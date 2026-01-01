GitLab wurde der ESA-Belegschaft im Jahr 2016 vorgestellt. Teams an allen ESA-Standorten in Europa nahmen das Werkzeug an. Sie können nun sowohl innerhalb ihrer eigenen Teams als auch teamübergreifend zusammenarbeiten und Code sowie Erkenntnisse teilen. Die Prozesse sind schneller, laufen in Echtzeit ab und liefern zuverlässige, stabile Ergebnisse. Nutzende können mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben aufwenden und weniger Zeit damit verbringen, Werkzeuge am Laufen zu halten.

Die Akzeptanz war hoch: Innerhalb einer Woche liefen 40 Projekte in GitLab. „Derzeit nutzen 15 % unserer Nutzenden GitLab", kommentierte ein Vertreter des ESA-IT-Projekts für GitLab.

Für die ESA bedeutet dies einen Wandel gegenüber der bisherigen Softwareentwicklungskultur. In der Vergangenheit wurde davon ausgegangen, dass es weniger nutzbare Synergien gab. Versionskontrollsysteme waren auf einzelne Teams beschränkt oder gar nicht vorhanden. Da die Technologie nun den Anforderungen der ESA entspricht, ermöglicht GitLab einen höheren Grad an Standardisierung und Effizienz.

Zunächst führte die ESA GitLab ein, um die Versionskontrollfunktionen zu nutzen. Die Nutzenden profitierten jedoch auch von den CI/CD-Funktionen. Die ESA begann im November 2017 mit der Nutzung von CI/CD; seitdem wurden 60.000 Jobs in GitLab ausgeführt. Das Feedback der Nutzenden an die ESA-IT-Abteilung spiegelt die Zufriedenheit mit dieser Entwicklung wider. Eine Nutzerin berichtete: „Wir haben zunächst mit Versionskontrolle begonnen, aber dann entdeckt, dass wir CI in unserem Projekt nutzen können. Wir haben es ausprobiert und waren sehr beeindruckt, wie gut alles zusammenarbeitet."

Die Vielfalt der Teams und Aufgaben bei der ESA stellt besondere Anforderungen. Bruno Sousa erläutert, warum CI/CD für seine Arbeit unverzichtbar ist: „Für unseren Anwendungsfall sind die CI/CD-Funktionen besonders wichtig. In meiner Rolle bin ich gleichzeitig für den Betrieb eines Raumfahrzeugs und die Entwicklung eines Werkzeugs verantwortlich – potenziell auch für andere Missionen. Ich habe nicht die Zeit, die Software immer wieder manuell bereitzustellen. GitLab erleichtert den gesamten Prozess erheblich, sodass ich mich auf meine eigentliche Aufgabe konzentrieren kann: den Betrieb des Raumfahrzeugs."