GitLab bietet Entwicklungsteams eine Plattform für verlässliche, skalierbare und planbare Build-Zeiten. Zusammenarbeit, Ressourcenplanung und Projektsteuerung haben sich verbessert. „Positiv ist, dass wir GitLab-Support direkt an unsere internen Nutzenden weiterleiten können, anstatt intern Ressourcen dafür bereitstellen zu müssen", sagt Jon Skarpeteig. Eine der deutlichsten Verbesserungen seit der Einführung von GitLab: Die Deployment-Zeit hat sich von Tagen auf Minuten reduziert. Das hat nicht nur die Bereitstellungsgeschwindigkeit verändert, sondern auch die Fähigkeit gestärkt, kontinuierlicher und agiler zu liefern. GitLabs Offenheit bei der Technologie-Roadmap ist für die Planung ein klarer Vorteil, so Skarpeteig: „Der Impuls im Unternehmen geht dahin, alles zu containerisieren. Das ist einer der Gründe, warum GitLab eine gute Wahl für uns war. Es löst Container-Themen auf sehr elegante Weise."

Die transparente GitLab-Roadmap ergänzt die eigene Roadmap von Signicat und bietet ein integriertes System für Quellcode-Management, Continuous Integration und Continuous Delivery – einschließlich Docker und Kubernetes. „GitLabs offene Kultur hat uns gut gedient. Es gibt eine Offenheit darüber, was kommt und wie Prioritäten gesetzt werden", so Skarpeteig. GitLab-Support entlastet zudem die Entwicklungsverantwortlichen. Die schnelle Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen ist für ein Unternehmen im Wachstum, das gleichzeitig im Zentrum wichtiger Entwicklungen in digitalem Handel und Technologie steht, von entscheidendem Wert.