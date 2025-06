Die Top 10 GitLab-Workflow-Hacks, die du kennen musst

In der Welt der Softwareentwicklung geht es bei der Effizienz nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um intelligente Navigation. Als Produktmanagerin von GitLab weiß ich, wie wichtig Effizienz bei der Arbeit mit der DevSecOps-Plattform ist. Dies sind meine 10 Lieblingsfunktionen von GitLab. Vielleicht sind das genau die Workflow-Hacks, von denen du noch gar nicht wusstest, dass du sie brauchst.

Mit diesen Geheimtipps kannst du die Produktivität und Zusammenarbeit in deinem Team auf eine neue Stufe heben.

1. Kommentare auflösen

Nicht nur für Merge Requests! Das Auflösen von Kommentaren zu Tickets sorgt für Ordnung und vereinfacht die Aufgabenverwaltung erheblich. Es ist besonders praktisch, um Feedback effizient zu verwalten.

Warum liebe ich es? Das Auflösen von Kommentaren sorgt nicht nur für Ordnung in einem Ticket, sondern ist auch eine gute Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten. Anwendungsfall. Das Auflösen von Kommentaren ist ein großartiges Tool für Tickets, zu denen du Feedback sammelst. Du kannst auf das Feedback reagieren und einen Link bereitstellen, den Kommentar auflösen und mit dem nächsten fortfahren. Anleitung

2. Interne Kommentare

Sprich direkt mit deinem Team, ohne externe Zuhörer(innen). Diskutiere privat innerhalb eines Tickets oder eines Merge Requests. Dabei sind die Kommentare nur für deine Teammitglieder sichtbar. Es ist die perfekte Balance zwischen Transparenz und Vertraulichkeit.

Warum liebe ich es? Es schafft ein Gleichgewicht zwischen Vertraulichkeit und Transparenz und hält gleichzeitig die breitere Diskussion für die Gemeinschaft offen. Anwendungsfall. Wenn du eine Produkteinführung koordinierst, kann dein Marketingteam interne Kommentare nutzen, um Nachrichten und Strategien zu diskutieren und zu verfeinern. So bleiben deine Diskussionen an einem zentralen Ort und sind im Entwurfsmodus für das Team leicht zugänglich. Anleitung

3. Und/oder in Filtern

Bei der Suche nach Datensätzen auf einer Listenseite kannst du mit Hilfe von Und/oder-Filtern das Durcheinander durchdringen und schnell und effizient genau das finden, wonach du suchst.

Warum liebe ich es? Es ist perfekt, um genau das zu finden, was du suchst, und um effiziente und optimierte Workflows zu ermöglichen. Anwendungsfall. Suche nach Funktionstickets zu einer bestimmten Initiative, die bestimmten Gruppen zugeordnet sind. Anleitung

4. Automatisches Erweitern von URLs

Wenn du ein „+“ oder „+s“ an das Ende einer GitLab-URL anhängst, wird sie zu einem informativen Code-Schnipsel, mit dem du den Fortschritt teilen kannst, ohne dass deine Teammitglieder die Seite verlassen müssen.

Warum liebe ich es? Es ist wie ein Röntgenblick für URLs – du siehst die wichtigen Dinge auf einen Blick, ohne zu klicken! Anwendungsfall. Du möchtest in Kommentaren Fortschritte teilen? Füge einfach ein „+s“ zum Link hinzu und schon sind alle auf dem gleichen Stand. Anleitung

5. Schnellzugriff

Mit einfachen Textbefehlen kannst du über den Schnellzugriff Aufgaben wie die Zuweisung von Benutzer(inne)n, das Hinzufügen von Bezeichnungen und vieles mehr direkt aus dem Beschreibungs- oder Kommentarfeld heraus erledigen. Das spart Klicks und Zeit.

Warum liebe ich es? Es spart Klicks und Zeit. Anwendungsfall. Beim Erstellen eines neuen Tickets verwende ich den Schnellzugriff, um automatisch Labels und einen Meilenstein hinzuzufügen und beim Speichern des Datensatzes eine Verbindung mit dem Epic herzustellen. Anleitung

6. Stapelbearbeitung

Füge Labels hinzu, ändere Beauftragte oder aktualisiere Meilensteine für mehrere Probleme auf einmal. Diese Funktion macht potenziell mühsame Aktualisierungen zum Kinderspiel und ermöglicht schnelle Anpassungen für zahlreiche Tickets.

Warum liebe ich es? Weil es lästige Updates zu schnellen Updates macht! Anwendungsfall. Du willst die Tickets des gesamten Sprints mit dem Label „Review erforderlich“ kennzeichnen? Verwende einfach einen Filter, wähle alle aus und füge die Labels für alle hinzu – kinderleicht. Anleitung

Gruppiere Tickets in deinem Board in Epics, um den Fortschritt visuell zu verfolgen und zu diskutieren. So kannst du deine Arbeit bei Besprechungen oder Standups besser einordnen.

Warum liebe ich es? Du kannst den Kontext der Arbeit leicht nachvollziehen, während du dir das Board ansiehst. Anwendungsfall. Durch die Gruppierung nach Epics kannst du deine Arbeit bei Standup-Reviews leicht mit der übergeordneten Initiative verknüpfen. Anleitung

Veranschauliche Ideen und Workflows direkt auf deinen Wikiseiten mit einfach zu erstellenden Diagrammen. Diese Funktion unterstützt das visuelle Lernen und vereinfacht komplexe Konzepte.

Warum liebe ich es? Es ist unglaublich benutzerfreundlich und flexibel. Anwendungsfall. Wenn du den Workflow einer neuen Funktion skizzierst, zeichnest du ihn direkt in die Wiki-Seite ein, damit er für alle im Team verständlich ist. Anleitung

9. Tabellenerstellung

Kein Ärger mehr mit Markdown für die Tabellenerstellung. Mit dem Rich-Text-Editor kannst du mühelos Tabellen einfügen und formatieren, wodurch die Dokumentation übersichtlicher und strukturierter wird.

Warum liebe ich es? Es macht die Erstellung von Tabellen zum Kinderspiel und sorgt für saubere und strukturierte Aktualisierungen mit nur wenigen Klicks. Anwendungsfall. Stellst du eine Sprint-Retro zusammen? Füge schnell eine Tabelle ein, um Feedback, Maßnahmen und Eigentümer(innen) zu organisieren, damit der Review-Prozess für alle reibungsloser abläuft. Anleitung

10. Einbetten von Videos und GIFs

Verbessere die Beschreibungen oder Kommentare deiner Tickets und Epics mit eingebetteten GIFs und YouTube-Videos, um deiner Kommunikation eine dynamische Ebene zu verleihen.

Warum liebe ich es? Manchmal sagt ein GIF oder ein Video mehr als tausend Worte. Anwendungsfall. Du versuchst, einen Fehler in der Benutzeroberfläche zu erklären? Bette ein YouTube-Video ein, in dem du die vorgeschlagene Funktionsverbesserung kurz vorstellst.

Erkunde diese Funktionen

Diese Funktionen sind nur die Spitze des Eisbergs im umfassenden Toolkit von GitLab, das für mehr Effizienz und eine bessere Zusammenarbeit sorgt. Auch wenn sie nicht ausreichend genutzt werden, können sie erhebliche Auswirkungen auf deinen Workflow haben. Du solltest diese Funktionen weiter erkunden und in deine tägliche Routine integrieren.