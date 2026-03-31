In den vergangenen Monaten haben wir die Infrastruktur hinter
packages.gitlab.com schrittweise auf ein neues Paket-Hosting-System migriert.
Die Basis-Domain
packages.gitlab.com bleibt unverändert, aber URL-Formate, GPG-Key-Speicherorte, Netzwerkanforderungen und die Paket-Browser-Oberfläche ändern sich. Die bestehende Konfiguration funktioniert während der Übergangsphase bis zum 30. September 2026 weiterhin – wir erhalten die Abwärtskompatibilität mit alten URL-Formaten über URL-Rewrite-Regeln aufrecht, während Kunden auf die neuen Formate umstellen.
Die aktualisierte Installationsdokumentation spiegelt bereits die neuen URL-Formate wider. Wer eine neue Installation einrichtet, folgt der Dokumentation – es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
Wer eine bestehende Installation betreibt, findet im Folgenden alle Änderungen und erforderlichen Maßnahmen.
Zeitplan
Das alte PackageCloud-System und dessen Oberfläche werden am 31. März 2026 abgeschaltet. Da der gesamte Traffic seit Monaten über das neue System läuft, sind keine Unterbrechungen zu erwarten.
Die URL-Rewrite-Regeln zur Abwärtskompatibilität werden Ende September 2026 entfernt. Ab diesem Zeitpunkt funktionieren ausschließlich die neuen URL-Formate.
Konfigurationen sollten so früh wie möglich aktualisiert werden.
Erforderliche Maßnahmen
Vor Ende September 2026 sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Installationsskript erneut ausführen (DEB oder RPM) oder Repository-Konfigurationen für
gitlab/*-Repos manuell auf die neuen URL-Formate aktualisieren.
- GPG-Key-Referenzen aktualisieren von
https://packages.gitlab.com/gpg.keyauf
https://packages.gitlab.com/gpgkey/gpg.key.
- Firewall- und Proxy-Allowlists aktualisieren, um Traffic zu
https://storage.googleapis.com/packages-opszu erlauben.
- Mirror-Konfigurationen aktualisieren, sofern GitLab-Paket-Repositories gespiegelt werden.
- Runner-
noarch-RPM-Referenzen aktualisieren von
noarchauf
x86_64, sofern Runner-
noarch-RPM-Pakete verwendet werden.
- Automatisierungen für direkte Downloads aktualisieren, sofern PackageCloud-URLs im Format
download.rpmoder
download.debverwendet wurden.
Was sich ändert, wird im Folgenden erläutert.
Was sich ändert
DEB-Repository-URLs für
gitlab/*-Repos
Bei
gitlab/*-Repositories (z. B.
gitlab-ee,
gitlab-ce) enthält die DEB-Repository-URL-Struktur nun den Distribution-Codenamen als Pfadsegment. Dies entspricht dem Standard-Debian-Repository-Format, bei dem der Distribution-Codename Teil der Basis-URL ist, über die der Paketmanager Metadaten und Pools lokalisiert. Das alte PackageCloud-Format ließ dieses Pfadsegment aus.
Am einfachsten ist die erneute Ausführung des Installationsskripts, das die korrekten Repository-URLs automatisch konfiguriert:
curl --location "https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.deb.sh" | sudo bash
gitlab-ee durch den entsprechenden Repository-Namen ersetzen (z. B.
gitlab-ce). Für RPM-basierte Systeme stattdessen
script.rpm.sh verwenden.
Wer die Konfiguration manuell aktualisieren möchte, findet im Folgenden die Änderungen – beispielhaft für GitLab EE auf Ubuntu Jammy:
Altes Format (wird abgekündigt):
deb https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ee/ubuntu/ jammy main
Aufgelöst zu:
/gitlab/gitlab-ee/ubuntu/dists/jammy/...
/gitlab/gitlab-ee/ubuntu/pool/...
Neues Format:
deb https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ee/ubuntu/jammy jammy main
Aufgelöst zu:
/gitlab/gitlab-ee/ubuntu/jammy/dists/jammy/...
/gitlab/gitlab-ee/ubuntu/jammy/pool/...
Der Distribution-Codename (
jammy) wird als Pfadsegment vor
dists/ und
pool/ ergänzt.
