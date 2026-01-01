Für Millionen von Reisenden in Deutschland ist der DB Navigator der Deutschen Bahn nicht einfach nur eine weitere App – er ist ihre essenzielle Verbindung zum weitläufigen Bahnnetz des Unternehmens. Tatsächlich ist dies die meistgenutzte App der Deutschen Bahn und bearbeitete 2023 insgesamt 1,5 Milliarden Reiseinformationsanfragen bei durchschnittlich 42 Millionen Besuchern pro Monat im selben Jahr. Die App dient als primäre digitale Schnittstelle des Unternehmens für Millionen von Kunden, als entscheidender Treiber für den Ticketverkauf und als Quelle für Reiseinformationen in Echtzeit sowie Reiseplanung. Kurz gesagt: Sie ist die wichtigste Software der Deutschen Bahn.

Das Unternehmen hat die DB-Navigator-App von Grund auf mit GitLab entwickelt.

Um den DB Navigator zu entwickeln, nutzten etwa 400 Personen in rund 35 DevSecOps-Teams die Plattform von GitLab, um Code, Dokumentation und Best Practices zu teilen. GitLab ermöglichte es ihnen auch, kollaborativ Informationen über verschiedene Projekte auszutauschen und sich gegenseitig um Rat zu fragen.

„Wir haben eine so große Community und eine komplexe IT-Landschaft bei der Deutschen Bahn, dass wir versucht haben, einen Weg zu schaffen, mit dem Personen in verschiedenen Teams Code sowie Bibliotheken und Erkenntnisse teilen können", sagt Martin Ortmann, Product Owner bei der Deutschen Bahn. „Eine kollaborative Plattform ermöglicht es uns, Lernen und Diskussionen zu fördern, was definitiv ein großer Vorteil für uns war.

„Die Mitarbeiter haben weitreichende Communities aufgebaut, in denen sie alle Aspekte des Programmierens diskutieren, einschließlich der Behebung von Engpässen und der Steigerung von Effizienz", fügt er hinzu. „GitLab ist wichtig für unsere Zusammenarbeit."

Diese Art der Zusammenarbeit machte es schneller und effizienter, den DB Navigator, das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens, zu entwickeln.

„Wir haben unsere primäre digitale Plattform – die Schnittstelle für Millionen von Kunden – von Grund auf mit GitLab aufgebaut", sagt Pradel. „Sie ist für unseren Erfolg von großer Bedeutung, daher ist GitLab es auch."

Als die Deutsche Bahn ursprünglich GitLab einführte, begann das Unternehmen mit der GitLab Community Edition, die grundlegende DevSecOps-Funktionalität bietet, einschließlich unbegrenzter öffentlicher und privater Repositories. „Das hat uns wirklich geholfen", sagt Ortmann.

Das Unternehmen und seine DevSecOps-Teams wollten jedoch mehr: mehr Funktionen, die es ihnen ermöglichen würden, Apps wie den DB Navigator effizient zu entwickeln. Und um mehr Planungsfunktionen, mehr Analyse und Reporting sowie mehr Priority Support zu bekommen, wechselte das Unternehmen 2023 zu GitLab Premium. Heute hat es 11 500 aktive Nutzer, 75 000 gehostete Repositories und eine Erfolgsrate von 91 % bei Continuous Deployments.

Ein Teil dieser Entwicklerzufriedenheit kam daher, dass Premium den Teammitgliedern die Möglichkeit gab, mehr Planungsfunktionen zu nutzen, wie Merge Request Boards, Issues, Roadmaps und Epics. Diese Funktionen waren in der Community-Version verfügbar, aber die DevSecOps-Teams empfanden die Nutzung in Premium als nahtloser, was mehr Personen ermutigte, die zusätzlichen Funktionen zu nutzen. Beispielsweise werden Genehmigungsregeln automatisch durchgesetzt, und das Upgrade eliminierte auch die Notwendigkeit eines separaten Code-Such-Tools. „Da wir kein weiteres Tool kaufen mussten, konnten wir diese Kosten und Komplexität einsparen", sagt Pradel und hebt die Advanced Search-Funktionen von Premium für Repository-übergreifende Suchen und Schwachstellenerkennung hervor.

Für die Entwickler ist es nahtloser, weil die Genehmigungsregeln durchgesetzt werden und die Volltext-Code-Suche in das Produkt integriert ist (kein Wechsel zu einem separaten Produkt erforderlich).