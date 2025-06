Warum steigen Unternehmen auf eine einheitliche DevSecOps-Plattform um?

In der modernen Softwareentwicklung von heute migrieren viele Unternehmen in die Cloud und führen DevSecOps-Prozesse ein. Durch die Vielzahl von Tools und Legacy-Systemen, die nicht für die moderne Entwicklung ausgelegt sind, stellt diese Umstellung jedoch eine große Herausforderung dar. Um diese Systeme an DevSecOps anzupassen, müssen Unternehmen mehrere Tools für Aufgabenmanagement, CI/CD, Sicherheit, Überwachung und vieles mehr miteinander verknüpfen. Das Ergebnis? Komplexe Betriebsabläufe, hohe Wartungskosten und eine erschwerte Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams. Darüber hinaus sind Entwickler(innen) frustriert, da sie ständig zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen, um einen einzigen Flow – von der Planung bis zur Produktion – abzuschließen.

Wie komplex es sein kann, mehrere Tools in einen DevSecOps-Prozess zu integrieren





Die gute Nachricht ist, es gibt eine Lösung: Eine umfassende DevSecOps-Plattform, die einen einheitlichen Ansatz für die Softwareentwicklung bietet.

Diese Plattformen sind für Unternehmen konzipiert, die in cloudbasierten und DevSecOps-Umgebungen arbeiten. Sie konsolidieren alle Phasen der Softwareentwicklung – von der Codeverwaltung, über CI/CD-Prozesse, Aufgabenmanagement und Sicherheit bis hin zur KI-gestützten Automatisierung – auf einer einzigen Plattform. Die Zentralisierung aller Softwareentwicklungs-Workflows in einer einheitlichen Oberfläche ermöglicht es den Entwicklungs- und Betriebsteams, effizienter zu arbeiten, die Kommunikation zu vereinfachen und die Komplexität der Vorgänge und Störungen zu minimieren.

Darüber hinaus verbessert sich die Entwicklererfahrung erheblich – sie arbeiten viel lieber mit einem Produkt, das speziell für moderne Entwicklungsanforderungen konzipiert wurde.

In den folgenden Abschnitten erfahren wir, wie GitLab Teams bei der Bewältigung gängiger Herausforderungen hilft – sei es bei der Verwaltung von Projekten und Aufgaben, der Gewährleistung von Sicherheit und Compliance oder der Einführung von KI-basierten Entwicklungstools – und das alles auf einer einzigen, einheitlichen Plattform.

Integriertes Agile-Projektmanagement

GitLab bietet eine ganzheitliche Lösung, bei der das Projekt- und Aufgabenmanagement über alle Phasen des Softwareentwicklungszyklus hinweg vollständig integriert ist, wie z. B. CI/CD, wodurch der Entwicklungsfortschritt in Echtzeit verfolgt werden kann. Tickets und Epics sind direkt mit den Automatisierungsprozessen verknüpft und ermöglichen einen nahtlosen Flow von der Planung bis zur Bereitstellung in der Produktion. Dieser Ansatz erhöht die Transparenz zwischen den Teams, verringert Verzögerungen und stellt sicher, dass alle Beteiligten einen klaren Überblick über den Entwicklungsstatus in Echtzeit haben.

Integrierte Sicherheit

GitLab legt großen Wert auf die Integration von umfassenden Sicherheitsfunktionen („security first“). Die Plattform integriert eine breite Palette automatisierter Sicherheitsscanner, darunter (Dokumentation nur in englischer Sprache verfügbar):

Sicherheitsscanning-Funktionen, die in verschiedenen Entwicklungsphasen in den CI/CD-Prozess integriert sind





Diese Sicherheitsprüfungen werden direkt in jede Phase des Softwareentwicklungszyklus eingebaut, einschließlich der CI/CD-Pipeline, um den Entwickler(inne)n schon früh im Entwicklungszyklus ein unmittelbares Feedback zu potenziellen Sicherheitsproblemen zu geben.

