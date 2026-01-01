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Die Crédit Agricole CIB führte GitLab zunächst für das SCM ein – und entdeckte dabei Automatisierungs- und Effizienzpotenzial, das weit über die ursprünglichen Erwartungen hinausging.
Getrieben durch Nutzerpräferenz führte die CACIB GitLab für das Quellcode-Management, robustes Integrationsmanagement und nahtlose Automatisierung ein.
Der Wechsel zu GitLab hat uns ermöglicht, die Erstellung einer neuen Anwendung von mehreren Tagen auf wenige Stunden zu reduzieren.
Die Crédit Agricole CIB ist der Unternehmens- und Investmentbanking-Arm der Crédit Agricole Gruppe, einer der größten Bankengruppen weltweit. Rund 8.000 Mitarbeitende in Europa, Nord- und Südamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika betreuen die Kunden der Bank und decken deren Finanzierungsbedarf weltweit ab. Die Crédit Agricole CIB bietet großen Unternehmens- und institutionellen Kunden ein breites Produkt- und Dienstleistungsangebot in den Bereichen Kapitalmarktgeschäft, Investmentbanking, strukturierte Finanzierungen, Unternehmensfinanzierung und internationaler Handel. Die Bank ist in rund 37 Ländern vertreten – darunter die IT-Einheit Global IT (GIT).
Die Crédit Agricole CIB nutzte seit 2011 zentralisierte Quellcode-Management-Lösungen. Mit der Zeit entstand der Bedarf nach Alternativen, die Performance, Nutzererfahrung und Flexibilität verbessern – insbesondere für Entwicklungsteams an verschiedenen Standorten wie Paris, London oder Singapur.
Branch-Management war nicht standardisiert, und Elemente, die kein Quellcode waren, wurden in Repositories gespeichert – mit negativen Auswirkungen auf Performance und Nutzererfahrung. „Wir mussten unsere Lösungen vor allem global verwalten. Alle nutzen Git, ob sie ein dezentrales SCM benötigen oder nicht – es ist so weit verbreitet, dass das Onboarding neuer Mitarbeitender mit diesem Standard deutlich einfacher ist", erklärt Nicolas Jautée, Software Factory and DevOps Expert.
Es fehlte an nativer Integration mit den Tooling-Systemen und zwischen den Teams. Die DevOps-Teams verwalten die Plattform und vergeben Zugriffsrechte, damit Teams ihren eigenen Inhalt verwalten und so viele Repositories wie nötig anlegen können – ohne administrative Einschränkungen. „Das Ziel ist, Teams zu haben, die innerhalb ihrer Perimeter eigenständig und verantwortlich agieren können – mit unserer Unterstützung und Expertise, wenn nötig –, und die so weit wie möglich selbstständig vorankommen, um in ihren Geschäftsbereichen reaktionsfähig zu sein", so Jautée.
Die Crédit Agricole CIB wollte eine Git-Plattform einführen und führte dazu eine vergleichende Studie sowie Proof-of-Concepts verschiedener Lösungen durch. „Damals haben wir uns GitLab angesehen und festgestellt, dass es hervorragende Funktionen bietet. In Bezug auf die Implementierung war es relevanter und einfacher zu verwalten als Black-Box-Plattformen", sagt Jautée. Zudem setzten andere Einheiten der Crédit Agricole Gruppe GitLab bereits erfolgreich ein.
Bei früheren SCM-Migrationen war die CACIB Top-down vorgegangen. Bei GitLab entschied man sich bewusst dagegen: „Für GitLab haben wir Mundpropaganda und Nutzerpräferenz wirken lassen. Die Tatsache ist, dass die im ersten Jahr erworbenen Lizenzen in weniger als neun Monaten aufgebraucht waren. Wir mussten noch vor Ende des ersten Jahres weitere Lizenzen kaufen – obwohl wir keinerlei offizielle Kommunikation zu diesem Werkzeug betrieben hatten und die organische Verbreitung einfach ihren Lauf nehmen ließen", erklärt Jautée.
GitLab wurde von unten nach oben eingeführt – zunächst von den Projektteams vorangetrieben. Infrastrukturteams unterstützten durch Tests und Dokumentation. „Die Menschen, die dieses Werkzeug wirklich nutzen wollten, wussten, warum sie es mochten. Wir haben keine von der Geschäftsleitung verordnete Migrationskampagne gestartet. Bisher war das auch nicht notwendig, da Projekte organisch dazugekommen sind und Nutzende die Vorteile selbst erkannt haben. Das ist inzwischen so weit gegangen, dass das Werkzeug den ursprünglich vorgesehenen Perimeter weit überschritten hat", sagt Sedat Guclu, Head of Software Factory and DevOps.
