Drei Teams entwickeln die proprietäre Software von Hemmersbach. Vor einigen Jahren arbeiteten sie weitgehend nebeneinander her – geografisch verteilt, mit einer Toolchain aus Jira, Jenkins, Tulip und verschiedenen Open-Source-Werkzeugen, die mehr Reibung erzeugte als sie löste.

„Das zentrale Problem war: Code und Prozess hingen nicht zusammen", sagt Alexander Schmid, Head of Software Development. „Wir hatten Repositories, Tools, Merge Requests. Aber was ein Entwickler in einem Kommentar schrieb, hatte keinen direkten Bezug zum Code. Alles lief parallel, nichts lief zusammen."

Verschiedene Lösungsansätze wurden erprobt, ohne das gewünschte Ergebnis zu bringen. Parallel dazu begannen Teams mit GitLab Core zu arbeiten und stellten fest, wie eng Issues mit Code-Repositories verknüpft sind und wie deutlich die Effizienz stieg.