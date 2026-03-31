In den vergangenen Monaten haben wir die Infrastruktur hinter packages.gitlab.com schrittweise auf ein neues Paket-Hosting-System migriert.

Die Basis-Domain packages.gitlab.com bleibt unverändert, aber URL-Formate, GPG-Key-Speicherorte, Netzwerkanforderungen und die Paket-Browser-Oberfläche ändern sich. Die bestehende Konfiguration funktioniert während der Übergangsphase bis zum 30. September 2026 weiterhin – wir erhalten die Abwärtskompatibilität mit alten URL-Formaten über URL-Rewrite-Regeln aufrecht, während Kunden auf die neuen Formate umstellen.

Die aktualisierte Installationsdokumentation spiegelt bereits die neuen URL-Formate wider. Wer eine neue Installation einrichtet, folgt der Dokumentation – es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

Wer eine bestehende Installation betreibt, findet im Folgenden alle Änderungen und erforderlichen Maßnahmen.

Zeitplan

Das alte PackageCloud-System und dessen Oberfläche werden am 31. März 2026 abgeschaltet. Da der gesamte Traffic seit Monaten über das neue System läuft, sind keine Unterbrechungen zu erwarten.

Die URL-Rewrite-Regeln zur Abwärtskompatibilität werden Ende September 2026 entfernt. Ab diesem Zeitpunkt funktionieren ausschließlich die neuen URL-Formate.

Konfigurationen sollten so früh wie möglich aktualisiert werden.

Erforderliche Maßnahmen

Vor Ende September 2026 sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Installationsskript erneut ausführen ( DEB oder RPM) oder Repository-Konfigurationen für gitlab/* -Repos manuell auf die neuen URL-Formate aktualisieren. GPG-Key-Referenzen aktualisieren von https://packages.gitlab.com/gpg.key auf https://packages.gitlab.com/gpgkey/gpg.key . Firewall- und Proxy-Allowlists aktualisieren, um Traffic zu https://storage.googleapis.com/packages-ops zu erlauben. Mirror-Konfigurationen aktualisieren, sofern GitLab-Paket-Repositories gespiegelt werden. Runner- noarch -RPM-Referenzen aktualisieren von noarch auf x86_64 , sofern Runner- noarch -RPM-Pakete verwendet werden. Automatisierungen für direkte Downloads aktualisieren, sofern PackageCloud-URLs im Format download.rpm oder download.deb verwendet wurden.

Was sich ändert, wird im Folgenden erläutert.

Was sich ändert

DEB-Repository-URLs für gitlab/* -Repos

Bei gitlab/* -Repositories (z. B. gitlab-ee , gitlab-ce ) enthält die DEB-Repository-URL-Struktur nun den Distribution-Codenamen als Pfadsegment. Dies entspricht dem Standard-Debian-Repository-Format, bei dem der Distribution-Codename Teil der Basis-URL ist, über die der Paketmanager Metadaten und Pools lokalisiert. Das alte PackageCloud-Format ließ dieses Pfadsegment aus.

Am einfachsten ist die erneute Ausführung des Installationsskripts, das die korrekten Repository-URLs automatisch konfiguriert:

Copy curl --location "https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.deb.sh" | sudo bash

gitlab-ee durch den entsprechenden Repository-Namen ersetzen (z. B. gitlab-ce ). Für RPM-basierte Systeme stattdessen script.rpm.sh verwenden.

Wer die Konfiguration manuell aktualisieren möchte, findet im Folgenden die Änderungen – beispielhaft für GitLab EE auf Ubuntu Jammy:

Altes Format (wird abgekündigt):

Copy deb https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ee/ubuntu/ jammy main

Aufgelöst zu:

Copy /gitlab/gitlab-ee/ubuntu/dists/jammy/... /gitlab/gitlab-ee/ubuntu/pool/...

Neues Format:

Copy deb https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ee/ubuntu/jammy jammy main

Aufgelöst zu:

Copy /gitlab/gitlab-ee/ubuntu/jammy/dists/jammy/... /gitlab/gitlab-ee/ubuntu/jammy/pool/...

Der Distribution-Codename ( jammy ) wird als Pfadsegment vor dists/ und pool/ ergänzt.

DEB-Repository-URLs für runner/* -Repos

Das URL-Format für runner/* -DEB-Repositories (z. B. runner/gitlab-runner ) bleibt unverändert. Keine Aktion erforderlich.

Die GPG-Key-URL hat sich geändert. Alle Referenzen in der Konfiguration entsprechend aktualisieren:

Alte URL Neue URL GPG-Key https://packages.gitlab.com/gpg.key https://packages.gitlab.com/gpgkey/gpg.key

Installationsskripte

Alte Installationsskripte nicht wiederverwenden. Wer zuvor gespeicherte Kopien der Installationsskripte hat, lädt die aktuellen Versionen herunter:

DEB-basiert (Debian/Ubuntu):

Copy curl --location "https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.deb.sh" | sudo bash

RPM-basiert (RHEL/CentOS/etc.):

Copy curl --location "https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.rpm.sh" | sudo bash

gitlab-ee durch den entsprechenden Repository-Namen ersetzen (z. B. gitlab-ce ).

Direkte Paket-Download-URLs

Die alte PackageCloud-Oberfläche stellte Download-Links im Format /<org>/<repo>/packages/<distro>/<os>/<filename>.<ext>/download.<ext> bereit (z. B. download.deb , download.rpm ). Die neue Oberfläche verweist direkt auf die tatsächlichen Paketpfade.

Wer Pakete über die neue Oberfläche aufruft, muss nichts unternehmen. Wer hingegen Automatisierungen hat, die die alte Oberfläche ausgelesen oder das URL-Format download.deb / download.rpm genutzt haben, aktualisiert diese auf die neue Pfadstruktur oder wechselt zum Standard-Paketmanager-Repository-Zugriff.

Änderungen an GitLab Runner noarch -RPM-Paketen

GitLab Runner noarch -RPM-Pakete (wie gitlab-runner-helper-images ) wurden vom noarch -Architekturpfad nach x86_64 verschoben. Beispiel:

Alter Pfad:

Copy / <org>/<repo>/<distro>/<os>/noarch/Packages/...

Neuer Pfad:

Copy / <org>/<repo>/<distro>/<os>/x86_64/Packages/...

Diese Änderung betrifft ausschließlich RPM-basierte Distributionen (z. B. EL/8, EL/9). DEB-basierte Runner-Pakete sind nicht betroffen.

Wer Automatisierungen oder Konfigurationen hat, die den noarch -Pfad für Runner-RPM-Pakete referenzieren, aktualisiert diese auf x86_64 .

Paket-Downloads von packages.gitlab.com werden nun zu Google Cloud Storage weitergeleitet. Bisher wurden Pakete über AWS CloudFront bereitgestellt. Wer in seiner Umgebung strenge Firewall- oder Proxy-Regeln betreibt, ergänzt folgendes in der Allowlist:

Copy https://storage.googleapis.com/packages-ops

Ohne diese Anpassung können Paket-Downloads mit 503 -Fehlern oder Verbindungs-Timeouts fehlschlagen.

Wer GitLab-Paket-Repositories mit Tools wie apt-mirror , reposync oder Red Hat Satellite spiegelt, muss auf das neue URL-Format für gitlab/* -Repos umstellen. Das alte URL-Format funktioniert mit der neuen Infrastruktur für die Spiegelung nicht korrekt. Ausführlichere Anweisungen finden sich im Installationshandbuch.

Änderungen an der Benutzeroberfläche

Die Paket-Browser-Oberfläche unter packages.gitlab.com wird auf eine neue Benutzeroberfläche umgestellt. Die alte Oberfläche (bisher erreichbar unter packages.gitlab.com/gitlab/... und packages.gitlab.com/runner/... ) steht nicht mehr zur Verfügung. Die neue Oberfläche bietet vergleichbare Paket-Browser-Funktionalität.

Feedback

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