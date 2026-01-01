Das Team suchte nach einer offenen Kollaborations- und DevOps-Plattform mit End-to-End-Unterstützung. Zur Wahl stand, die eigenen Werkzeuge weiterzupflegen oder auf eine moderne, breit unterstützte Lösung umzusteigen. Nach einem mehrjährigen Evaluierungsprozess mit GitLab, GitHub und Bitbucket fiel die Entscheidung auf GitLab – als Plattform, die „den modernen, funktionsreichen Contribution-Workflow bietet, den Entwickler(innen) erwarten, und uns gleichzeitig ermöglicht, eine selbstverwaltete Instanz zu betreiben, was für unsere sehr offene Kollaborationskultur entscheidend war", so Timothy Lehnen, CTO der Drupal Association.

„Nach einer unabhängigen Bewertung mehrerer Plattformen, darunter GitHub, Atlassian BitBucket und GitLab, ging GitLab als klarer Sieger hervor – aufgrund seines Engagements für Zusammenarbeit mit dem Drupal-Projekt und der Open-Source-Community," so Lehnen. GitLab senkte zudem die Einstiegshürde für Contributors mit bestehenden Git-Kenntnissen und erleichterte die Gewinnung neuer Mitwirkender. Die Modernisierung ermöglichte es auch, von Add-ons des GitLab-Ökosystems zu profitieren – darunter Drupal-Serviceanbieter, die GitLab bereits intern einsetzten.

„Mit GitLab haben Drupal-Contributors die Werkzeuge, die sie brauchen, ohne die Hürde, einen vollständigen Entwicklungs-Stack erlernen zu müssen, der für ihre Arbeit gar nicht relevant ist", sagt Lehnen. „Es macht die Zusammenarbeit für alle Mitwirkenden einfach leichter – unabhängig von technischen Vorkenntnissen." Community-Mitglieder können jetzt über eine Browseroberfläche den gesamten Beitragsprozess durchführen. GitLab CI unterstützt eine Reihe neuer Workflows. Sowohl technische als auch nicht-technische Mitwirkende – darunter Produktmanager, Accessibility-Experten, Content-Redakteure und Projektmanager – sind nun in den Gesamtworkflow eingebunden.

Der GitLab-Einsatz fällt zusammen mit der ersten Nutzung von Kubernetes-Clustern durch das Projekt: GitLab-CI-Runner werden ausgewählten Projekten im Drupal-Ökosystem bereits in der Beta-Phase bereitgestellt. Das hilft Drupal, von einem zentralisierten CI-Modell zu einem dezentralen überzugehen, bei dem Projektverantwortliche ihre CI-Workflows selbst gestalten können.