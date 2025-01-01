Erfahre, wie du die Dashboards von GitLab Insights nutzen kannst, um wichtige Metriken zu visualisieren, Projekte nachzuverfolgen und die Produktivität deines Teams zu steigern.
Wie du projektbasierte Modelle zur Veröffentlichung von Softwarepaketen von GitLab mit Nutzung auf Root-Gruppen-Ebene kombinierst, um eine Strategie für Paketverwaltung aufzubauen.
In diesem umfassenden Tutorial erfährst du, wie du von AWS Services zu GitLab migrieren und die DevSecOps-Plattform nahtlos integrieren kannst.
