Die DCU prüfte BitBucket, Jenkins, GitHub und weitere Plattformen. Dr. Stephen Blott, Senior Lecturer an der DCU, begann damit, die Community Edition von GitLab auf seinem privaten Rechner zu nutzen, und schlug vor, die Plattform für eine seiner Projektgruppen einzusetzen. GitLab bewährte sich und wurde anschließend auf alle Projektgruppen ausgerollt. „Jetzt nutzen alle diese Gruppen GitLab für all ihre Projekte. Wir erwarten, dass ihr gesamter Code dort verfügbar ist. Das bietet uns gegenüber der früheren Situation viele Vorteile", sagt Blott.

Studierende lernen jetzt den Umgang mit Git – eine wichtige Fähigkeit für Praktika und den späteren Berufseinstieg. GitLab bietet klare Dokumentation für das Quellcode-Management, was den Einstieg in ein neues Werkzeug erleichtert. Studierende verfügen nun über Code und Dokumentation, die sie zuvor nicht hatten, und sind in der Lage, im Laufe eines Semesters kleine Softwareprojekte zu entwickeln.

„Da der Code mit unserem LDAP-Server verknüpft ist, wissen wir, wer die Studierenden sind und welcher Code zu wem gehört. Wir können ihren Code finden und anhand der Commit-Logs nachvollziehen, wann und woran sie gearbeitet haben – das gibt uns deutlich mehr Einblick in die Projekte", erklärt Blott.

GitLab bietet durchgängige Transparenz darüber, woran jede und jeder arbeitet. „Am Ende des Jahres setzen sich die Prüfenden zusammen, und ein externer Prüfer kommt, um unsere Arbeit zu beurteilen und zu prüfen, ob wir korrekt bewertet haben. Der externe Prüfer kann alles einsehen", ergänzt Blott. „Früher hatte der externe Prüfer nur ausgedruckte Unterlagen und musste bei allem anderen raten."