DEB-Repository-URLs für
runner/*-Repos
Das URL-Format für
runner/*-DEB-Repositories (z. B.
runner/gitlab-runner) bleibt unverändert. Keine Aktion erforderlich.
GPG-Key-URL
Die GPG-Key-URL hat sich geändert. Alle Referenzen in der Konfiguration entsprechend aktualisieren:
|Alte URL
|Neue URL
|GPG-Key
https://packages.gitlab.com/gpg.key
https://packages.gitlab.com/gpgkey/gpg.key
Installationsskripte
Alte Installationsskripte nicht wiederverwenden. Wer zuvor gespeicherte Kopien der Installationsskripte hat, lädt die aktuellen Versionen herunter:
DEB-basiert (Debian/Ubuntu):
curl --location "https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.deb.sh" | sudo bash
RPM-basiert (RHEL/CentOS/etc.):
curl --location "https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.rpm.sh" | sudo bash
gitlab-ee durch den entsprechenden Repository-Namen ersetzen (z. B.
gitlab-ce).
Direkte Paket-Download-URLs
Die alte PackageCloud-Oberfläche stellte Download-Links im Format
/<org>/<repo>/packages/<distro>/<os>/<filename>.<ext>/download.<ext> bereit (z. B.
download.deb,
download.rpm). Die neue Oberfläche verweist direkt auf die tatsächlichen Paketpfade.
Wer Pakete über die neue Oberfläche aufruft, muss nichts unternehmen. Wer hingegen Automatisierungen hat, die die alte Oberfläche ausgelesen oder das URL-Format
download.deb /
download.rpm genutzt haben, aktualisiert diese auf die neue Pfadstruktur oder wechselt zum Standard-Paketmanager-Repository-Zugriff.
Änderungen an GitLab Runner
noarch-RPM-Paketen
GitLab Runner
noarch-RPM-Pakete (wie
gitlab-runner-helper-images) wurden vom
noarch-Architekturpfad nach
x86_64 verschoben. Beispiel:
Alter Pfad:
/<org>/<repo>/<distro>/<os>/noarch/Packages/...
Neuer Pfad:
/<org>/<repo>/<distro>/<os>/x86_64/Packages/...
Diese Änderung betrifft ausschließlich RPM-basierte Distributionen (z. B. EL/8, EL/9). DEB-basierte Runner-Pakete sind nicht betroffen.
Wer Automatisierungen oder Konfigurationen hat, die den
noarch-Pfad für Runner-RPM-Pakete referenzieren, aktualisiert diese auf
x86_64.
Firewall- und Netzwerk-Allowlist-Updates
Paket-Downloads von
packages.gitlab.com werden nun zu Google Cloud Storage weitergeleitet. Bisher wurden Pakete über AWS CloudFront bereitgestellt. Wer in seiner Umgebung strenge Firewall- oder Proxy-Regeln betreibt, ergänzt folgendes in der Allowlist:
https://storage.googleapis.com/packages-ops
Ohne diese Anpassung können Paket-Downloads mit
503-Fehlern oder Verbindungs-Timeouts fehlschlagen.
Repository-Spiegelung
Wer GitLab-Paket-Repositories mit Tools wie
apt-mirror,
reposync oder Red Hat Satellite spiegelt, muss auf das neue URL-Format für
gitlab/*-Repos umstellen. Das alte URL-Format funktioniert mit der neuen Infrastruktur für die Spiegelung nicht korrekt. Ausführlichere Anweisungen finden sich im Installationshandbuch.
Änderungen an der Benutzeroberfläche
Die Paket-Browser-Oberfläche unter
packages.gitlab.com wird auf eine neue Benutzeroberfläche umgestellt. Die alte Oberfläche (bisher erreichbar unter
packages.gitlab.com/gitlab/... und
packages.gitlab.com/runner/...) steht nicht mehr zur Verfügung. Die neue Oberfläche bietet vergleichbare Paket-Browser-Funktionalität.
Feedback
Bei Problemen im Zusammenhang mit diesen Änderungen bitte im öffentlichen Feedback-Issue melden. Wir beobachten dieses aktiv und reagieren auf eingehende Meldungen.