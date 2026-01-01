Seit der Einführung von Premium gibt es bei Paessler keine Entwickler(innen) mehr, die nicht mit GitLab arbeiten. Alle Entwickler(innen), Teile des Marketing-Teams und alle, die Code schreiben, arbeiten in den über 700 Projekten innerhalb von GitLab.

Alle PRTG-Komponenten wurden zuvor in einer einzigen großen Pipeline gebaut. Diese wurde aufgeteilt, sodass jede Komponente ein eigenes Projekt mit unterschiedlichen, miteinander verknüpften Pipelines erhielt. Mit Premium gibt es nun ein zentrales Repository, das über Trigger jeder Komponente die zentrale Pipeline benachrichtigt – wodurch Pipeline-Abhängigkeiten entfallen. „Damit haben wir deutlich mehr Flexibilität als früher, als jeder Push diese große Pipeline ausgelöst hat, die dann eine halbe Stunde lief. Mit diesem Ansatz haben wir den Feedback-Zyklus für Entwickler erheblich verkürzt. Und die Pipeline-Graphen helfen uns, das Gesamtbild zu visualisieren", erklärt Wolff.

Das zentrale Repository hat dazu beigetragen, den Prozessablauf zu strukturieren und die Pipeline-Laufzeiten zu verkürzen. „Als die PRTG-Pipeline lief, inklusive Testautomatisierung bis zum Release, lagen wir zwischen 45 Minuten und fast einer Stunde – je nachdem, wie sich die Tests verhielten. Jetzt bauen wir PRTG einfach mit unserer Testautomatisierung und das dauert 15 Minuten", sagt Wolff.

Jede Gruppe innerhalb von PRTG ist nun eigenverantwortlich für den Build ihrer Projekte. Statt jedes Mal neu zu bauen, steuern Entwickler(innen) ihre eigenen Builds und fügen diese zum Gesamtpuzzle hinzu. Dieser Modularisierungsansatz ist nur durch Multi-Project-Pipelines möglich.

Mit GitLab Starter waren bis zu 15 Deployments täglich möglich – bereits eine deutliche Verbesserung gegenüber Mercurial. Seit der Einführung von Premium sind es nun 20 bis 50 Deployments pro Tag. „Wir haben 22 Microservices an einem Tag migriert. Die Migration umfasste zweimal Unit-Tests pro Repository, zweimal Integrationstests pro Repository und Deployments in drei verschiedene AWS-Umgebungen. Wenn ich also sage, wir machen ein Deployment, dann meint das jedes einzelne davon", erklärt Campion.

Entwickler(innen) haben jetzt Zugriff auf alle Funktionen, die sie für eine nahtlose Arbeit mit Jira benötigen. Teams haben Einblick in den Workflow und können den Status von Projekten innerhalb von PRTG einsehen. Und die Entwickler(innen) sind zufrieden mit dem, was läuft. „Lob bekommt man sehr selten. Aber wenn niemand klagt, ist das so gut wie Applaus", sagt Campion.