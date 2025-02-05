Security-Scanning in Air-Gapped-Umgebungen mit GitLab

Air-Gapped-Umgebungen (luftspaltgesicherte Systeme) sind Computer-Netzwerke oder Systeme, die physisch von unsicheren Netzwerken isoliert sind – beispielsweise vom öffentlichen Internet oder unsicheren lokalen Netzwerken. Diese Isolation dient als Sicherheitsmaßnahme zum Schutz sensibler Daten und kritischer Systeme vor externen Cyberbedrohungen:

Erhöhte Sicherheit: Durch physische Isolation von externen Netzwerken verhindern Air-Gapped-Umgebungen Remote-Angriffe, Malware-Infektionen und unbefugten Datenzugriff – entscheidend für hochsensible Daten und kritische Systeme.

Durch physische Isolation von externen Netzwerken verhindern Air-Gapped-Umgebungen Remote-Angriffe, Malware-Infektionen und unbefugten Datenzugriff – entscheidend für hochsensible Daten und kritische Systeme. Datenschutz: Air-Gapping bietet den stärksten Schutz gegen Datenexfiltration, da keine direkte Verbindung existiert, die Angreifer zum Datendiebstahl nutzen können.

Air-Gapping bietet den stärksten Schutz gegen Datenexfiltration, da keine direkte Verbindung existiert, die Angreifer zum Datendiebstahl nutzen können. Schutz kritischer Infrastrukturen: Für Systeme, die vitale Infrastruktur steuern (beispielsweise Kraftwerke, Wasseraufbereitungsanlagen oder militärische Systeme), verhindert Air-Gapping potenziell katastrophale Cyberangriffe.

Für Systeme, die vitale Infrastruktur steuern (beispielsweise Kraftwerke, Wasseraufbereitungsanlagen oder militärische Systeme), verhindert Air-Gapping potenziell katastrophale Cyberangriffe. Compliance-Anforderungen: Viele regulatorische Frameworks verlangen Air-Gapping für bestimmte Arten sensibler Daten oder kritischer Systeme, insbesondere in Behörden, Gesundheitswesen und Finanzsektor.

Viele regulatorische Frameworks verlangen Air-Gapping für bestimmte Arten sensibler Daten oder kritischer Systeme, insbesondere in Behörden, Gesundheitswesen und Finanzsektor. Malware-Schutz: Ohne Netzwerkverbindung sind Systeme vor netzwerkbasierten Malware-Infektionen und Ransomware-Angriffen geschützt.

Compliance-Kontext für deutsche Unternehmen

Für deutsche Unternehmen und kritische Infrastrukturen ist dieser Ansatz besonders relevant: Die NIS2-Richtlinie fordert gemäß Artikel 21 systematisches Schwachstellenmanagement – auch für luftspaltgesicherte Systeme. Kritische Einrichtungen wie Energieversorger, Wasserwerke oder Behörden setzen auf Air-Gapped-Umgebungen, um KRITIS-Anforderungen zu erfüllen und Angriffsflächen zu minimieren. Offline-Security-Scanning gewährleistet, dass auch isolierte Systeme kontinuierlich auf Vulnerabilities überprüft werden, ohne die physische Netzwerktrennung zu kompromittieren.

Die Compliance-Anforderungen sind konkret: ISO 27001 A.12.6.1 verlangt technisches Schwachstellenmanagement, DSGVO Artikel 32 fordert angemessene technische Maßnahmen zur Verarbeitungssicherheit, und BSI IT-Grundschutz SYS.1.6 definiert Container-Sicherheitsanforderungen. GitLabs Offline-Scanner-Deployment erfüllt diese Vorgaben durch systematische Vulnerability-Detection ohne externe Abhängigkeiten.

Auch wenn Air-Gapped-Systeme isoliert sind, können Schwachstellen auftreten. Regelmäßiges Security-Scanning hilft, diese zu identifizieren, bevor sie ausgenutzt werden. Dieses Tutorial zeigt, welche Security-Scanner GitLab bereitstellt und wie diese in Umgebungen mit eingeschränkter Konnektivität implementiert werden.

