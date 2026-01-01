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GitLab CI und SCM bieten der DCU eine praxisnahe Ausbildung in der Softwareentwicklung.
Die DCU, Pionierin in der Informatikausbildung, setzt GitLab SCM und CI ein, um Softwareprojekte von Studierenden voranzutreiben und optimale Ergebnisse zu erzielen.
Es ist ein großes Plus für die DCU, dass sie GitLab als Teil des Lehrplans anbieten kann, damit Studierende mit der Technologie Schritt halten. Das ist eine ausgezeichnete Vorbereitung für den Einstieg in die Branche.
Die Dublin City University (DCU) ist eine 1975 gegründete Universität in Dublin mit rund 17.000 eingeschriebenen Studierenden und über 50.000 Alumni. Darüber hinaus sind über 1.200 Studierende im Online-Bildungsprogramm DCU Connected eingeschrieben. DCU gilt als eine der renommiertesten Adressen für Elektrotechnik und Informatikanwendungen in Irland.
Als akademisches Programm liegt ein Schwerpunkt der Softwaretechnikfakultät auf der Verwaltung und Durchführung verschiedener Softwareentwicklungsprojekte. In der Vergangenheit waren diese Projekte papierbasiert und manuell. Manche Studierenden lernten Programmieren, andere nicht – was zu einem unausgewogenen Ausbildungsangebot führte.
Um sicherzustellen, dass Studierende mit der technologischen Entwicklung Schritt halten, mussten die Lehrmethoden erneuert werden. Die Fakultät suchte nach einer einzigen Open-Source- Softwareplattform, die sowohl Studierenden als auch Lehrenden Quellcode-Management bietet und gleichzeitig eine strukturierte Grundlage für Tests, Validierung und Continuous Integration liefert.
Die DCU prüfte BitBucket, Jenkins, GitHub und weitere Plattformen. Dr. Stephen Blott, Senior Lecturer an der DCU, begann damit, die Community Edition von GitLab auf seinem privaten Rechner zu nutzen, und schlug vor, die Plattform für eine seiner Projektgruppen einzusetzen. GitLab bewährte sich und wurde anschließend auf alle Projektgruppen ausgerollt. „Jetzt nutzen alle diese Gruppen GitLab für all ihre Projekte. Wir erwarten, dass ihr gesamter Code dort verfügbar ist. Das bietet uns gegenüber der früheren Situation viele Vorteile", sagt Blott.
Studierende lernen jetzt den Umgang mit Git – eine wichtige Fähigkeit für Praktika und den späteren Berufseinstieg. GitLab bietet klare Dokumentation für das Quellcode-Management, was den Einstieg in ein neues Werkzeug erleichtert. Studierende verfügen nun über Code und Dokumentation, die sie zuvor nicht hatten, und sind in der Lage, im Laufe eines Semesters kleine Softwareprojekte zu entwickeln.
„Da der Code mit unserem LDAP-Server verknüpft ist, wissen wir, wer die Studierenden sind und welcher Code zu wem gehört. Wir können ihren Code finden und anhand der Commit-Logs nachvollziehen, wann und woran sie gearbeitet haben – das gibt uns deutlich mehr Einblick in die Projekte", erklärt Blott.
GitLab bietet durchgängige Transparenz darüber, woran jede und jeder arbeitet. „Am Ende des Jahres setzen sich die Prüfenden zusammen, und ein externer Prüfer kommt, um unsere Arbeit zu beurteilen und zu prüfen, ob wir korrekt bewertet haben. Der externe Prüfer kann alles einsehen", ergänzt Blott. „Früher hatte der externe Prüfer nur ausgedruckte Unterlagen und musste bei allem anderen raten."
DCU-Studierende gewinnen einen praxisnahen Einblick in das Management von Softwareprojekten. Lehrende können Studierende gezielt begleiten, und Studierende erwerben fundierte Kenntnisse in Git und Software-Build-Systemen. GitLab läuft auf einem virtuellen Server und kann remote verwaltet werden. „Das ist für die Studierenden ein echter Fortschritt – sie können ihren eigenen Workflow aufsetzen, pushen, Tests ausführen und sogar deployen, alles über die CI-Umgebung", sagt Blott. „Das ist ein deutlicher Schritt nach vorne: Studierende können zurückkommen und zeigen, 'Ich habe Tests und Validierung durchgeführt – hier ist der Beweis, du kannst es laufen sehen.'"
Derzeit laufen 2.529 Repositories und 472 Projekt-Repositories. Ein Projekt-Repository ist mit einem formellen akademischen Softwaretechnikprojekt verbunden. Insgesamt wurden bisher 11.720 CI-Jobs ausgeführt. Studierende des dritten und vierten Jahres sowie im Masterprogramm nutzen GitLab. „Eines unserer Ziele ist, dass Studierende beim Antritt ihres Praktikums bereits über diese Fähigkeiten verfügen und sich nicht überfordert fühlen", so Blott. Absolventinnen und Absolventen des Softwaretechnikprogramms haben erfolgreich Stellen als Ingenieurinnen, Ingenieure und Softwareberater gefunden.
Jacob Byrne, Viertstudierender an der DCU, nutzt GitLab aktiv. Issues und Boards haben ihm beim Sprint-Tracking geholfen, und er betrachtet das Werkzeug als wertvolle Ressource. „Es ist ein klarer Vorteil bei der Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt – man kann sich in DevOps-Teams schnell einarbeiten", erklärt Byrne. „Es ist ein großes Plus für die DCU, dass sie GitLab als Teil des Lehrplans anbieten kann, damit Studierende mit der Technologie Schritt halten. Das ist eine ausgezeichnete Vorbereitung für den Einstieg in die Branche."
Alle Informationen und Personen, die an der Fallstudie beteiligt waren, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.