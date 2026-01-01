„GitLab ist weit mehr als ein reines Quellcode-Management-Werkzeug. Es gibt ein ganzes Ökosystem darum herum: integriertes Aufgabenmanagement, integriertes CI und vieles mehr – alles, was unseren früheren Lösungen vollständig fehlte. Das waren die wesentlichen Aspekte, die unsere anfängliche Entscheidung motiviert haben", ergänzt Jautée.

Ein zentraler Vorteil von GitLab ist die Integration in die bestehende Umgebung. Es ist für Teams einfacher, ein Werkzeug zu nutzen, das schnell installiert und beherrscht werden kann. Der zweite herausragende Vorteil gegenüber Mitbewerbern ist die Funktionstiefe: nicht nur Code zu verwalten, sondern auch die langfristige Inhaltsverwaltung an Perimeter-Manager zu delegieren.

Die Infrastrukturteams nutzen GitLab inzwischen für Automatisierungsaufgaben, einschließlich des Maschinenaufbaus in einer Private Cloud. Auch die Anwendungs-Release-Prozesse sind in GitLab abgebildet. „Das war nicht genau das, was wir vorgesehen hatten. Unser ursprüngliches Ziel war es, den Code unserer Geschäftsanwendungen zu hosten. Andere Teams haben jedoch von sich aus weitere Vorteile entdeckt", erklärt Guclu.

Heute nutzen bei der CACIB sowohl IT- als auch Business-Teams GitLab – für IT-Aufgaben ebenso wie für Richtlinien und Anleitungen. Einige Teammitglieder verwenden Mermaid- oder LaTeX-Module, die sich in GitLab integrieren lassen, um wissenschaftliche Dokumentation zu erstellen. „Das sind weitere Anwendungsfälle, die wir nicht vorhergesagt hatten. Die organische Verbreitung ging weit über unsere ursprünglichen Vorstellungen hinaus: Wir starteten mit einer kleinen Nutzerzahl, heute haben wir 2.000 Enterprise-Nutzende – und diese Zahl wächst täglich. Das Wachstum ist selbsttragend geworden und hat uns enorm geholfen, sowohl bei der Standardisierung als auch bei der Automatisierung", so Guclu.

Das Onboarding wurde mit GitLab erheblich vereinfacht. „Früher benötigten wir fünf bis zehn Tage für das Onboarding. Heute geht das innerhalb eines Tages. Die Einrichtung des Bereichs dauert nur wenige Stunden. Wenn die Person bereits über die entsprechenden Berechtigungen verfügt, geht es fast sofort: Wir richten es in Minuten ein, dann verwalten sie den gesamten Prozess und erstellen ihre eigenen Repositories", so Guclu.

Entwickler können Migrationen nun selbstständig mit bestehendem Code durchführen. Der Hauptvorteil: Sie können „Blank"-Migrationen durchführen, um den abgerufenen Code zu testen und Umgebungen parallel zur laufenden Anwendungsentwicklung anzupassen. „Bei einer Migration sind wir von fast einem Monat mit früheren Strategien auf wenige Tage gekommen – modular anpassbar je nach Projektprioritäten. Es liegt am Team selbst, wann und wie getestet wird und wie die Factories konfiguriert werden, um bestehende Anwendungen weiter auszuliefern und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Arbeit in GitLab genauso funktioniert. Das ist auch ein echter Komfortgewinn", so Guclu.

GitLab hat sich innerhalb der CACIB und darüber hinaus als Standard innerhalb der gesamten Crédit Agricole Gruppe etabliert – als Grundlage für Inner-Source- und Open-Source-Initiativen.