Einen KI-Assistenten hast du längst. Er vervollständigt deinen Code, erklärt Code, den du nicht geschrieben hast, und entwirft vielleicht sogar ein ganzes Feature, während du deinen Kaffee trinkst. Ein Agent in GitLab setzt dort an, wo dein Editor aufhört.

Die KI in deinem Editor kennt nur, was dort geöffnet ist. Dass dein Merge Request seit zwei Tagen in der Warteschlange liegt oder deine Pipeline diese Woche zum dritten Mal fehlgeschlagen ist, weiß sie nicht. Ohne die Logs deiner Pipeline kann sie keine Lösung vorschlagen.

GitLab Duo Agent Platform arbeitet innerhalb des Projekts und über den gesamten Workflow der Softwareauslieferung hinweg. Dabei berücksichtigt sie Merge Requests, Issues, Pipelines und Repositories, die dein ganzes Team gemeinsam nutzt. Genau dieser Kontext macht den Unterschied.

Im Folgenden findest du drei Möglichkeiten, die agentischen Funktionen von GitLab noch heute auszuprobieren. Dafür brauchst du nicht einmal einen kostenpflichtigen GitLab-Tarif.

Die Gruppe einrichten

Auf GitLab.com übernimmt ein Owner die Einrichtung deiner Top-Level-Gruppe:

GitLab Credits kaufen. Gehe zu Settings > Billing und wähle Purchase credits aus.

GitLab Duo Agent Platform aktivieren.

Foundational Flows aktivieren. Gehe zu Settings > GitLab Duo . Wähle Change configuration aus. Wähle unter Flow execution die Optionen Allow flow execution und Allow foundational flows aus. Wähle Code Review und Fix CI/CD Pipeline aus. Wähle Save changes aus.



1. Den ersten Review-Durchgang abgeben

Code Review Flow liest den Diff, die Beschreibung und zugehörige Dateien eines Merge Requests (etwa Tests und Abhängigkeiten) und schreibt dann ausführliche Review-Kommentare direkt in den Merge Request. Der Flow findet kleine Fehler, übersehene Grenzfälle und uneinheitliche Muster, sodass du dein eigenes Urteil für die wirklich kritischen Details aufheben kannst.

Probier es in deinem Projekt aus:

Weise in einem Merge Request @GitLabDuo als Reviewer zu oder kommentiere /assign_reviewer @GitLabDuo . Verfolge, wie die Review-Kommentare direkt im Merge Request erscheinen, also dort, wo auch dein Team sie sieht. Bevor Code Review Flow kommentiert, prüft er den Diff, die Beschreibung und zugehörige Dateien wie Tests und Abhängigkeiten.

Wenn du den ersten Durchgang bei jedem neuen Merge Request abgeben möchtest, aktiviere automatische Reviews.

Sieh dir an, wie Code Review Flow Merge Requests voranbringt:

2. Eine fehlgeschlagene Pipeline von einem Agenten untersuchen lassen

Lass Fix CI/CD Pipeline Flow deine fehlgeschlagene Pipeline diagnostizieren und eine Korrektur vorschlagen. So kümmerst du dich um die Umsetzung, statt nach der Ursache zu suchen.

Der Flow untersucht Logs und Fehlermeldungen, den Inhalt des Repositorys und die Änderungen im Merge Request, die den Fehler wahrscheinlich verursacht haben. Je nach Fehler schlägt er eine Codeänderung direkt im Merge Request vor oder öffnet einen neuen Merge Request mit der Korrektur.

Probier es in deinem Projekt aus:

Wähle in einem Merge Request mit fehlschlagender Pipeline im Tab Overview oder Pipelines die Option Fix pipeline with Duo aus. Der Flow liest die Logs der Pipeline und die Änderungen in deinem Merge Request, um die Ursache zu finden. Wähle AI > Sessions aus, um den Ablauf zu verfolgen, und prüfe dann das Ergebnis in deinem Merge Request. Je nach Fehler erhältst du Codevorschläge, die du direkt übernehmen kannst, einen neuen Merge Request, wenn die Korrektur Dateien außerhalb deines Diffs betrifft, oder einen Kommentar mit den nächsten Schritten, wenn ein Mensch eingreifen muss.

Auch für Pipelines ohne zugehörigen Merge Request kannst du denselben Flow auslösen: Gehe zu Build > Pipelines, wähle die fehlschlagende Pipeline und dann Fix pipeline with Duo aus. Du erhältst einen neuen Merge Request mit der Korrektur.

Verfolge die Schritte in dieser Demo:

3. Antworten aus dem gesamten Projekt erhalten

Frag Agentic Chat, was sich in einem Merge Request geändert hat oder warum die Pipeline letzte Nacht fehlgeschlagen ist, und erhalte eine Antwort, die auf Merge Requests, Issues und Pipelines deines Projekts zurückgreift. Genau hier stoßen die meisten KI-Assistenten im Editor an ihre Grenzen. Der Assistent in deiner IDE kann dir erklären, was eine Funktion tut, aber nicht, mit welchem Issue sie eingeführt wurde oder warum die Pipeline letzte Nacht fehlgeschlagen ist.

Probier es in deinem Projekt aus:

Öffne dein Projekt in der GitLab-Oberfläche. Wähle in der Seitenleiste von GitLab Duo Add new chat und dann einen Agenten aus. Agentic Chat kannst du auch in VS Code, JetBrains-IDEs und Visual Studio nutzen. Achte darauf, dass der Schalter Agentic aktiviert ist. Frag, wonach du sonst von Hand suchen würdest. Agentic Chat durchsucht die Issues und Merge Requests deines Projekts nach Stichwörtern und ruft Pipelines ab, um seine Antwort zusammenzustellen. Fertige Prompts findest du in der AI Resource Library, zum Beispiel Summarize Recent Changes to MR/Issue oder Debug Failing Pipeline.

Du kannst Agentic Chat auch bitten, einen der beiden oben beschriebenen Flows für einen Merge Request auszuführen. Jede Chat-Nachricht verbraucht GitLab Credits.

Sieh dir die Demo an:

Was die agentischen Funktionen kosten

In GitLab Free kannst du eine Auswahl an Agenten und Flows von GitLab Duo Agent Platform nutzen, darunter alle drei oben genannten, ohne auf Premium oder Ultimate umzusteigen. Deine Gruppe kauft einen monatlichen Commitment-Pool an GitLab Credits, aus dem alle Mitglieder der Gruppe schöpfen. Du bezahlst also für die Arbeit, die Agenten und Flows erledigen, statt pro Seat. Bei einer jährlichen Laufzeit wird der Pool jeden Monat neu aufgefüllt. Du kannst ihn jederzeit erhöhen und bei der Verlängerung verringern.

Jede Funktion verbraucht Credits zu einem eigenen Satz. Bei Agentic Chat und Fix CI/CD Pipeline Flow hängt der Verbrauch vom Modell ab und davon, wie viel Hin und Her eine Anfrage braucht. Die aktuellen Sätze stehen in den Tabellen zu den Credit-Multiplikatoren. Mit dem Kauf des Pools wird auch die bedarfsabhängige Abrechnung für jede Nutzung aktiviert, die darüber hinausgeht. Lege deshalb Nutzungs-Caps fest, um die Ausgaben zu steuern.

Der beste Einstieg

Wenn du diese Woche nur eine Funktion ausprobierst, dann Code Review Flow. Weise @GitLabDuo in deinem nächsten Merge Request als Reviewer zu und sieh dir an, was dabei herauskommt. Agentic Chat und Fix CI/CD Pipeline Flow stehen bereit, sobald du so weit bist.