Compliance und regulatorische Anforderungen

Neben Effizienz und Benutzerfreundlichkeit müssen viele Unternehmen – insbesondere in regulierten Branchen wie Finanzinstituten oder Großunternehmen – sicherstellen, dass ihre Prozesse strengen Sicherheits- und Compliance-Standards entsprechen. Sie müssen in der Lage sein, Richtlinien für verschiedene Projekte durchzusetzen, z. B. einen Sicherheitsscanner vorzuschreiben, wenn eine CI/CD-Pipeline auf bestimmten Code-Branches (Main- oder geschützte Branches) ausgeführt wird, oder bestimmte Genehmigungen zu verlangen, bevor Code in den Main-Branch zusammengeführt wird.

Mit GitLab wird dies durch Compliance-Frameworks (nur in englischer Sprache verfügbar) erleichtert, eine Funktion, mit der Unternehmen strukturierte Richtlinien für ausgewählte Projekte definieren und durchsetzen können. So wird die Einhaltung automatischer gesetzlicher und sicherheitstechnischer Anforderungen gewährleistet und gleichzeitig ein nahtloser und effizienter Workflow für Entwickler(innen) sichergestellt.

KI-basierte Entwicklung

GitLab Duo unterstützt dich in allen Entwicklungsphasen mit KI, sodass du nicht mehr auf externe Tools zurückgreifen musst. Jede KI-unterstützte Anforderung wird im gesamten Kontext des Projekts und der Codebase bearbeitet, was eine intelligentere und effizientere Arbeit ermöglicht.

Die KI kann zum Beispiel folgende Aufgaben übernehmen:

automatische Erstellung von Aufgabenbeschreibungen

intelligente Zusammenfassung von Diskussionen zu Tickets, was Entwickler(inne)n wertvolle Zeit spart

erweiterte Code-Review-Funktionen

Vorschläge zur Codeverbesserung und -optimierung

automatisierte Testgenerierung

Erkennung und Behebung von Sicherheitslücken

Fehlerbehebung bei der Grundursachenanalyse für CI-Pipeline-Fehler

Datenschutz und Datensicherheit

GitLab kennt die Bedürfnisse von regulierten Unternehmen, insbesondere im öffentlichen und im Finanzsektor, und bietet eine einzigartige Lösung für den Einsatz von KI-Modellen in einer sicheren Umgebung. GitLab Duo Self-Hosted ermöglicht es Unternehmen, die volle Kontrolle über Datenschutz, Sicherheit und die Bereitstellung großer Sprachmodelle (LLMs; nur in englischer Sprache verfügbar) in ihrer eigenen Infrastruktur zu behalten. Dabei wird Folgendes gewährleistet:

Datenschutz

Einhaltung gesetzlicher Anforderungen

maximale Sicherheit

KI-Vorteile ohne externe Netzwerkabhängigkeiten oder -risiken

Zusammenfassung

Unternehmen brauchen eine umfassende DevSecOps-Plattform, um Prozesse zu rationalisieren, die Sicherheit zu verbessern und Innovationen zu beschleunigen. GitLab bietet genau das – eine einzige Anwendung, die alle wichtigen Entwicklungs-, Sicherheits- und Betriebswerkzeuge mit integrierter Sicherheitsintegration und KI-basierter Automatisierung vereint.

Willst du GitLab in Aktion sehen? Entdecke interaktive (englischsprachige) Demos für:

GitLab Premium und Ultimate mit Duo: Erlebe KI-Unterstützung bei der Entwicklung,

Sicherheit in der CI/CD-Pipeline: Sieh dir an, wie integriertes Sicherheitsscanning deine Software schützt.

Compliance-Frameworks: Erfahre, wie GitLab Richtlinien projektübergreifend durchsetzt, um eine bessere Governance zu gewährleisten.