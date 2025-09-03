Vibe Coding mit GitLab Duo Agent Platform: Issue to MR Flow

GitLab Duo Agent Platform (jetzt in der Beta verfügbar) bietet ein Framework für KI-Agenten zur Interaktion mit GitLab-Ressourcen wie Issues und Merge Requests und ermöglicht komplexe, mehrstufige Aufgaben vom Konzept bis zur Fertigstellung. Agent Platform bietet dialogorientierte (Agentic Chat) und automatisierte (Agent Flows) Erfahrungen zur Unterstützung bei der Code-Generierung, Modernisierung, Behebung von Sicherheitslücken und Projektanalyse – alles mit Enterprise-Grade-Sicherheit und anpassbaren Kontrollen.

"Issue to MR" ist ein Agent Flow, der die Umwandlung eines klar definierten Issues in einen Draft Merge Request (MR) vereinfacht. Der Flow analysiert die Beschreibung und Anforderungen eines Issues, öffnet einen Draft MR, der mit dem Issue verknüpft ist, erstellt einen Entwicklungsplan und schlägt eine Implementierung vor – direkt aus der GitLab-Oberfläche.

Die Herausforderung für Entwickler

Produktanpassungen wie das Umgestalten eines UI-Layouts, das Anpassen der Komponentengröße oder kleine Workflow-Änderungen sollten nicht stundenlange Einrichtungsarbeiten erfordern. Doch Entwickler finden sich in einem frustrierenden Kreislauf wieder: Sie durchsuchen Codebasen nach den richtigen Dateien, erstellen Branches, fügen verstreute Änderungen über mehrere Komponenten zusammen und navigieren durch komplexe Review-Prozesse. Und das alles, bevor sie überhaupt sehen können, ob ihre Lösung funktioniert. Der Entwicklungsaufwand verwandelt einfache Iterationen in zeitaufwändige Aufgaben, verlangsamt Feedback-Schleifen und lässt kleine Produktverbesserungen wie große Projekte erscheinen.

Wie der Issue to MR Flow eine Anwendungsaktualisierung beschleunigt

Du musst zuerst diese Voraussetzungen erfüllen, bevor du den Issue to MR Flow nutzen kannst.

Voraussetzungen:

Ein bestehendes Issue mit klaren Anforderungen und Akzeptanzkriterien. Dies hilft GitLab Duo Agent Platform besser zu verstehen, was du erreichen möchtest, und verbessert die Qualität deiner Ausgabe.

Projektzugriff mit mindestens Developer-Berechtigungen, da der Flow Änderungen am Quellcode deines Projekts vornimmt.

GitLab Duo Agent Platform für deine Gruppe oder dein Projekt aktiviert, mit erlaubten Flows. Gehe dazu in deinem Projekt zu Einstellungen > Allgemein > GitLab Duo > Flow-Ausführung erlauben und aktiviere es. GitLab ist bestrebt, Sicherheitsvorkehrungen zu bieten, daher erfordern Agentic-AI-Funktionen das Aktivieren dieser Schalter, um sensible Projekte zu schützen und sicherzustellen, dass nur die gewünschten Projekte für GitLab Duo Agent Platform zugänglich sind.

Sobald du alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt hast, kannst du diese Schritte befolgen, um den Issue to MR Flow zu nutzen:

Erstelle ein Projekt-Issue, das beschreibt, was GitLab Duo Agent Platform für dich erreichen soll. Gib so viele Details wie möglich in der Issue-Beschreibung an. Falls das Issue bereits existiert, öffne es über Plan > Issues und klicke auf das Issue, das die gewünschte Aktualisierung beschreibt. Drücke dich so präzise wie möglich aus. Klicke unter der Issue-Überschrift auf Generate MR with Duo, um den Flow zu starten. Wenn du den Fortschritt der Agenten bei der Implementierung deines Issues verfolgen möchtest, gehe zu Automate > Agent sessions, um das Live-Session-Log zu sehen, während Agenten planen und Änderungen vorschlagen. Wenn die Pipeline abgeschlossen ist, erscheint ein Link zum MR in der Issue-Aktivität. Öffne ihn, um die Zusammenfassung und dateibasierte Änderungen zu überprüfen. Wenn du die von GitLab Duo Agent Platform vorgeschlagenen Aktualisierungen lokal validieren möchtest, kannst du den Branch auf deinen Laptop ziehen, deine App erstellen und ausführen und überprüfen, ob die Aktualisierung wie erwartet funktioniert. Falls nötig, nimm Änderungen im MR vor und fahre mit dem normalen Review fort. Wenn du mit allen vorgeschlagenen Anwendungsaktualisierungen zufrieden bist, merge den MR in den Main Branch.

Warum der Issue to MR Flow gut für Anwendungsänderungen funktioniert

Der Issue to MR Flow schlägt Code-Änderungen vor und aktualisiert den MR direkt, sodass du weniger Zeit mit der Dateisuche verbringst und nur das Ergebnis bewerten und überprüfen musst. Zusätzlich wird der MR automatisch mit dem ursprünglichen Issue verknüpft, was den Kontext für Reviewer und Stakeholder klar hält. Schließlich kannst du die Agent-Session überwachen, um zu verstehen, was bei jedem Schritt passiert.

Vorteile von GitLab Duo Agent Platform

GitLab Duo Agent Platform ist eine agentische Orchestrierungsschicht, die vollständigen Projektkontext mitbringt, einschließlich Planung, Codierung, Erstellung, Sicherung, Bereitstellung und Überwachung, sodass Agenten im gesamten Software-Entwicklungslebenszyklus (SDLC) helfen können, nicht nur bei der Code-Bearbeitung.

Einheitliches Datenmodell: GitLab Duo Agents arbeiten mit GitLabs einheitlichen SDLC-Daten und ermöglichen qualitativ hochwertigere Entscheidungen und Zusammenarbeit bei Aufgaben – auch bei nicht codebezogenen.

Sicherheit und Compliance sind integriert: GitLab Duo Agents laufen innerhalb von Enterprise-Sicherheitsvorkehrungen und sind auch in stark regulierten oder Offline-/Air-Gap-Umgebungen nutzbar.

Interoperabilität und Erweiterbarkeit: Orchestriere Flows über Anbieter und Tools hinweg; verbinde externe Daten über MCP/A2A für reicheren Kontext.

Skaliere die Zusammenarbeit: GitLab Duo Agents arbeiten in der GitLab-UI und IDEs und ermöglichen Viele-zu-Viele-Mensch-Agent-Zusammenarbeit.

Auffindbar und teilbar: Finde und teile Agents und Flows in einem zentralisierten AI-Katalog.

Probiere den Issue to MR Flow noch heute aus

Für Anwendungsaktualisierungen, wie eine kleine UI-Anpassung, hilft dir der Issue to MR Flow, schnell von einem klaren Issue zu einem überprüfbaren MR zu gelangen, mit Fortschritt, den du überwachen kannst, und Änderungen, die du validieren und über deinen Standardworkflow mergen kannst. Er bewahrt den Kontext, reduziert Übergaben und lässt dein Team sich auf Qualität statt auf Routinearbeit konzentrieren.

Sieh dir den Issue to MR Flow in Aktion an: