Merge Requests von manuellen Aufgaben in einen automatisierten Workflow verwandeln

KI hat das Schreiben von Code dramatisch beschleunigt, aber die Arbeit zwischen dem Öffnen eines Merge Requests und dem Zusammenführen ist fast vollständig manuell geblieben. Prüfer(innen) zuweisen, Feedback Runde für Runde einarbeiten, Konflikte lösen, vor dem Merge einen Rebase durchführen – jeder Schritt erfordert nach wie vor die Aufmerksamkeit von Entwickler(inne)n. Der Engpass hat sich verschoben, aber die Tools haben sich nicht angepasst.

GitLab 19.0 ändert das. Developer Flow erstreckt sich jetzt über den gesamten Lebenszyklus eines Merge Requests: ein einzelner KI-Agent, der Reviewer-Feedback einarbeitet, Konflikte auf langlebigen Branches löst, unbekannte Codebases untersucht und Merge Requests aufteilt, die zu groß geworden sind. Zusammen mit der autonomen Merge-Konfliktlösung und One-Click-Rebase-and-Merge reduziert er die manuelle Arbeit zwischen dem Öffnen und dem Zusammenführen eines Merge Requests.

Developer Flow gehört zu einer neuen Kategorie von KI-Programmiertools. Die erste Welle beschleunigte die nächste Codezeile. Die zweite Welle gab Entwickler(inne)n ein Chat-Fenster. Was jetzt entsteht, ist anders: Agenten, die über den gesamten Arbeitsprozess hinweg mitwirken – nicht nur für einen bestimmten Moment. Entwickler(innen) können jetzt die Steuerung übernehmen, delegieren und prüfen, während der Agent die Ausführung übernimmt.

Developer Flow – über den gesamten Merge Request hinweg

Wir haben Developer Flow letztes Jahr eingeführt, um aus einem Ticket einen Merge Request zu erstellen. Die Automatisierung der repetitiven Einrichtungsarbeit zwischen „Hier ist, was gebaut werden muss“ und „Hier ist ein Merge Request zum Prüfen“ war nur der Anfang. Aber es war eine einzelne Aufgabe, und sobald der Merge Request existierte, war die Arbeit daran nach wie vor vollständig manuell.

Diese neue Iteration von Developer Flow übernimmt den Rest der manuellen Arbeit. Ein Agent, der die Arbeit erledigt, die Entwickler(innen) sonst selbst machen müssten, erstreckt sich jetzt über den gesamten Lebenszyklus eines Merge Requests.

So sieht Developer Flow in der Praxis aus:

Auslösung in jeder Phase. Starte Developer Flow über ein Ticket mit dem Button Generate MR, weise das Duo Developer-Dienstkonto direkt einem Ticket oder Merge Request zu, oder rufe ihn über den neuen @mention-Trigger in jedem Diskussionsthread eines Tickets oder Merge Requests auf. Der Agent greift die Konversation auf und iteriert auf demselben Merge Request, anstatt einen neuen zu erstellen, den du erst abgleichen musst.

Erledigt die Arbeit rund um den Code. Developer Flow kann jetzt Reviewer-Feedback über mehrere Runden im selben Merge Request einarbeiten, Merge-Konflikte auf langlebigen Branches lösen, eine unbekannte Codebase untersuchen oder einen Ansatz evaluieren und Bericht erstatten, einen Merge Request aufteilen, der zu groß geworden ist, und Features von Grund auf implementieren.

Wurde neu entwickelt, um über den gesamten Lebenszyklus hinweg Aktionen auszuführen. Unter der Haube ist Developer Flow jetzt eine einzelne agentische Schleife mit einem vollständigen Entwickler-Toolset (Lesen, Suchen, Bearbeiten, Befehle ausführen), die selbst entscheidet, welches Tool wann eingesetzt wird. Noch wichtiger: Es ist die architektonische Grundlage, die es einem einzelnen Agenten ermöglicht, über den gesamten Lebenszyklus eines Merge Requests hinweg mitzuwirken.

