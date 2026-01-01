GitLab wurde von der Studierendengemeinschaft der Heriot-Watt University angenommen – Studierende haben sogar eigene GitLab-Projekte für Gruppenarbeiten und Kursaufgaben erstellt. Statt über E-Mails kommunizieren Studierende über GitLab-Thread-Diskussionen mit Lehrenden und Kommilitonen und erhalten so einen klaren, codeorientierten Austausch.

GitLab hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Studierende auf die berufliche Praxis vorzubereiten – insbesondere in Bezug auf Versionskontrolle, Builds und Best Practices in der agilen Entwicklung. GitLab eignet sich als Plattform, um Studierenden Versionskontrolle näherzubringen, da sie kommerziellen Repository-Hosts sehr ähnlich ist. GitLab ist zu einem zentralen Element geworden, das Erstsemester-Studierende mit grundlegenden Kenntnissen für fortgeschrittene Kurse in höheren Semestern ausstattet. Eine aktuelle Befragung von Heriot-Watt-Studierenden ergab, dass über 86 % die Nutzung von GitLab in ihren Kursen positiv bewerteten.

Viele werden GitLab im Berufsleben wiederbegegnen. Die Erfahrung an der HWU bereitet sie auf Tätigkeiten vor, in denen Kenntnisse im Umgang mit diesem Repository-Host von großem Wert sind. Die Arbeit mit GitLab vermittelt ihnen die Arbeitsweisen moderner Programmierung und moderner DevOps-Praktiken. Mit direktem Zugang zu Issues, Storyboards, Pull Requests und Job-Runnern werden Studierende mit agilen Methoden, Entwicklungs-Best-Practices sowie Werkzeugen für automatisiertes Testen und Deployment vertraut gemacht.

Besonders wertvoll ist die Erfahrung im kollaborativen Entwickeln, im Austausch von Expertise und bei Code-Reviews – als natürlicher Bestandteil des Lern- und Entwicklungsprozesses in einer gemeinsamen Programmierumgebung. Studierende berichten auch von der wichtigen Rolle von GitLab während des pandemiebedingten Lockdowns, als gemeinsames Arbeiten vor Ort nicht möglich war. „Es hat uns ermöglicht, Online-Kursaufgaben einzureichen und Programmierübungen auf eine Art und Weise zu empfangen, von der ich nicht wusste, dass sie möglich ist – und so das Studium während des COVID-19-Lockdowns fortzusetzen." Jérémy Bruyère, MSc-Student Künstliche Intelligenz.

Studierende erhalten Feedback, das auf anderem Weg schwer effizient zu erhalten wäre. Peer-Gruppen werden für formatives Feedback unter Wahrung der Anonymität gebildet. Lehrende berichten, dass Peer-Testing in der GitLab-Umgebung das Verständnis der Studierenden für die Rolle von Tests in der modernen Entwicklung positiv beeinflusst.

GitLab hat die Codequalität und Dokumentationspraktiken unter Informatikstudierenden der Heriot-Watt University nachhaltig verbessert und die Wirksamkeit kritischer Peer-Testing-Praktiken gestärkt, die Studierende auf reale Anwendungen vorbereiten. „GitLab hat Gruppenarbeit erleichtert – es war ein entscheidendes Werkzeug in mehreren Gruppenarbeitsprojekten und hat die Koordination der Entwicklung erheblich unterstützt", ergänzt Manuel Maarek, Computer Science Lecturer, HWU. Die Open-Source-Kultur von Gemeinschaft und Transparenz bei GitLab deckt sich mit den Werten und dem Ansatz der Universität.

Der Informatikbereich der Heriot-Watt University hat mit Hilfe von GitLab einen dynamischen Dialog zwischen Studierenden und Lehrenden aufgebaut – mit dem Ziel, den Feedback-Kreislauf für Programmieraufgaben zu schließen, die Effizienz bei Laborarbeiten zu steigern und die Codequalität durch Peer-Feedback und Peer-Testing zu verbessern.