GitLab Security-Scanner für Air-Gapped-Umgebungen

GitLab bietet verschiedene Security-Scanner für den gesamten Application-Lifecycle. Die folgenden Scanner unterstützen Air-Gapped-Umgebungen:

Static Application Security Testing (SAST)

Dynamic Application Security Testing (DAST)

Secret Detection

Container Scanning

Dependency Scanning

API Fuzzing

License Scanning

Problem: Standard-Deployment funktioniert offline nicht

Standardmäßig laden GitLab Self-Managed-Instanzen Security-Scanner-Images aus der öffentlichen GitLab Container Registry (registry.gitlab.com) und speichern diese in der integrierten lokalen GitLab Container Registry. Der folgende Workflow demonstriert dies anhand einer Pipeline, die auf einem Sample-Projekt nach Secrets scannt:

include: - template: Jobs/Secret-Detection.gitlab-ci.yml

Bei Ausführung in einer internetverbundenen GitLab-Instanz ist der Job erfolgreich:

GitLab Runner mit Internet-Zugriff lädt erfolgreich aus externer Registry





Wenn jedoch der Internet-Zugriff zur VM mit GitLab deaktiviert wird, schlägt der secret-detection -Job fehl, da das Container-Image nicht heruntergeladen werden kann:

GitLab Runner ohne Internet-Zugriff kann nicht aus externer Registry laden





Die Cache-Strategie bietet eine Teillösung: Bei Pull-Image-Policy if-not-present statt always lässt sich die gecachte Scanner-Version laden, falls diese zuvor bei Internet-Zugriff ausgeführt wurde:

GitLab Runner ohne Internet-Zugriff lädt erfolgreich aus internem Registry-Cache





Diese Cache-Strategie ist jedoch nicht systematisch reproduzierbar für echte Air-Gapped-Umgebungen. Die folgende Lösung zeigt den vollständigen Offline-Deployment-Workflow.

Voraussetzungen für Offline-Scanning

Die Ausführung von Security-Scannern in Air-Gapped-Umgebungen erfordert:

GitLab Ultimate Subscription

Offline Cloud License

GitLab Self-Managed Cluster

Dieses Tutorial lässt sich in jeder GitLab Self-Managed EE-Instanz nachvollziehen (auch solchen, die nicht luftspaltgesichert sind), um Image-Transfer und -Ausführung in Air-Gapped-Umgebungen zu erlernen.

Lösung: Systematischer Offline-Scanner-Deployment

Der Prozess zum Laden von Security-Scannern in Air-Gapped-Umgebungen umfasst drei Schritte:

Container-Images aus öffentlichem Internet herunterladen und paketieren Images in Offline-Umgebung transferieren Transferierte Images in Offline-Container-Registry laden

Schritt 1: Air-Gapped-Testumgebung erstellen

Für dieses Tutorial wird eine GitLab-EE-Instanz in einer Google Compute VM verwendet, bei der durch Firewall-Regeln der gesamte ausgehende Internet-Traffic blockiert wird:

# Egress-Firewall-Regel zum Blockieren allen ausgehenden Internet-Traffics $ gcloud compute firewall-rules create deny-internet-egress \ --direction=EGRESS \ --priority=1000 \ --network=default \ --action=DENY \ --rules=all \ --destination-ranges=0.0.0.0/0 \ --target-tags=no-internet # Allow-Regel für internen Traffic mit höherer Priorität $ gcloud compute firewall-rules create allow-internal-egress \ --direction=EGRESS \ --priority=900 \ --network=default \ --action=ALLOW \ --rules=all \ --destination-ranges=10.0.0.0/8,192.168.0.0/16,172.16.0.0/12 \ --target-tags=no-internet # Tag auf VM anwenden $ gcloud compute instances add-tags YOUR_VM_NAME \ --zone=YOUR_ZONE \ --tags=no-internet

Validierung der Isolation: Nach SSH-Verbindung zur VM lässt sich verifizieren, dass keine Verbindung zu registry.gitlab.com möglich ist:

# Nachweis: Kein Zugriff auf GitLab Container Registry $ ping registry.gitlab.com PING registry.gitlab.com (35.227.35.254) 56(84) bytes of data. ^C --- registry.gitlab.com ping statistics --- 3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2031ms

Hinweis: Ingress ist weiterhin erlaubt, um Dateien zu kopieren und per SSH auf die Maschine zuzugreifen.

Schritt 2: Container-Images herunterladen und paketieren

In einer separaten Umgebung mit Internet-Zugang wird das Container-Image für Secret Detection heruntergeladen. Für dieses Beispiel wird Podman Desktop verwendet, alternativ lassen sich Docker Desktop oder andere Tools nutzen.

