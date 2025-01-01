Blogsolutions architecture

Automatisierung der Migration von Container-Images von Amazon ECR zu GitLab

Wenn Plattformteams ihre CI/CD zu GitLab verschieben, sollte die Migration von Container-Images kein Engpass sein. Befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Pipeline-Migrationsprozess zu automatisieren.
Neueste Beiträge

Produkt

Datengesteuerte DevSecOps: Entdecke die Dashboards von GitLab Insights

Erfahre, wie du die Dashboards von GitLab Insights nutzen kannst, um wichtige Metriken zu visualisieren, Projekte nachzuverfolgen und die Produktivität deines Teams zu steigern.

Produkt

Strukturierung der GitLab-Paket-Registry für Unternehmen

Wie du projektbasierte Modelle zur Veröffentlichung von Softwarepaketen von GitLab mit Nutzung auf Root-Gruppen-Ebene kombinierst, um eine Strategie für Paketverwaltung aufzubauen.

Produkt

Ultimativer Leitfaden für die Migration von AWS CodeCommit zu GitLab

In diesem umfassenden Tutorial erfährst du, wie du von AWS Services zu GitLab migrieren und die DevSecOps-Plattform nahtlos integrieren kannst.

Engineering

Was ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE)?

Der ultimative Guide: Alles, was du über Integrierte Entwicklungsumgebungen wissen musst.

