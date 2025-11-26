DORA für Banken: Anforderungen und Umsetzung mit GitLab

Die Digital Operational Resilience Act (DORA) tritt am 17. Januar 2025 in Kraft. Für Entwicklungsteams in Banken bedeutet dies: Digitale Resilienz ist nicht nur regulatorische Pflicht, sondern Chance zur Stabilisierung der Organisation. Falls beim Begriff DORA an DevOps Research and Assessment (DORA) Metriken gedacht wird: Der Digital Operational Resilience Act ist ein neues EU-Regulierungswerk zum Schutz von Finanzinstituten gegen digitale Störungen.

Was ist DORA?

Die Digital Operational Resilience Act (DORA) ist ein EU-Regulierungsrahmen zur Stärkung der operativen Resilienz von Finanzinstituten. DORA stellt sicher, dass Banken und andere Finanzdienstleister IKT-bezogene Störungen und Bedrohungen bewältigen, darauf reagieren und sich davon erholen können. DORA definiert spezifische Anforderungen für Risikomanagement, Incident-Reporting, Testing und die Governance digitaler Operationen.

Für deutsche Finanzinstitute überwacht die BaFin die Einhaltung der DORA-Verordnung. Die Anforderungen ergänzen bestehende Regelwerke wie MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) und BAIT (Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT). Deutsche Banken müssen bis zum 17. Januar 2025 systematische Resilienz-Frameworks implementieren.

Kernanforderungen von DORA

DORA führt mehrere kritische Anforderungen ein, um operative Kontinuität zu gewährleisten:

Risikomanagement: Organisationen müssen Systeme etablieren, um Risiken ihrer digitalen Operationen zu identifizieren, bewerten und managen. DORA verankert die Verantwortung für IKT-Risikomanagement auf Executive-Ebene. In Artikel 5 wird der Geschäftsleitung die ultimative Verantwortung für die Überwachung des IKT-Risikomanagements übertragen. Dies umfasst regelmäßige Risikobewertungen und Strategien zur Minderung identifizierter Schwachstellen. Regelmäßiges Testing: Finanzinstitute müssen systematische Tests ihrer IKT-Systeme durchführen, um deren Fähigkeit zur Bewältigung potentieller Störungen zu evaluieren. Dies umfasst Belastungstests, Szenarioanalysen und Recovery-Simulationen. Incident-Reporting: Signifikante IKT-bezogene Incidents müssen innerhalb festgelegter Zeitfenster an Regulierungsbehörden gemeldet werden. Diese Anforderung verstärkt die Aufsicht und ermöglicht koordinierte Reaktionen im Finanzsektor. Die aktuellen Regulatory Technical Standards schlagen folgende Meldefristen vor: 4 Stunden für initiale Benachrichtigung nach Klassifizierung und 24 Stunden nach Entdeckung des Incidents, 72 Stunden für den Zwischenbericht und 1 Monat für den Abschlussbericht. Third-Party-Risikomanagement: DORA fokussiert auf Risiken beim Outsourcing an Drittanbieter. Organisationen müssen sicherstellen, dass Partner dieselben strengen Standards erfüllen, durch Due Diligence und regelmäßige Bewertungen der Third-Party-Performance. Eine der größten Veränderungen für Banken betrifft die Etablierung von Exit-Strategien, detailliert in Artikel 28. Der deutsche Bankensektor – von Großbanken über Genossenschaftsbanken bis zu Sparkassen – steht vor der Herausforderung, IKT-Risikomanagement auf Executive-Ebene zu verankern. Organisationen müssen sich auf Szenarien vorbereiten, in denen Third-Party-Provider operative Anforderungen oder Compliance-Verpflichtungen nicht mehr erfüllen können. Dieser proaktive Ansatz gewährleistet Kontinuität und minimiert Störungen kritischer Services. GitLab bietet hier einen deutlichen Vorteil: Die Plattform ist Cloud-agnostisch. Diese Flexibilität ermöglicht Organisationen, Operationen anzupassen und zwischen Service-Providern zu wechseln, was die Implementierung effektiver Exit-Strategien vereinfacht.

Die formale Regulierungsdokumentation ist hier verfügbar.

Warum DORA für Entwicklungsteams relevant ist

DORA ist für Entwicklungsteams aus folgenden Gründen wichtig:

Verstärkte Security-Posture: DORA betont robuste Cybersecurity-Maßnahmen. Entwicklungsteams müssen Anwendungen von Beginn an mit Security im Fokus bauen – mit einem Security-Left-Mindset. Die DORA-Compliance erfordert Best Practices im Secure Coding, regelmäßige Vulnerability-Assessments und Integration von Security-Controls in den Software-Development-Lifecycle. Fokus auf Resilienz: DORA verlangt klare Strategien für operative Resilienz. Entwicklungsteams müssen Systeme designen, die über Surface-Level-Funktionalität hinausgehen – Anwendungen, die Ausfälle bewältigen und gegen Störungen geschützt sind. Das Verständnis von DORA unterstützt bei der Architektur von Anwendungen, die Störungen nahtlos handhaben können, ob durch technische Fehler oder externe Bedrohungen. Zusammenarbeit und funktionsübergreifende Teams: Die effektive DORA-Implementierung erfordert einen kollaborativen Ansatz, was in siloistierten Banking-Strukturen eine Herausforderung darstellen kann. Entwicklungsteams müssen eng mit Cybersecurity-Teams, Risikomanagement und Compliance-Verantwortlichen zusammenarbeiten. Agilität im Incident-Response: DORA verlangt, dass Organisationen Incidents effizient melden und darauf reagieren. Entwicklungsteams müssen ausgerüstet sein, um schnell auf Schwachstellen zu reagieren und Fixes zu deployen. Kultur der kontinuierlichen Verbesserung: DORA fördert eine Kultur kontinuierlicher Verbesserung und Testing. Dies erfordert die Adoption von Praktiken wie Chaos Engineering und regelmäßigem Stress-Testing von Anwendungen, um sicherzustellen, dass sie unerwartete Szenarien bewältigen können. Diese Methodologien helfen nicht nur bei regulatorischen Anforderungen, sondern verbessern auch die Qualität und Zuverlässigkeit der entwickelten Software.

GitLabs Rolle bei DORA-Compliance

GitLab unterstützt Finanzinstitute bei der Erfüllung strenger DORA-Anforderungen. Mit Security, die in frühe Phasen von Deployment-Pipelines integriert ist, positioniert sich GitLab für Organisationen, die Software nach Secure by Design entwickeln.

Die DORA-Verordnung verlangt systematisches Testing (Belastungstests, Szenarioanalysen, Recovery-Simulationen) und Incident-Reporting innerhalb präziser Zeitfenster: 4 Stunden für initiale Meldung, 72 Stunden für Zwischenbericht, 1 Monat für Abschlussbericht. Diese Anforderungen erfordern automatisierte Prozesse und lückenlose Audit-Trails.

Die EU-DORA-Regulierungen stellen neue Herausforderungen für Finanzinstitute dar und erfordern die Verstärkung von Governance-, Cybersecurity- und Resilienz-Frameworks. GitLab bietet Features, die die Säulen von DORA adressieren – von Incident-Management bis Cybersecurity-Testing und Third-Party-Risikomanagement. Durch Integration von GitLab in operative Prozesse können Finanzinstitute Compliance-Bemühungen unterstützen, Risiken minimieren und regulatorische Anforderungen mit größerer Effizienz erfüllen. GitLab bietet eine Grundlage für Organisationen, die der sich entwickelnden regulatorischen Landschaft voraus bleiben wollen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung starker Security und operativer Resilienz.

