Blogresearch

Suche nach Beiträgen mit dem Tag research

GitLab zum Leader im Gartner Magic Quadrant für KI-Programmierassistenten 2024 ernannt

Im ersten Gartner® Magic Quadrat™ in dieser Kategorie wurde GitLab für seine „Ability to execute sowie die „Completeness of vision“ im Bereich der KI-Programmierassistent-Technologie ausgezeichnet.
Author: Dave SteerBeitrag lesen

Neueste Beiträge

Neuheiten

GitLab ist ein Leader im Gartner Magic Quadrant für DevOps-Plattformen 2024

GitLab ist in den Bereichen „Ability to execute“ und „Completeness of vision“ am besten positioniert. Eine Anerkennung für unsere Kund(inn)en und GitLabs DevOps-Innovationen.

Produkt

GitLab ist ein Leader in der Forrester Wave™: DevOps Platforms, Q2 2025

Forrester bezeichnet die GitLab-Plattform als die „All-in-One-Lösung unter den All-in-One-Lösungen“ und geeignet „für Unternehmen, die mit einem Kauf eine Standardisierung herbeiführen möchten“.

Neuheiten

Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von GitLab Ultimate: 483 % ROI über 3 Jahre

Eine Untersuchung von Forrester Consulting zu GitLab Ultimate zeigte, dass die DevSecOps-Plattform die Sicherheitslage verbesserte und die 5-fache Zeit bei Sicherheitsaktivitäten eingespart werden konnte.

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert