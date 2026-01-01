Die richtige Lösung für die eigene Plattform zu finden, hat sich als schwieriger erwiesen als jedes Rezept. „Wir haben keine versionierten Deployments gehabt, kein Git. Vieles ist manuell gelaufen", sagt Roman van Gemmeren, Senior Systems Engineer bei Chefkoch, der das Operations-Team leitet. „Wir haben keinen wirklichen Einblick gehabt, wie die Infrastruktur sich verhalten hat oder wie sie performte."

Das Operations-Team hat ein komplexes Ökosystem mit überwiegend manuellen Prozessen verwaltet. Chefkoch hat zunächst Git mit Bitbucket genutzt, aber der Atlassian-Toolstack – Bitbucket und Bamboo – hat nicht die benötigten Monitoring-Metriken geliefert und keine Kubernetes-Integration geboten. Das Team hat eine Lösung mit durchgängiger CI/CD-Unterstützung gebraucht, mit Kubernetes-, Terraform-, Docker- und JIRA-Integration, Autoscaling-Funktionen mit geringem Wartungsaufwand sowie einer klaren Repository-Struktur mit einheitlichen Namenskonventionen.

„Wir wollten mehr Transparenz und eine zentrale Verwaltungsebene", erklärt van Gemmeren. „Vorher haben wir einen Repository-Namen XYZ und ein Docker-Image ABC gehabt, und die hatten nichts miteinander zu tun." GitHub kam nicht in Frage, weil das Team eine selbstverwaltete Lösung bevorzugt hat. Jenkins als Bamboo-Ersatz für CI/CD schied aus: Die Plugin-Umgebung wäre zu komplex geworden.