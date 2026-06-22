Aktualisiert am: 22. Juni 2026
5 Minuten Lesezeit
Was CI/CD bedeutet, welche Vorteile die Einführung bringt und worauf bei der Tool-Auswahl zu achten ist.
In der Softwareentwicklung endet die Arbeit nicht mit dem Release: Um dauerhaft Mehrwert zu liefern, folgen laufend Verbesserungen. CI/CD automatisiert die wiederkehrenden Schritte dieses Prozesses, damit Software in kürzeren Abständen und in gleichbleibender Qualität ausgeliefert wird.
Kurz gefasst: CI/CD automatisiert Build, Test und Auslieferung von Software. Das verkürzt Release-Zyklen, senkt den manuellen Aufwand und deckt Fehler früher auf. Wer CI/CD einführt, braucht eine tragfähige Pipeline, passende Tools und ein Team, das das Vorgehen mitträgt.
CI/CD bezeichnet ein Vorgehen, bei dem Schritte wie Build, Test und Deployment automatisiert ablaufen, die früher manuell erfolgten. CI/CD steht für Continuous Integration und Continuous Delivery, auf Deutsch kontinuierliche Integration und kontinuierliche Auslieferung.
CI (Continuous Integration) führt Build und Test wiederholt und automatisiert aus. Mehrere Entwicklungsbeteiligte führen ihre Änderungen häufig zusammen, sodass Fehler früh zutage treten und gezielt behoben werden.
Continuous Delivery stellt die in der CI geprüfte Software fortlaufend bereit: Die Artefakte werden in eine Staging- oder Testumgebung deployt und dort zusätzlich auf Sicherheit und Last geprüft. Das finale Deployment in die Produktion erfolgt nach manueller Freigabe, per Klick.
Continuous Deployment geht einen Schritt weiter: Code, der die Tests besteht, gelangt ohne manuelle Freigabe automatisch in die Produktion. Der Unterschied zu Continuous Delivery liegt allein darin, ob das Produktions-Release manuell oder automatisch ausgelöst wird.
Eine CI/CD-Pipeline automatisiert den gesamten Ablauf von der Codeänderung bis zum Deployment und verbindet CI und CD zu einem Prozess:
So greifen die Arbeitsschritte ineinander, der manuelle Aufwand bei Build und Test sinkt, und Releases werden planbarer. Voraussetzung ist die Wahl passender Tools.
In einem Markt mit wachsendem Wettbewerb braucht es Entwicklung, die flexibel und zügig auf Veränderungen reagiert. CI/CD verbindet dabei zwei Anforderungen, die sonst im Konflikt stehen: Qualität und Tempo.
Der konkrete Nutzen:
CI/CD ist zugleich ein zentraler Baustein angrenzender Methoden. Agile Entwicklung liefert in kurzen Abständen aus; CI/CD trägt die dabei wachsende Test- und Korrekturlast. Für die Security-Shift-Left aus DevSecOps laufen Sicherheitsscans direkt nach dem Codieren, sodass Schwachstellen früh behoben werden. Für die digitale Transformation schafft CI/CD die Grundlage, Software kontinuierlich zu verbessern und anzupassen. Und in Microservices- und Container-Umgebungen lässt sich jeder Dienst einzeln prüfen und ausliefern, ohne Probleme aus Unterschieden zwischen Entwicklungs- und Produktionsumgebung.
Die Einführung verläuft in vier Schritten:
Über die reinen Schritte hinaus entscheiden zwei Faktoren über den Erfolg: CI/CD entfaltet seinen Wert vor allem bei häufigen Tests und Releases, in Wasserfallprojekten kaum, und das Team muss das Vorgehen verstehen und mittragen. GitLab Duo unterstützt beim Aufbau und der Wartung der Pipeline sowie beim Aufspüren von Fehlern und senkt so den Aufwand für die Einarbeitung.
|Häufige Fehler und Herausforderungen
|Gegenmaßnahmen
|Die CI/CD-Tools werden vom Entwicklungsteam nicht genutzt
|Ziel der Einführung klären und kommunizieren; ein Tool wählen, das zu den Anforderungen des Teams passt; Kompetenz im Team aufbauen
|Der Versuch vollständiger Automatisierung von Beginn an macht den Betrieb komplex
|schrittweise einführen; eine einfache, verlässliche Pipeline aufbauen
|Uneinheitliche Metriken lassen sich nicht zur Verbesserung nutzen
|unternehmensweit einheitliche Metriken einführen und konsequent mit Verbesserungsmaßnahmen verknüpfen
Fünf Kriterien helfen bei der Auswahl:
Wer ein CI/CD-Tool sucht, findet in GitLab eine integrierte Option. Statt mehrere Einzeltools zu verbinden, vereint GitLab Pipeline, Sicherheitsscans, Qualitätssicherung und Betrieb in einer KI-gestützten Plattform, als Cloud- oder On-Premises-Variante. Eine kostenlose Testversion, Support und Dokumentation erleichtern den Einstieg.
Damit ein CI/CD-Projekt gelingt, kommt es auf eine tragfähige Pipeline und kontinuierliche Pflege an. Ein Praxisbeispiel:
Wie CI/CD und robuste Sicherheitsscans den SDLC bei Hilti beschleunigt haben
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