Mit früheren Lösungen mussten alle administrativen Schritte manuell erledigt werden: Nutzende hinzufügen, Zugänge pflegen und so weiter. GitLab ermöglichte Self-Service und setzte so erhebliche Kapazitäten frei. „Die Community-basierte Lösung mit unbegrenzter und kostenloser Nutzung erlaubt uns, Dokumentation und Tutorials zu erstellen, POCs, Prototypen und Inner-Source-Entwicklung durchzuführen – ohne uns Gedanken über die Anzahl der benötigten Lizenzen machen zu müssen", so Guclu. „Wir betreiben eine Community-Plattform und eine Enterprise-Plattform für den Geschäftscode und alle Automatisierungssysteme – ob Infrastruktur, CI/CD oder anderes –, um beide Anforderungen abzudecken."
„GitLab ist weit mehr als ein reines Quellcode-Management-Werkzeug. Es gibt ein ganzes Ökosystem darum herum: integriertes Aufgabenmanagement, integriertes CI und vieles mehr – alles, was unseren früheren Lösungen vollständig fehlte. Das waren die wesentlichen Aspekte, die unsere anfängliche Entscheidung motiviert haben", ergänzt Jautée.
Ein zentraler Vorteil von GitLab ist die Integration in die bestehende Umgebung. Es ist für Teams einfacher, ein Werkzeug zu nutzen, das schnell installiert und beherrscht werden kann. Der zweite herausragende Vorteil gegenüber Mitbewerbern ist die Funktionstiefe: nicht nur Code zu verwalten, sondern auch die langfristige Inhaltsverwaltung an Perimeter-Manager zu delegieren.
Die Infrastrukturteams nutzen GitLab inzwischen für Automatisierungsaufgaben, einschließlich des Maschinenaufbaus in einer Private Cloud. Auch die Anwendungs-Release-Prozesse sind in GitLab abgebildet. „Das war nicht genau das, was wir vorgesehen hatten. Unser ursprüngliches Ziel war es, den Code unserer Geschäftsanwendungen zu hosten. Andere Teams haben jedoch von sich aus weitere Vorteile entdeckt", erklärt Guclu.
Heute nutzen bei der CACIB sowohl IT- als auch Business-Teams GitLab – für IT-Aufgaben ebenso wie für Richtlinien und Anleitungen. Einige Teammitglieder verwenden Mermaid- oder LaTeX-Module, die sich in GitLab integrieren lassen, um wissenschaftliche Dokumentation zu erstellen. „Das sind weitere Anwendungsfälle, die wir nicht vorhergesagt hatten. Die organische Verbreitung ging weit über unsere ursprünglichen Vorstellungen hinaus: Wir starteten mit einer kleinen Nutzerzahl, heute haben wir 2.000 Enterprise-Nutzende – und diese Zahl wächst täglich. Das Wachstum ist selbsttragend geworden und hat uns enorm geholfen, sowohl bei der Standardisierung als auch bei der Automatisierung", so Guclu.
Das Onboarding wurde mit GitLab erheblich vereinfacht. „Früher benötigten wir fünf bis zehn Tage für das Onboarding. Heute geht das innerhalb eines Tages. Die Einrichtung des Bereichs dauert nur wenige Stunden. Wenn die Person bereits über die entsprechenden Berechtigungen verfügt, geht es fast sofort: Wir richten es in Minuten ein, dann verwalten sie den gesamten Prozess und erstellen ihre eigenen Repositories", so Guclu.
Entwickler können Migrationen nun selbstständig mit bestehendem Code durchführen. Der Hauptvorteil: Sie können „Blank"-Migrationen durchführen, um den abgerufenen Code zu testen und Umgebungen parallel zur laufenden Anwendungsentwicklung anzupassen. „Bei einer Migration sind wir von fast einem Monat mit früheren Strategien auf wenige Tage gekommen – modular anpassbar je nach Projektprioritäten. Es liegt am Team selbst, wann und wie getestet wird und wie die Factories konfiguriert werden, um bestehende Anwendungen weiter auszuliefern und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Arbeit in GitLab genauso funktioniert. Das ist auch ein echter Komfortgewinn", so Guclu.
GitLab hat sich innerhalb der CACIB und darüber hinaus als Standard innerhalb der gesamten Crédit Agricole Gruppe etabliert – als Grundlage für Inner-Source- und Open-Source-Initiativen.
Alle Informationen und Personen, die an der Fallstudie beteiligt waren, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.