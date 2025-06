Wir stellen euch die neue Epic-Erfahrung für verbessertes Agile Planning vor

Auf unserem kontinuierlichen Weg zu besserem Agile Planning in GitLab haben wir kürzlich einen neuen Look vorgestellt (englischsprachiger Artikel). Dieses Update ist ein wichtiger Schritt hin zu einem vereinheitlichten, flexiblen Planungstool, das an deine Bedürfnisse angepasst ist. In diesem Artikel sehen wir uns einen entscheidenden Teil der Initiative an: die neue Epic-Erfahrung.

Du erfährst mehr über die demnächst verfügbaren Funktionen von Epics und die Motivation hinter diesen Änderungen, die deine Projektmanagement-Möglichkeiten erweitern sollen.

Warum die neue Epic-Erfahrung?

Reaktion auf Feedback von Benutzer(innen)

Im Rahmen unserer Mission, ein umfassendes Erlebnis für Agile Planning zu bieten, haben wir uns euer Feedback genau angehört. Benutzer(innen) haben von Schwierigkeiten mit der aktuellen Epic-Implementierung berichtet, wie zum Beispiel inkonsistente Funktionen zwischen Epics und Tickets sowie fehlende Flexibilität für unterschiedliche Workflows. Einige Probleme betrafen Workflow-Tools, wie zum Beispiel fehlende Beauftragte bei Epics, sowie fehlende wiederverwendbare Vorlagen. Die neue Epic-Erfahrung soll diese Probleme beheben und das Agile Planning intuitiver und effizienter machen.

Vereinheitlichtes Workitem-Framework

Um diese Probleme zu beheben, haben wir ein vereinheitlichtes Workitem-Framework eingeführt. Diese neue Architektur garantiert Konsistenz übergreifend über alle Planungsobjekte – Epics, Tickets und Aufgaben – und vereinfacht so das Benutzererlebnis, während gleichzeitig die Funktionalität verbessert wird. Durch die Konsolidierung des zugrundeliegenden Codes können wir neue Funktionen und Verbesserungen schneller bereitstellen und ermöglichen so einen reibungsloseren, zuverlässigeren Planungsprozess.

Erfahre mehr darüber, was dich mit Agile Planning von GitLab erwartet (englischsprachiger Artikel).

Hauptfunktionen der neuen Epic-Erfahrung

Erweiterte Detailseite

Eine der gravierendsten Änderungen ist die überarbeitete Epic-Detailseite. Das neue Design überzeugt durch eine klarere, intuitivere Oberfläche, mit denen du deine Epics einfacher verwalten und nachverfolgen kannst.

Das sind einige der wichtigsten neuen Funktionen:

Beauftragte - weise Teammitgliedern Epics zu und verbessere so die Verantwortlichkeit und den Überblick.

- weise Teammitgliedern Epics zu und verbessere so die Verantwortlichkeit und den Überblick. Integritätsprobleme - bewerte den Status deiner Epics rasch mit den neuen Zustandsindikatoren.

- bewerte den Status deiner Epics rasch mit den neuen Zustandsindikatoren. Zeiterfassung - ermögliche einen transparenten Überblick über die aufgewendete Zeit und stelle sicher, dass Ressourcen in den Projekten effizient eingesetzt werden.

- ermögliche einen transparenten Überblick über die aufgewendete Zeit und stelle sicher, dass Ressourcen in den Projekten effizient eingesetzt werden. Verlauf - sieh dir den gesamten Verlauf des Epics an.

- sieh dir den gesamten Verlauf des Epics an. Kurzbeschreibung - sieh dir Beschreibungen von langen Workitems einfach an, ohne ewig scrollen zu müssen. Beschreibungen werden standardmäßig abgeschnitten und können über den Link „Mehr anzeigen“ als Volltext angezeigt werden. Dadurch wird dein Workflow optimiert, denn nun kannst du Beschreibungen rasch überfliegen und nur bei Bedarf den gesamten Text anzeigen. So vermeidest du unnötigen Text und die Lesbarkeit wird verbessert.

- sieh dir Beschreibungen von langen Workitems einfach an, ohne ewig scrollen zu müssen. Beschreibungen werden standardmäßig abgeschnitten und können über den Link „Mehr anzeigen“ als Volltext angezeigt werden. Dadurch wird dein Workflow optimiert, denn nun kannst du Beschreibungen rasch überfliegen und nur bei Bedarf den gesamten Text anzeigen. So vermeidest du unnötigen Text und die Lesbarkeit wird verbessert. Benutzerdefinierte Farbe - passe die Farbe von Epics, die in der Roadmap angesehen werden, an, indem du benutzerdefinierte Farben festlegst. Du kannst dabei HEX- oder RGB-Codes nutzen oder aus einer erweiterten, vordefinierten Palette wählen.

Konsistenz über Planungsobjekte hinweg

Die neue Epic-Erfahrung gleicht sehr der neuen Ticket-Erfahrung, die demnächst verfügbar sein wird (Achtung, Spoiler!) sowie den Aufgaben. So erwartet die Benutzer(innen) ein nahtloses, kohärentes Erlebnis. Durch diese Konsistenz können Workflows optimiert und die Lernkurve für neue Benutzer(innen) abgeflacht werden.

Zusätzliche Funktionen

Wir planen, iterativ spannende neue Funktionen hinzuzufügen, die deine Planung verbessern. Unser Ziel ist es, dir die Möglichkeit zu geben, Planungsprozesse mit GitLab so anzupassen, dass sie perfekt zu den einzigartigen Anforderungen deines Unternehmens passen. Sobald wir die neue Epic-Erfahrung veröffentlicht haben, kannst du dich mit jeder Release auf weitere Funktionen freuen! Und davon gibt es viele – hier ist ein kleiner Auszug unserer Favoriten:

Erwartungen an die Migration

Wir wissen, dass Änderungen disruptiv sein können. Daher haben wir die Migration zur neuen Epic-Erfahrung so nahtlos wie möglich gemacht. Alle vorhandenen Epic-Daten, APIs und URLs werden weiterhin wie erwartet funktionieren. Benutzer(innen) müssen für den Umstieg nichts tun. Unsere Self-Managed-Kund(inn)en können sich eine Vorschau des neuen Erlebnisses schon vor der allgemeinen Verfügbarkeit hier in einer Testumgebung ansehen.

Feedback und Engagement der Community

Wir schätzen eure Beiträge und ermutigen euch, eure Erfahrungen mit der neuen Epic-Erfahrung zu teilen. Euer Feedback ist unerlässlich, um unsere Tools weiter zu verbessern. In unserem Feedback-Ticket könnt ihr uns eure Gedanken und Vorschläge mitteilen.

Wie geht es weiter?

Die neue Epic-Erfahrung in GitLab ist ein bedeutender Schritt für das Agile Planning. Mit erweiterten Funktionen, verbesserter Konsistenz und einem benutzerzentrierten Ansatz sind wir überzeugt, dass diese Änderungen deine Projektmanagementprozesse signifikant verbessern werden. Probier die neuen Funktionen aus und teile uns mit, was dir gefällt. Bleib auf dem Laufenden, denn wir arbeiten weiter an Innovationen und Verbesserungen.