Container-Image pullen:

$ podman pull registry.gitlab.com/security-products/secrets:6 Trying to pull registry.gitlab.com/security-products/secrets:6... Getting image source signatures Copying blob sha256:999745130ac045f2b1c29ecce088b43fc4a95bbb82b7960fb7b8abe0e3801bf8 Copying blob sha256:a4f7c013bb259c146cd8455b7c3943df7ed84b157e42a2348eef16546d8179b1 Copying blob sha256:1f3e46996e2966e4faa5846e56e76e3748b7315e2ded61476c24403d592134f0 Copying blob sha256:400a41f248eb3c870bd2b07073632c49f1e164c8efad56ea3b24098a657ec625 Copying blob sha256:9090f17a5a1bb80bcc6f393b0715210568dd0a7749286e3334a1a08fb32d34e6 Copying blob sha256:c7569783959081164164780f6c1b0bbe1271ee8d291d3e07b2749ae741621ea3 Copying blob sha256:20c7ca6108f808ad5905f6db4f7e3c02b21b69abdea8b45abfa34c0a2ba8bdb5 Copying blob sha256:e8645a00be64d77c6ff301593ce34cd8c17ffb2b36252ca0f2588009a7918d2e Copying config sha256:0235ed43fc7fb2852c76e2d6196601968ae0375c72a517bef714cd712600f894 Writing manifest to image destination WARNING: image platform (linux/amd64) does not match the expected platform (linux/arm64) 0235ed43fc7fb2852c76e2d6196601968ae0375c72a517bef714cd712600f894 $ podman images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE registry.gitlab.com/security-products/secrets 6 0235ed43fc7f 4 hours ago 85.3 MB

Image als Tarball speichern:

$ podman save -o secret-detection.tar registry.gitlab.com/security-products/secrets:6 $ chmod +r secret-detection.tar $ ls -al secret-detection.tar -rw-r--r--@ 1 fern staff 85324800 Jan 10 10:25 secret-detection.tar

Alternative Methode

Das offizielle GitLab-Template lässt sich in einer Umgebung mit Internet-Zugang verwenden, um Container-Images herunterzuladen und als Job-Artefakte zu speichern oder in die Container Registry des Projekts zu pushen. Details in der Offline Deployments Dokumentation.

Schritt 3: Images in Offline-Umgebung transferieren

Der Tarball-Transfer in die Air-Gapped-Umgebung lässt sich auf verschiedene Weisen durchführen:

Physische Medien (USB, externe Festplatten)

Data Diodes (unidirektionale Netzwerkverbindungen)

Guard Systems (kontrollierte Transfer-Gateways)

Cross-Domain Solutions (CDS)

Für dieses Tutorial wird SCP (Secure Copy Protocol) verwendet, um das Tarball direkt auf die VM zu übertragen, die keinen Egress-Zugriff hat, aber Ingress erlaubt. Wichtig: In Produktionsumgebungen sollten die Sicherheitsrichtlinien und Transfer-Verfahren der eigenen Organisation für Air-Gapped-Umgebungen konsultiert werden.

Cache-Status verifizieren:

Vor dem Transfer werden Docker-Images für Secret Detection auf der GitLab-Instanz gelöscht, um sicherzustellen, dass die Lösung ohne Cache funktioniert:

$ docker images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE registry.gitlab.com/security-products/secrets 6 0235ed43fc7f 9 hours ago 84.8MB registry.gitlab.com/security-products/secrets <none> 16d88433af61 17 hours ago 74.9MB $ docker image rmi 16d88433af61 -f Untagged: registry.gitlab.com/security-products/secrets@sha256:f331da6631d791fcd58d3f23d868475a520f50b02d64000e2faf1def66c75d48 Deleted: sha256:16d88433af618f0b405945031de39fe40b3e8ef1bddb91ca036de0f5b32399d7 Deleted: sha256:1bb06f72f06810e95a70039e797481736e492201f51a03b02d27db055248ab6f Deleted: sha256:a5ef2325ce4be9b39993ce301f8ed7aad1c854d7ee66f26a56a96967c6606510 Deleted: sha256:f7cdac818a36d6c023763b76a6589c0db7609ca883306af4f38b819e62f29471 Deleted: sha256:5eabf4d47287dee9887b9692d55c8b5f848b50b3b7248f67913036014e74a0e9 Deleted: sha256:51b7cb600604c0737356f17bc02c22bac3a63697f0bf95ba7bacb5b421fdb7da Deleted: sha256:1546193b011d192aa769a15d3fdd55eb4e187f201f5ff7506243abb02525dc06 Deleted: sha256:1ea72408d0484c3059cc0008539e6f494dc829caa1a97d156795687d42d9cb57 Deleted: sha256:1313ee9da7716d85f63cfdd1129f715e9bbb6c9c0306e4708ee73672b3e40f26 Deleted: sha256:954ebfd83406f0dfed93eb5157ba841af5426aa95d4054174fff45095fd873a1 $ docker image rmi 0235ed43fc7f -f Untagged: registry.gitlab.com/security-products/secrets:6 Deleted: sha256:0235ed43fc7fb2852c76e2d6196601968ae0375c72a517bef714cd712600f894 Deleted: sha256:f05f85850cf4fac79e279d93afb6645c026de0223d07b396fce86c2f76096c1f Deleted: sha256:7432b0766b885144990edd3166fbabed081be71d28d186f4d525e52729f06b1f Deleted: sha256:2c6e3361c2ee2f43bd75fb9c7c12d981ce06df2d51a134965fa47754760efff0 Deleted: sha256:7ad7f7245b45fbe758ebd5788e0ba268a56829715527a9a4bc51708c21af1c7f Deleted: sha256:3b73a621115a59564979f41552181dce07f3baa17e27428f7fff2155042a1901 Deleted: sha256:78648c2606a7c4c76885806ed976b13e4d008940bd3d7a18b52948a6be71b60d Deleted: sha256:383d4a6dc5be9914878700809b4a3925379c80ab792dfe9e79d14b0c1d6b5fad

