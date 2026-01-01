Der Technologie-Stack von Radio France umfasst PHP, React, NodeJS, Svelte, Golang, RabbitMQ und PostgreSQL. Alle Anwendungen laufen auf einer Microservice-Architektur auf Basis von Kubernetes. Die Teams betreiben mehrere GitLab-Runner-Instanzen, was unterbrechungsfreie Upgrades ermöglicht. GitLab läuft in einer virtuellen Maschine auf AWS, verwaltet mit Terraform und Ansible. Kops wird für die Verwaltung von Kubernetes-Clustern auf AWS eingesetzt, einschließlich mehrerer Instance Groups, die AWS-Auto-Scaling-Gruppen entsprechen.

GitLab CI ermöglichte Radio France, neue Testarten in ihre Websites zu integrieren – darunter Lighthouse-, UI- und Web-Bottle-Tests, die mit Jenkins aufgrund von Kosten und Verwaltungsaufwand zuvor nicht umsetzbar waren.

Zuvor setzte Radio France zwei Vollzeit-Jenkins-Runner-Instanzen mit je 64 GB ein, was etwa 1.100 USD monatlich kostete. Mit GitLab werden ein bis acht Spot-Instanzen genutzt, jedoch nur rund 10 Stunden täglich – zu Kosten von etwa 300 USD pro Monat. "Das entspricht einer Kosteneinsparung von 70 % bei unseren CI/CD-Kosten", ergänzt Vey.

"Der große Vorteil von GitLab: Früher dauerte ein reines Produktions-Deployment fünf bis sechs Minuten. Jetzt, wenn der Build mit GitLab bereits abgeschlossen ist, dauert das Deployment in jede Umgebung nur noch 20 Sekunden", sagt Vey. Das entspricht einer Reduzierung der Zykluszeit um 82 % gegenüber den früheren Jenkins-Deployments.

Workflow und Zusammenarbeit haben sich seit dem Wechsel von Jenkins verbessert. Entwickler(innen) verbringen weniger Zeit mit der Plattformverwaltung und können Funktionen stärker anpassen als zuvor. "Mit Jenkins war es ein sehr starrer Workflow. Wir konnten ihn nicht so anpassen, wie wir es wollten. Neue Funktionen hinzuzufügen war sehr aufwändig", sagt Vey. "Jetzt haben wir mit GitLab die nötige Flexibilität und können die Plattform so bereitstellen, dass Teams neue Funktionen direkt nutzen können."

Jedes Team ist nun für seine eigene Pipeline verantwortlich. Entwickler(innen) entscheiden selbst, ob, wie und wann sie in die Produktion bereitstellen. Radio France hat alle Werkzeuge bereitgestellt, die Entwickler(innen) benötigen, um diese Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen.