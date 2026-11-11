KI-Anwendungen sollen in der Softwareentwicklung nicht mehr nur Fragen beantworten, sondern Aufgaben erledigen: Issues lesen, Pipelines prüfen, Code durchsuchen. Dafür brauchen sie einen kontrollierten Zugang zu Werkzeugen und Daten, und genau diesen Zugang stellen MCP-Server bereit. Dieser Beitrag erklärt, was einen MCP-Server ausmacht, wo er in der Softwareentwicklung hilft und worauf beim Einsatz zu achten ist.

Definition des MCP-Servers

MCP steht für Model Context Protocol, einen offenen Standard, den Anthropic im November 2024 vorgestellt hat. Was das Protokoll leistet und warum es die vielen Einzelintegrationen zwischen KI-Anwendungen und Werkzeugen ersetzt, erklärt die Seite Was ist das Model Context Protocol (MCP)? Dieser Beitrag konzentriert sich auf den Server: das Programm, das einer KI-Anwendung die Werkzeuge und Daten eines bestimmten Systems nach dem gemeinsamen Standard bereitstellt.

Von einer API unterscheidet sich ein MCP-Server im Zweck. APIs sind allgemeine Schnittstellen für den Datenaustausch zwischen Systemen und werden von Entwickler(inne)n angesprochen. Ein MCP-Server ist auf KI-Anwendungen zugeschnitten. Agenten können über ihn selbst entscheiden, welche Werkzeuge sie nutzen, und Aktionen ausführen.

Dafür stellt ein MCP-Server drei Arten von Funktionen bereit: Tools für Aktionen, Ressourcen für lesbare Daten und Prompts als wiederverwendbare Vorlagen. Welche davon ein Server konkret anbietet, bestimmt, was eine KI-Anwendung mit dem angebundenen System tun kann, und damit auch Nutzen und Risiko.

Lokale und Remote-Server

Eine KI-Anwendung, der sogenannte MCP-Host, verbindet sich über je einen MCP-Client mit beliebig vielen Servern. Für den Einsatz in der Praxis kommt es vor allem darauf an, wo ein Server läuft:

Lokaler Server: Er läuft auf dem eigenen Rechner und funktioniert auch offline. Für die gemeinsame Nutzung im Team eignet er sich kaum, weil jede Person ihn selbst einrichten muss.

Er läuft auf dem eigenen Rechner und funktioniert auch offline. Für die gemeinsame Nutzung im Team eignet er sich kaum, weil jede Person ihn selbst einrichten muss. Remote-Server: Er läuft im Netzwerk, etwa in der Cloud oder in einem abgeschotteten Netz, und steht dem ganzen Team mit wenig Einrichtungsaufwand zur Verfügung. Dafür hängt die Antwortzeit von der Verbindung ab, und der Server braucht eine angemessene Absicherung.

Risiken und Schutzmaßnahmen

MCP ist ein junger Standard, der sich noch weiterentwickelt. Erfahrungsberichte und Praxisbeispiele sind noch rar, und Teams müssen sich das nötige Wissen erst aufbauen. Zudem ist mit Änderungen an der Spezifikation zu rechnen: Der Release Candidate vom 28. Juli 2026 macht unter anderem die Protokollebene zustandslos. Wer MCP einführt, sollte Updates deshalb von Anfang an einplanen.

Das größere Thema ist die Sicherheit. Weil KI-Anwendungen über MCP-Server externe Systeme bedienen, brauchen sie Zugangsdaten zu diesen Systemen. Drei Schutzmaßnahmen sind zentral:

Nur vertrauenswürdige Server einsetzen: MCP-Server kann jede Person bauen. Darunter sind auch Server, die sich als andere ausgeben oder nach einer Phase unauffälligen Verhaltens bösartig werden (sogenannter Rug Pull). MCP-Server unbekannter Herkunft gehören nicht in die eigene KI-Umgebung. Der sicherere Ausgangspunkt sind offizielle Server, die Anbieter für ihre eigenen Dienste pflegen.

MCP-Server kann jede Person bauen. Darunter sind auch Server, die sich als andere ausgeben oder nach einer Phase unauffälligen Verhaltens bösartig werden (sogenannter Rug Pull). MCP-Server unbekannter Herkunft gehören nicht in die eigene KI-Umgebung. Der sicherere Ausgangspunkt sind offizielle Server, die Anbieter für ihre eigenen Dienste pflegen. Rechte minimal halten: Das Prinzip der minimalen Rechte (Least Privilege) gilt auch hier. Wer nur Issues oder Logs lesen will, vergibt Leserechte. Zusätzlich sollten die Zielsysteme Zugriffe auf Infrastrukturebene begrenzen, und die Berechtigungen gehören regelmäßig auf den Prüfstand.

Das Prinzip der minimalen Rechte (Least Privilege) gilt auch hier. Wer nur Issues oder Logs lesen will, vergibt Leserechte. Zusätzlich sollten die Zielsysteme Zugriffe auf Infrastrukturebene begrenzen, und die Berechtigungen gehören regelmäßig auf den Prüfstand. Prompt Injection abwehren: Bei einer Prompt Injection schleusen Angreifer manipulierte Eingaben ein, um die KI zu unbeabsichtigten Aktionen zu bringen. Dagegen helfen menschliche Freigaben für kritische Schritte, die Bereinigung von Eingaben sowie Protokollierung und Monitoring, damit sich Vorfälle schnell erkennen lassen.

Einsatzbeispiele in der Softwareentwicklung

Anforderungen und Design: Mit Zugriff auf frühere Spezifikationen kann die KI einen ersten Entwurf für ein neues Designdokument erstellen oder eine Anforderungsliste mit ähnlichen Projekten abgleichen, um Lücken zu finden. Das Ergebnis bleibt ein Entwurf, den Menschen prüfen.

Mit Zugriff auf frühere Spezifikationen kann die KI einen ersten Entwurf für ein neues Designdokument erstellen oder eine Anforderungsliste mit ähnlichen Projekten abgleichen, um Lücken zu finden. Das Ergebnis bleibt ein Entwurf, den Menschen prüfen. Code Review und Qualität: Mit den Coding-Richtlinien als Ressource prüft die KI Code auf Regelverstöße, Schwachstellen und Fehler und schlägt Verbesserungen vor.

Mit den Coding-Richtlinien als Ressource prüft die KI Code auf Regelverstöße, Schwachstellen und Fehler und schlägt Verbesserungen vor. Issues und Aufgaben: Über den MCP-Server eines Issue-Trackers listet die KI etwa die offenen Aufgaben zu einem Bug auf oder ordnet Prioritäten nach einer Änderung der Spezifikation neu.

Über den MCP-Server eines Issue-Trackers listet die KI etwa die offenen Aufgaben zu einem Bug auf oder ordnet Prioritäten nach einer Änderung der Spezifikation neu. CI/CD und Betrieb: Über den MCP-Server einer CI/CD-Plattform startet die KI Pipelines, prüft ihren Status und übernimmt bei Fehlschlägen die erste Ursachenanalyse.

Über den MCP-Server einer CI/CD-Plattform startet die KI Pipelines, prüft ihren Status und übernimmt bei Fehlschlägen die erste Ursachenanalyse. Wissen und Suche: Mit Zugriff auf Wikis und Besprechungsprotokolle findet die KI interne Informationen, auch wenn unklar ist, wo sie liegen. Das hilft beim Onboarding und bei Übergaben und verringert die Abhängigkeit von Einzelpersonen.

Kriterien für die Auswahl

Für die Auswahl öffentlich verfügbarer MCP-Server helfen drei Fragen:

Deckt der Server den Anwendungsfall ab? Die Tools unterscheiden sich von Server zu Server. Zuerst sollte klar sein, welcher Prozess unterstützt werden soll, etwa Issue-Management, Code Review, CI/CD oder Wissensmanagement.

Die Tools unterscheiden sich von Server zu Server. Zuerst sollte klar sein, welcher Prozess unterstützt werden soll, etwa Issue-Management, Code Review, CI/CD oder Wissensmanagement. Passt er zur eigenen Umgebung? Entscheidend ist, ob der Server mit den genutzten Entwicklungswerkzeugen und KI-Anwendungen zusammenarbeitet.

Entscheidend ist, ob der Server mit den genutzten Entwicklungswerkzeugen und KI-Anwendungen zusammenarbeitet. Sind Dokumentation und Support ausreichend? Einrichtungsanleitungen, FAQ, eine Anlaufstelle für Fragen und regelmäßige Updates sind für den Betrieb über längere Zeit wichtig.

MCP-Server und Entwicklungsplattform

Wie viel eine KI in der Softwareentwicklung leisten kann, hängt stark davon ab, wie gut sie an die Informationen aus dem gesamten Lebenszyklus herankommt. In der Praxis sind Quellcode, Issues und CI/CD-Daten oft über mehrere Werkzeuge verteilt. Dann braucht es mehrere MCP-Server, und mit jedem steigen Verwaltungsaufwand und Sicherheitsrisiko.

Liegen diese Informationen auf einer gemeinsamen Plattform, reicht ein MCP-Server für den Zugriff. GitLab bündelt Quellcodeverwaltung, Planung, CI/CD und Sicherheitsprüfungen auf einer Plattform. Der GitLab MCP-Server verbindet KI-Anwendungen wie Cursor, Claude Code oder Claude Desktop mit diesen Daten, und zwar unter den bestehenden GitLab-Berechtigungen. Welche Tools er bietet und wie sich Agenten anbinden lassen, beschreibt der Beitrag zur allgemeinen Verfügbarkeit des GitLab MCP-Servers.

FAQ zu MCP-Servern

Was unterscheidet MCP von RAG?

RAG (Retrieval-Augmented Generation) ergänzt die Antworten eines Sprachmodells um Wissen aus externen Dokumenten, das das Modell im Training nicht gelernt hat. MCP ist dagegen ein Standard, über den eine KI-Anwendung mit externen Systemen arbeitet und selbstständig Informationen abruft oder Aktionen ausführt. Beides schließt sich nicht aus und wird oft kombiniert.

Welche KI-Anwendungen unterstützen MCP-Server?

Dazu gehören unter anderem ChatGPT, Claude Code, Claude Desktop und Cursor. Welche Anwendungen ein bestimmter MCP-Server unterstützt, steht in seiner Dokumentation.

Lassen sich mehrere MCP-Server kombinieren?

Ja. Mehrere Server lassen sich parallel nutzen, um komplexere Aufgaben abzudecken. Mit jedem zusätzlichen Server wachsen allerdings Verwaltungsaufwand und Angriffsfläche.

Fazit

MCP-Server geben KI-Anwendungen einen standardisierten und kontrollierbaren Zugang zu den Werkzeugen und Daten der Softwareentwicklung. Der Standard ist jung und wird sich weiterentwickeln, die Grundsätze für einen sicheren Einsatz stehen aber bereits fest: vertrauenswürdige Server, minimale Rechte und menschliche Kontrolle bei kritischen Schritten. Je weniger Werkzeuge dabei im Spiel sind, desto einfacher bleiben Verwaltung und Absicherung.

Weiterführende Ressourcen