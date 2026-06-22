In der Softwareentwicklung endet die Arbeit nicht mit dem Release: Um dauerhaft Mehrwert zu liefern, folgen laufend Verbesserungen. CI/CD automatisiert die wiederkehrenden Schritte dieses Prozesses, damit Software in kürzeren Abständen und in gleichbleibender Qualität ausgeliefert wird.

Kurz gefasst: CI/CD automatisiert Build, Test und Auslieferung von Software. Das verkürzt Release-Zyklen, senkt den manuellen Aufwand und deckt Fehler früher auf. Wer CI/CD einführt, braucht eine tragfähige Pipeline, passende Tools und ein Team, das das Vorgehen mitträgt.

1. Was ist CI/CD?

CI/CD bezeichnet ein Vorgehen, bei dem Schritte wie Build, Test und Deployment automatisiert ablaufen, die früher manuell erfolgten. CI/CD steht für Continuous Integration und Continuous Delivery, auf Deutsch kontinuierliche Integration und kontinuierliche Auslieferung.

2. CI, Continuous Delivery und Continuous Deployment

CI (Continuous Integration) führt Build und Test wiederholt und automatisiert aus. Mehrere Entwicklungsbeteiligte führen ihre Änderungen häufig zusammen, sodass Fehler früh zutage treten und gezielt behoben werden.

Continuous Delivery stellt die in der CI geprüfte Software fortlaufend bereit: Die Artefakte werden in eine Staging- oder Testumgebung deployt und dort zusätzlich auf Sicherheit und Last geprüft. Das finale Deployment in die Produktion erfolgt nach manueller Freigabe, per Klick.

Continuous Deployment geht einen Schritt weiter: Code, der die Tests besteht, gelangt ohne manuelle Freigabe automatisch in die Produktion. Der Unterschied zu Continuous Delivery liegt allein darin, ob das Produktions-Release manuell oder automatisch ausgelöst wird.

3. Die CI/CD-Pipeline

Eine CI/CD-Pipeline automatisiert den gesamten Ablauf von der Codeänderung bis zum Deployment und verbindet CI und CD zu einem Prozess:

Der Code wird in das Repository gepusht. Das CI-Tool startet automatisch Build und Test. Bestehen die Tests, geht der Code in die CD-Phase über; andernfalls wird er korrigiert und erneut getestet. Das Artefakt wird in die Produktion deployt.

So greifen die Arbeitsschritte ineinander, der manuelle Aufwand bei Build und Test sinkt, und Releases werden planbarer. Voraussetzung ist die Wahl passender Tools.

4. Vorteile von CI/CD und Einordnung (DevSecOps, Agile, Microservices)

In einem Markt mit wachsendem Wettbewerb braucht es Entwicklung, die flexibel und zügig auf Veränderungen reagiert. CI/CD verbindet dabei zwei Anforderungen, die sonst im Konflikt stehen: Qualität und Tempo.

Der konkrete Nutzen:

Kürzere Release-Zyklen: Build, Test und Deployment laufen automatisiert statt manuell.

Build, Test und Deployment laufen automatisiert statt manuell. Höhere Produktivität und Qualität: Die manuelle Arbeitslast sinkt; der frei werdende Aufwand fließt in Aufgaben mit größerem Hebel, etwa Qualitätsverbesserung oder Anpassungen an den Markt.

Die manuelle Arbeitslast sinkt; der frei werdende Aufwand fließt in Aufgaben mit größerem Hebel, etwa Qualitätsverbesserung oder Anpassungen an den Markt. Frühe Fehlererkennung: Automatisierte, häufige Tests decken Fehler auf, bevor sie größere Bereiche betreffen.

CI/CD ist zugleich ein zentraler Baustein angrenzender Methoden. Agile Entwicklung liefert in kurzen Abständen aus; CI/CD trägt die dabei wachsende Test- und Korrekturlast. Für die Security-Shift-Left aus DevSecOps laufen Sicherheitsscans direkt nach dem Codieren, sodass Schwachstellen früh behoben werden. Für die digitale Transformation schafft CI/CD die Grundlage, Software kontinuierlich zu verbessern und anzupassen. Und in Microservices- und Container-Umgebungen lässt sich jeder Dienst einzeln prüfen und ausliefern, ohne Probleme aus Unterschieden zwischen Entwicklungs- und Produktionsumgebung.

