammen mit unseren anderen KI-basierten Funktionen helfen können, Sicherheitslücken schnell zu beheben.
Erfahre, wie GitLab Duo mit Amazon Q den QA-Prozess durch automatische Generierung umfassender Unit-Tests verbessert.
So findet diese neue GitLab-Funktion exakte Treffer, nutzt Regex-Muster und zeigt kontextbezogene Ergebnisse in Terabyte-großen Codebasen an.
