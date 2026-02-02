Was ist neu in Git 2.53.0?

Das Git-Projekt hat kürzlich Git 2.53.0 veröffentlicht. Schauen wir uns einige Highlights dieses Releases an, das auch Beiträge vom Git-Team bei GitLab enthält.

Unterstützung für geometrisches Repacking mit Promisor Remotes

Neu geschriebene Objekte in einem Git-Repository werden oft als einzelne Loose Files gespeichert. Um gute Performance und optimale Nutzung des Speicherplatzes zu gewährleisten, werden diese Loose Objects regelmäßig in sogenannte Packfiles komprimiert. Die Anzahl der Packfiles in einem Repository wächst im Laufe der Zeit durch die Aktivitäten des Users, wie das Schreiben neuer Commits oder das Fetchen von einem Remote. Je mehr Packfiles sich in einem Repository befinden, desto mehr Arbeit hat Git beim Nachschlagen einzelner Objekte. Um die optimale Repository-Performance zu erhalten, werden Packfiles daher regelmäßig über git-repack(1) neu gepackt, um die Objekte in weniger Packfiles zu konsolidieren. Beim Repacking gibt es zwei Strategien: „All-into-One" und „Geometric".

Die All-into-One-Strategie ist relativ unkompliziert und derzeit der Standard. Wie der Name schon sagt, werden alle Objekte im Repository in ein einziges Packfile gepackt. Aus Performance-Sicht ist das großartig für das Repository, da Git nur ein einzelnes Packfile durchsuchen muss, um Objekte nachzuschlagen. Der Hauptnachteil dieser Repacking-Strategie ist, dass die Berechnung eines einzigen Packfiles für ein Repository bei großen Repositories erheblich viel Zeit in Anspruch nehmen kann.

Die Geometric-Strategie hilft, dieses Problem zu entschärfen, indem sie eine geometrische Progression von Packfiles basierend auf ihrer Größe beibehält, anstatt immer in ein einziges Packfile neu zu packen. Also: Beim Repacking pflegt Git eine Reihe von Packfiles, die nach Größe geordnet sind, wobei jedes Packfile in der Sequenz mindestens doppelt so groß sein soll wie das vorhergehende Packfile. Wenn ein Packfile in der Sequenz diese Eigenschaft verletzt, werden Packfiles bei Bedarf kombiniert, bis die Progression wiederhergestellt ist. Diese Strategie hat den Vorteil, dass sie die Anzahl der Packfiles in einem Repository minimiert und gleichzeitig den Arbeitsaufwand für die meisten Repacking-Operationen minimiert.

Ein Problem mit der geometrischen Repacking-Strategie war, dass sie nicht mit Partial Clones kompatibel war. Partial Clones ermöglichen es dir, nur Teile eines Repositorys zu klonen, indem du zum Beispiel alle Blobs größer als 1 Megabyte überspringst. Das kann die Größe eines Repositorys erheblich reduzieren, und Git weiß, wie es fehlende Objekte nachträglich abrufen kann, auf die es zu einem späteren Zeitpunkt zugreifen muss.

Das Ergebnis ist ein Repository, dem einige Objekte fehlen, und jedes Objekt, das möglicherweise nicht vollständig verbunden ist, wird in einem „Promisor"-Packfile gespeichert. Beim Repacking muss diese Promisor-Eigenschaft für Packfiles, die ein Promisor-Objekt enthalten, beibehalten werden, damit bekannt ist, ob ein fehlendes Objekt erwartet wird und vom Promisor Remote nachgeladen werden kann.

Bei einem All-into-One-Repack weiß Git, wie es Promisor-Objekte richtig behandelt und speichert sie in einem separaten Promisor-Packfile. Leider wusste die geometrische Repacking-Strategie nicht, Promisor-Packfiles eine Sonderbehandlung zu geben, und würde sie stattdessen mit normalen Packfiles zusammenführen, ohne zu berücksichtigen, ob sie auf Promisor-Objekte verweisen. Glücklicherweise schlägt aufgrund eines Bugs das zugrunde liegende git-pack-objects(1) fehl, wenn geometrisches Repacking in einem Partial-Clone-Repository verwendet wird. Das bedeutet, dass Repositories in dieser Konfiguration sowieso nicht neu gepackt werden konnten, was nicht großartig ist, aber besser als Repository-Korruption.

Mit dem Release von Git 2.53 funktioniert geometrisches Repacking jetzt mit Partial-Clone-Repositories. Bei einem geometrischen Repack werden Promisor-Packfiles separat behandelt, um die Promisor-Markierung zu erhalten, und nach einer separaten geometrischen Progression neu gepackt. Mit diesem Fix rückt die geometrische Strategie näher daran, die Standard-Repacking-Strategie zu werden. Für weitere Informationen schau dir den entsprechenden Mailing-List-Thread an.

Dieses Projekt wurde von Patrick Steinhardt geleitet.

git-fast-import(1) hat gelernt, nur gültige Signaturen zu erhalten

In unserem Git 2.52 Release-Artikel haben wir signatur-bezogene Verbesserungen an git-fast-import(1) und git-fast-export(1) behandelt. Schau dir diesen Post unbedingt an für eine detailliertere Erklärung dieser Befehle, wie sie verwendet werden und welche Änderungen in Bezug auf Signaturen vorgenommen werden.

Um es kurz zusammenzufassen: git-fast-import(1) bietet ein Backend zum effizienten Importieren von Daten in ein Repository und wird von Tools wie git-filter-repo(1) verwendet, um die History eines Repositorys in großem Umfang neu zu schreiben. Im Git 2.52 Release hat git-fast-import(1) die Option --signed-commits=<mode> gelernt, ähnlich wie die gleiche Option in git-fast-export(1). Mit dieser Option wurde es möglich, Signaturen von Commits/Tags ohne Bedingung beizubehalten oder zu entfernen.

In Situationen, in denen nur ein Teil der Repository-History neu geschrieben wurde, wird jede Signatur für neu geschriebene Commits/Tags ungültig. Das bedeutet, dass git-fast-import(1) darauf beschränkt ist, entweder alle Signaturen zu entfernen oder alle Signaturen zu behalten, selbst wenn sie ungültig geworden sind. Aber ungültige Signaturen zu behalten, macht nicht viel Sinn, daher führt das Neuschreiben der History mit git-filter-repo(1) dazu, dass alle Signaturen entfernt werden, selbst wenn der zugrunde liegende Commit/Tag nicht neu geschrieben wurde. Das ist schade, denn wenn der Commit/Tag unverändert ist, ist seine Signatur noch gültig, und es gibt daher keinen wirklichen Grund, sie zu entfernen. Was wirklich benötigt wird, ist eine Möglichkeit, Signaturen für unveränderte Objekte zu erhalten, aber ungültige zu entfernen.

Mit dem Release von Git 2.53 hat die Option --signed-commits=<mode> von git-fast-import(1) einen neuen Modus strip-if-invalid gelernt, der, wenn angegeben, nur Signaturen von Commits entfernt, die durch das Neuschreiben ungültig werden. Mit dieser Option wird es also möglich, einige Commit-Signaturen bei der Verwendung von git-fast-import(1) zu erhalten. Das ist ein entscheidender Schritt zur Bereitstellung der Grundlage für Tools wie git-filter-repo(1), um gültige Signaturen zu erhalten und schließlich ungültige Signaturen neu zu signieren.

Dieses Projekt wurde von Christian Couder geleitet.

Im Git 2.52 Release wurde der „structure"-Subcommand zu git-repo(1) eingeführt. Die Absicht dieses Befehls war es, Informationen über das Repository zu sammeln und schließlich ein nativer Ersatz für Tools wie git-sizer(1) zu werden. Bei GitLab hosten wir einige extrem große Repositories, und Einblicke in die allgemeine Struktur eines Repositorys sind entscheidend, um seine Performance-Charakteristiken zu verstehen. In diesem Release sammelt der Befehl jetzt auch Informationen zur Gesamtgröße von erreichbaren Objekten in einem Repository, um die Gesamtgröße des Repositorys zu verstehen. In der folgenden Ausgabe kannst du sehen, dass der Befehl jetzt sowohl die gesamten Inflated- als auch Disk-Größen von erreichbaren Objekten nach Objekttyp sammelt.

Copy $ git repo structure | Repository structure | Value | | -------------------- | ---------- | | * References | | | * Count | 1.78 k | | * Branches | 5 | | * Tags | 1.03 k | | * Remotes | 749 | | * Others | 0 | | | | | * Reachable objects | | | * Count | 421.37 k | | * Commits | 88.03 k | | * Trees | 169.95 k | | * Blobs | 162.40 k | | * Tags | 994 | | * Inflated size | 7.61 GiB | | * Commits | 60.95 MiB | | * Trees | 2.44 GiB | | * Blobs | 5.11 GiB | | * Tags | 731.73 KiB | | * Disk size | 301.50 MiB | | * Commits | 33.57 MiB | | * Trees | 77.92 MiB | | * Blobs | 189.44 MiB | | * Tags | 578.13 KiB |

Wer genau hinschaut, dem fällt vielleicht auch auf, dass die Größenwerte in der Tabellenausgabe jetzt auch benutzerfreundlicher mit angehängten Einheiten aufgelistet werden. In zukünftigen Releases hoffen wir, die Ausgabe dieses Befehls weiter zu erweitern, um zusätzliche Datenpunkte bereitzustellen, wie zum Beispiel die größten einzelnen Objekte im Repository.

Dieses Projekt wurde von Justin Tobler geleitet.

Mehr erfahren

Dieser Artikel hat nur einige der Beiträge von GitLab und der breiteren Git-Community für dieses neueste Release hervorgehoben. Du kannst mehr über diese aus der offiziellen Release-Ankündigung des Git-Projekts erfahren. Schau dir auch unsere früheren Git-Release-Blogposts an, um andere vergangene Highlights von Beiträgen der GitLab-Teammitglieder zu sehen.