5. CI/CD einführen

Die Einführung verläuft in vier Schritten:

Ist-Zustand und Ziel klären: Engstellen im aktuellen Prozess erfassen und daraus ein klares Ziel ableiten, etwa Tests automatisieren, um die Qualität zu stabilisieren. Grundlage schaffen: Tools und Repository-Dienste auswählen, Containerisierung und Branch-Strategie klären, Budget und Personal sichern. Für den Aufbau braucht es Fachleute wie DevOps-Engineers oder SREs. Aufbauen und gestalten: schrittweise mit dem CI-Teil beginnen statt von Anfang an alles zu automatisieren. Saubere Automatisierungskriterien und sorgfältiger Testcode sichern langfristige Qualität. Betreiben und verbessern: Pipeline-Performance regelmäßig analysieren, Engstellen beheben, die Nutzung im Team im Blick behalten.

Über die reinen Schritte hinaus entscheiden zwei Faktoren über den Erfolg: CI/CD entfaltet seinen Wert vor allem bei häufigen Tests und Releases, in Wasserfallprojekten kaum, und das Team muss das Vorgehen verstehen und mittragen. GitLab Duo unterstützt beim Aufbau und der Wartung der Pipeline sowie beim Aufspüren von Fehlern und senkt so den Aufwand für die Einarbeitung.

6. Häufige Fehler bei der Einführung

Häufige Fehler und Herausforderungen Gegenmaßnahmen Die CI/CD-Tools werden vom Entwicklungsteam nicht genutzt Ziel der Einführung klären und kommunizieren; ein Tool wählen, das zu den Anforderungen des Teams passt; Kompetenz im Team aufbauen Der Versuch vollständiger Automatisierung von Beginn an macht den Betrieb komplex schrittweise einführen; eine einfache, verlässliche Pipeline aufbauen Uneinheitliche Metriken lassen sich nicht zur Verbesserung nutzen unternehmensweit einheitliche Metriken einführen und konsequent mit Verbesserungsmaßnahmen verknüpfen

7. Das richtige CI/CD-Tool wählen

Fünf Kriterien helfen bei der Auswahl:

Funktionsumfang: Aufbau und Wartung von Pipelines, Anbindung über APIs und Plugins, intuitive Oberfläche, einfache Ersteinrichtung, Container-Unterstützung.

Aufbau und Wartung von Pipelines, Anbindung über APIs und Plugins, intuitive Oberfläche, einfache Ersteinrichtung, Container-Unterstützung. Bereitstellungsmodell: Cloud (unkompliziert, weniger anpassbar) oder On-Premises (anpassbar, geringeres Risiko aus dem Internet, geeignet für vertrauliche Daten und regulierte Branchen, aber aufwendiger im Aufbau). GitLab bietet beide Varianten an.

Cloud (unkompliziert, weniger anpassbar) oder On-Premises (anpassbar, geringeres Risiko aus dem Internet, geeignet für vertrauliche Daten und regulierte Branchen, aber aufwendiger im Aufbau). GitLab bietet beide Varianten an. Kosten: am Budget ausrichten, ohne auf nötige Funktionen zu verzichten; eine kostenlose Testphase nutzen und die laufenden Kosten späterer Upgrades einkalkulieren.

am Budget ausrichten, ohne auf nötige Funktionen zu verzichten; eine kostenlose Testphase nutzen und die laufenden Kosten späterer Upgrades einkalkulieren. Sicherheit: integrierte Sicherheitsscans und zeitnahe Patches des Anbieters; KI-gestützte Tools erkennen Schwachstellen gezielter.

integrierte Sicherheitsscans und zeitnahe Patches des Anbieters; KI-gestützte Tools erkennen Schwachstellen gezielter. Support und Referenzen: Support-Plan, Erreichbarkeit, aktive Community, Dokumentation und Referenzkunden ähnlicher Größe.

8. CI/CD mit GitLab

Wer ein CI/CD-Tool sucht, findet in GitLab eine integrierte Option. Statt mehrere Einzeltools zu verbinden, vereint GitLab Pipeline, Sicherheitsscans, Qualitätssicherung und Betrieb in einer KI-gestützten Plattform, als Cloud- oder On-Premises-Variante. Eine kostenlose Testversion, Support und Dokumentation erleichtern den Einstieg.

Damit ein CI/CD-Projekt gelingt, kommt es auf eine tragfähige Pipeline und kontinuierliche Pflege an. Ein Praxisbeispiel: