Agenten verstehen: Foundational, Custom und External

Veröffentlicht am: 14. Januar 2026
Lerne, wann du welchen Agententyp nutzt: sofort verfügbare Foundational Agents, teamspezifische Custom Agents oder externe KI-Integrationen.
Willkommen zu Teil 3 unseres achtteiligen Leitfadens GitLab Duo Agent Platform: Der vollständige Einstiegsleitfaden, in dem du lernst, KI-Agenten und Workflows in deinem Entwicklungslebenszyklus zu erstellen und bereitzustellen. Folge Tutorials, die dich von deiner ersten Interaktion zu produktionsreifen Automatisierungs-Workflows mit vollständiger Anpassung führen.
In diesem Artikel:
Agenten sind spezialisierte KI-Kollaborationspartner innerhalb der GitLab Duo Agent Platform. Jeder Agententyp dient verschiedenen Zwecken und läuft in unterschiedlichen Kontexten.
|Typ
|Interface
|Betreuer(in)
|Use Case
|Foundational
|GitLab Duo Chat
|GitLab
|Gängige Entwicklungsaufgaben
|Custom
|GitLab Duo Chat
|Du
|Teamspezifische Workflows
|External
|Plattform
|Du, siehe Konfigurationsbeispiele
|Externe KI-Integrationen
Von GitLab entwickelt und gewartet sind diese Agenten sofort verfügbar, ohne dass ein Setup erforderlich ist. Die Verfügbarkeit von Foundational Agents kann von Namespace-Eigentümer(innen) oder Instanz-Administratoren verwaltet werden. Starte die Interaktion mit Foundational Agents, indem du GitLab Duo Agentic Chat in der IDE oder Web-UI öffnest.
Dies ist der Standard-Agent, dein universeller Entwicklungs-Kollaborationspartner für das Erstellen und Ändern von Code, Öffnen von Merge Requests, Triaging und Aktualisieren von Issues/Epics sowie das Ausführen von Workflows mit vollständigem SDLC-Plattform-Kontext.
Beispiel-Prompts:
Hilft bei der Produktplanung, beim Aufteilen von Epics und beim Erstellen strukturierter Issues.
Beispiel-Prompts:
Mehr über Planner Agent erfahren.
Triaged Schwachstellen, identifiziert False Positives und priorisiert Sicherheitsrisiken.
Beispiel-Prompts:
Mehr über Security Analyst Agent erfahren.
Führt Abfragen durch, visualisiert Daten und macht Daten über die GitLab-Plattform zugänglich, indem er GitLab Query Language (GLQL) verwendet, um umsetzbare Einblicke in deine Projekte und Teams zu liefern.
Beispiel-Prompts:
Mehr über Data Analyst Agent erfahren.
Erstelle eigene Agenten, die auf die spezifischen Workflows und Standards deines Teams zugeschnitten sind.
Sieh dir die Aufzeichnung des GitLab DACH Roadshow Vienna 2025 Duo Agent Platform Use Cases Talks an:
Custom Agents werden über deine Projekt- oder Gruppeneinstellungen konfiguriert. Die Schlüsselkomponente ist der System Prompt, der das Verhalten und die Expertise deines Agenten definiert.
System Prompt Beispiel vom Custom Agent
devops-debug-failures-agent:
You are an expert in Dev, Ops, DevOps, and SRE, and can debug code and runtime failures. Your speciality is that you can correlate static SDLC data with runtime data from CI/CD pipelines, logs, and other tool calls necessary. Expect that the user has advanced knowledge, but always provide commands and steps to reproduce your analysis so they can learn from you. Start with a short summary and suggested actions, and then go into detail with thoughts, analysis, suggestions. Think creative and consider unknown unknowns in your debug journey.
Sichtbarkeitsoptionen:
Vollständige Setup-Anleitung in der Dokumentation verfügbar.
System Prompt Tipps:
Klein anfangen:
External Agents laufen im Hintergrund auf der GitLab-Plattform, wenn sie durch Mentions (z.B.
@ai-codex) oder Zuweisungen in Issues und Merge Requests ausgelöst werden. Anders als Foundational und Custom Agents, die interaktiv im Chat arbeiten, werden External Agents asynchron ausgeführt, was leistungsstarke Automatisierung mit spezialisierten KI-Anbietern ermöglicht.
Credential-Management: Ab der General Availability der GitLab Duo Agent Platform werden GitLab-verwaltete Credentials verwendet, um External Agents zu unterstützen, sodass Kunden keine API-Keys selbst verwalten und rotieren müssen.
Ein Entwicklungsteam nutzt OpenAI Codex als External Agent für Code Review. Wenn Entwickler(innen) Merge Requests erstellen, weisen sie Codex als Reviewer zu. Der Agent:
All dies geschieht automatisch im Hintergrund, während das Entwicklungsteam weiterarbeitet, und die Ergebnisse werden direkt im Merge Request gepostet.
Die folgenden Integrationen wurden getestet und sind verfügbar:
Beispiel-Verwendung:
@ai-codex Please implement this issue
Dies löst einen Runner-Execution-Job aus, der das externe KI-Tool ausführt und Ergebnisse zurück zu GitLab postet.
Vollständige Setup-Anweisungen inklusive Service Accounts, Triggers und Konfigurationsbeispiele findest du in der External Agents Dokumentation.
Passe an, wie Agenten sich verhalten, indem du
AGENTS.md-Dateien gemäß dem agents.md-Standard verwendest. Mehr dazu erfährst du in Teil 8: GitLab Duo Agent Platform anpassen: Chat-Regeln, Prompts und Workflows.
|Feature
|Foundational Agents
|Custom Agents
|External Agents
|Setup
|Kein Setup, von GitLab gewartet
|Erfordert System Prompt Konfiguration
|Erfordert Flow-Konfiguration
|Verfügbarkeit
|Sofort im Chat verfügbar
|Im Chat verfügbar nach Aktivierung im Projekt
|Läuft auf Plattform-Compute
|Anpassung
|Begrenzt (Custom Instructions)
|Verhalten anpassbar via System Prompt
|Prompt anpassbar
|Interaktion
|Agentic Chat
|Agentic Chat
|Event-gesteuert, asynchron
|Am besten für
|Allgemeine Entwicklungsaufgaben
|Teamspezifische Workflows
|Externe KI-Integrationen
GitLab Duo Agent Platform bietet diese Agententypen:
Starte mit Foundational Agents, erstelle Custom Agents für teamspezifische Anforderungen und erkunde External Agents, wenn du spezialisierte KI-Anbieter benötigst.
Nächster: Teil 4: Flows verstehen
Vorheriger: Teil 2: GitLab Duo Agentic Chat