Problem demonstrieren: Der Job wird erneut ausgeführt, um den Fehler zu zeigen:

GitLab Runner ohne Internet-Zugriff schlägt beim Laden aus internem Registry-Cache fehl

Schritt 4: Tarball auf GitLab-Instanz übertragen

Von der lokalen Maschine wird die Datei per SCP auf die GitLab-Instanz übertragen:

$ gcloud compute scp secret-detection.tar INSTANCE:~ --zone=ZONE secret-detection.tar 100% 81MB 21.5MB/s 00:03

Schritt 5: Image in Offline-Container-Registry laden

Per SSH auf die VM verbinden und das Docker-Image laden:

$ gcloud compute ssh INSTANCE --zone=ZONE $ sudo docker load -i secret-detection.tar c3c8e454c212: Loading layer [==================================================>] 2.521MB/2.521MB 51e93afaeedc: Loading layer [==================================================>] 32.55MB/32.55MB e8a25e39bb30: Loading layer [==================================================>] 221.2kB/221.2kB 390704968493: Loading layer [==================================================>] 225.8kB/225.8kB 76cf57e75f63: Loading layer [==================================================>] 17.64MB/17.64MB c4c7a681fd10: Loading layer [==================================================>] 4.608kB/4.608kB f0690f406157: Loading layer [==================================================>] 24.01MB/24.01MB Loaded image: registry.gitlab.com/security-products/secrets:6

Schritt 6: Scanner ausführen

Die Pipeline wird manuell erneut ausgeführt. Der Scanner wird aus dem Cache geladen, und nach Abschluss zeigt sich der erfolgreiche Secret-Detection-Job:

GitLab Runner ohne Internet-Zugriff lädt erfolgreich aus internem Registry-Cache nach Image-Loading

Konfigurationsoptionen

Falls das Image von einem anderen Standort geladen oder Images anders getaggt werden sollen, lässt sich die Konfiguration anpassen:

include: - template: Jobs/Secret-Detection.gitlab-ci.yml variables: SECURE_ANALYZERS_PREFIX: "localhost:5000/analyzers"

Weitere Konfigurationsdetails

Die vollständige Offline-Environments-Dokumentation bietet zusätzliche Optionen: Offline Deployments Guide

Scanner-Ergebnisse anzeigen

Nach Abschluss des Scanners im Default-Branch wird der Vulnerability Report mit allen Findings befüllt. Der Zugriff erfolgt über die Seitenleiste: Secure > Vulnerability Report

GitLab Vulnerability Report mit Secret-Detection-Findings





Der Vulnerability Report bietet:

Gesamt-Vulnerabilities pro Severity-Level

Filter für gängige Vulnerability-Attribute

Details jeder Vulnerability im Tabellenformat

Zeitstempel der letzten Aktualisierung mit Link zur aktuellen Pipeline

Zwei Vulnerabilities wurden vom Secret-Detection-Scanner erkannt. Ein Klick auf eine Vulnerability öffnet die Vulnerability-Seite:

GitLab Vulnerability Page mit detaillierten Insights





Die Vulnerability-Seite bietet Details für Triage und Remediation:

Description

Erkennungszeitpunkt

Aktueller Status

Verfügbare Aktionen

Verknüpfte Issues

Actions-Log

Dateiname und Zeilennummer (falls verfügbar)

Severity

Weitere Security-Scanner implementieren

Der in diesem Tutorial gezeigte Workflow lässt sich auf alle GitLab-Security-Scanner anwenden, die Air-Gapped-Umgebungen unterstützen. Jeder Scanner erfordert das Herunterladen des entsprechenden Container-Images, Transfer in die Offline-Umgebung und Loading in die lokale Registry.