Beinhaltet die richtige Projekteinrichtung, um weiter zu gehen als KI-Programmiertools. Developer Flow liest AGENTS.md für alles, was nicht im Code steht: nicht offensichtliche Bash-Befehle, Projektkonventionen, Umgebungsbesonderheiten und Architekturentscheidungen, die der Agent braucht, um beim ersten Mal alles richtig zu machen. agent-config.yml bereitet die Programmierumgebung mit den richtigen Abhängigkeiten, Tools und Konfigurationen vor, damit der Agent Tests ausführen, Pre-Commit-Hooks durchlaufen und den Kreislauf schließen kann, bevor er committet. So gibst du dem Agenten eine Maschine, die sofort einsatzbereit ist – damit das Ergebnis deinen Standards entspricht, anstatt Nacharbeiten zu verursachen.

Du behältst die Steuerung: lenken, prüfen, entscheiden. Der Agent übernimmt die Ausführung.

Die neuen Developer-Flow-Funktionen sind mit GitLab Duo Agent Platform in den Tarifen Premium und Ultimate verfügbar.

Merge-Konflikte lösen – jetzt Teil des Workflows

Die Lösung von Merge-Konflikten ist eine der aufwendigsten wiederkehrenden Aufgaben im Merge-Request-Workflow, und je komplexer der Code ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Fehler entstehen. Einen Konflikt zu lösen bedeutet, die Absicht zweier Branches gleichzeitig zu rekonstruieren – im Kopf, in einem Texteditor, ohne laufende Tests. Für Teams, die Backports und kaskadierende Merge Requests über mehrere Release-Branches verwalten, ist das kein gelegentliches Ärgernis. Es ist eine wiederkehrende Belastung für die Bereitstellungsgeschwindigkeit.

In GitLab 19.0 kannst du diese Arbeit einem Agenten übergeben, ohne den Merge Request zu verlassen. Der Button Resolve with Duo (jetzt in der Beta-Phase) erscheint direkt auf der Konfliktseite des Merge Requests und im Widget für die Merge-Prüfungen.

Der Agent liest die Absicht des Merge Requests, betrachtet beide Branches, wählt eine Lösungsstrategie, bearbeitet die betroffenen Dateien, committet und pusht die Korrektur. Wenn der Agent fertig ist, hinterlässt er einen Kommentar, der den gefundenen Konflikt und den gewählten Lösungsweg zusammenfasst – damit die nächste prüfende Person die Entscheidung nicht nachvollziehen muss und der Audit-Trail intakt bleibt. Wenn der Agent den Konflikt nicht sicher lösen kann, teilt er dir das mit, anstatt zu raten.

Rebase und Merge mit einem Klick

Die oben genannten Funktionen betreffen die Arbeit innerhalb eines Merge Requests. Ein weiteres Feature von 19.0 beseitigt Reibungsverluste am Ende des Workflows, wenn du den Merge Request zusammenführst: One-Click-Rebase-and-Merge (jetzt in der Beta-Phase).

Für Teams, die semi-lineare History oder Fast-Forward-Merge-Methoden verwenden, war das Rebase vor dem Merge bisher ein Zwei-Klick-Vorgang mit Wartezeit dazwischen: Rebase durchführen, warten, zurückkommen, zusammenführen. Jetzt ist es ein Klick. Dieses Feature ist in den Tarifen Free, Premium und Ultimate verfügbar.

Die Merge-Request-Belastung reduzieren

Mit all diesen Funktionen übernimmt KI die urteilsintensive Arbeit: Code schreiben, Feedback einarbeiten und Konflikte lösen. Automatisierung übernimmt die Mechanik, wie zum Beispiel den Rebase vor dem Merge. Es sind unterschiedliche Funktionen mit demselben Ziel: weniger manuelle Arbeit zwischen dem Öffnen und dem Zusammenführen eines Merge Requests – und weniger Zeit im Arbeitstag von Entwickler(inne)n für die Teile des Merge Requests, die ihre Aufmerksamkeit nicht erfordern sollten.

Teste Developer Flow noch heute

Aktuelle GitLab-Kund(inn)en können die Vorteile von Developer Flow erleben, indem sie eine kostenlose Testversion von GitLab Duo Agent Platform starten. Wenn du bereits Premium oder Ultimate mit Duo Agent Platform nutzt, kannst du Developer Flow noch heute bei deinem nächsten Merge Request einsetzen – unabhängig davon, welche Version du verwendest. Wenn du eine Version vor 19.0 nutzt, musst du den Mention-Trigger möglicherweise manuell einrichten, um den @-Mention-Workflow zu verwenden.

Wenn du GitLab bereits im kostenlosen Tarif nutzt, kannst du dich für GitLab Duo Agent Platform registrieren, indem du ein paar einfache Schritte befolgst.

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