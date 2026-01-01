Möchtest du sehen, wie GitLab Ultimate dein Team unterstützen kann?
Schnelle Entwicklung und zuverlässiges Deployment von Identity-Diensten hatte für Signicat höchste Priorität.
Das Unternehmen setzt auf GitLab Premium SaaS für das Onboarding und zur Förderung der Zusammenarbeit.
Die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen zu reagieren, ist für ein wachsendes Unternehmen wie unseres extrem wertvoll. Wir sehen viel Zusammenarbeit rund um GitLab CI/CD und Pipelines.
Signicat ist ein führender europäischer Anbieter von digitalen Identitätslösungen und hat sein Angebot durch organisches Wachstum und Akquisitionen zu einem umfassenden Portfolio ausgebaut: Identity-Proofing-Lösungen, elektronische Signaturen und fortschrittliche Authentifizierung. Zu den Kunden zählen Banken und Finanzdienstleister, Behörden, Gesundheitsdienste, Zahlungsdienstleister, Versicherungen und weitere Branchen. Mit Unterstützung für mehr als 30 nationale Identitätsmethoden ermöglicht Signicat die digitale Transformation in regulierten und unregulierten Branchen.
Die Softwaredienstleistungen konzentrieren sich auf digitales Onboarding und Re-Onboarding, Identitätsverifizierung und Authentifizierung, Risiko- und Compliance-Management sowie Betrugserkennung. Das Angriffsflächenprofil moderner B2B- und B2C-Anwendungen wächst kontinuierlich – cloud-native Softwareentwicklungsmethoden sind daher die Grundlage für Signicats Bemühungen, den steigenden Anforderungen an digitale Identitätstechnologien gerecht zu werden.
Die Herausforderungen bei Signicat lagen in manuellen Prozessen, die automatisiert werden mussten, sowie in einer fragmentierten Toollandschaft über verschiedene Teams hinweg. Gleichzeitig benötigte Signicat eine Lösung, die mit dem Unternehmenswachstum skaliert – mit einer kohärenten Integrationsarchitektur, die den strengsten Anforderungen an Governance und Compliance genügt. Wichtig war zudem die teamübergreifende Zusammenarbeit: Der Status laufender Arbeiten musste jederzeit nachvollziehbar sein, ebenso welches Team bei bestimmten Code-Abhängigkeiten weiterhelfen kann.
Die Entwicklungsverantwortlichen suchten nach einer übergreifenden Plattform, die schnelles Arbeiten ermöglicht und mit dem Wachstumskurs des Unternehmens Schritt hält. Gefragt war eine DevOps-Plattform, die langfristig trägt und mit dem Produkt-Roadmap kompatibel ist. Die Wahl fiel auf GitLab, um verlässliche, schnelle Entwicklungszyklen und skalierbare Performance auch in Lastspitzen sicherzustellen.
GitLab Premium SaaS ist für wachsende Organisationen und Teams mit mehreren Gruppen konzipiert und verbessert die Entwicklererfahrung bei gleichzeitig höherer Produktivität. Neue Entwickler werden schnell eingearbeitet und können wichtige Workloads zügig in Betrieb nehmen. Planbare Build-Zeiten helfen dabei, den Betrieb kontinuierlich zu optimieren. GitLab ermöglicht die Integration mit einer Vielzahl von SAST-Werkzeugen und weiteren Drittanbieter-Lösungen – besonders wichtig für ein Unternehmen, das sein Technologie-Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen erweitert. Die Plattform bietet Transparenz über den Projektstatus und unterstützt die teamübergreifende Kommunikation. Das hat den Entwicklungsteams mehr Eigenverantwortung gegeben – ein weiteres zentrales Ziel bei Signicat. Verbesserte Transparenz zeigte sich auch in einer feingranulierten Code-Dokumentation, die für Audits im Rahmen von Zertifizierungen und Prüfungen genutzt wird. Die Plattform passte zudem gut zur Containerisierungsstrategie des Unternehmens.
GitLab bietet Entwicklungsteams eine Plattform für verlässliche, skalierbare und planbare Build-Zeiten. Zusammenarbeit, Ressourcenplanung und Projektsteuerung haben sich verbessert. „Positiv ist, dass wir GitLab-Support direkt an unsere internen Nutzenden weiterleiten können, anstatt intern Ressourcen dafür bereitstellen zu müssen", sagt Jon Skarpeteig. Eine der deutlichsten Verbesserungen seit der Einführung von GitLab: Die Deployment-Zeit hat sich von Tagen auf Minuten reduziert. Das hat nicht nur die Bereitstellungsgeschwindigkeit verändert, sondern auch die Fähigkeit gestärkt, kontinuierlicher und agiler zu liefern. GitLabs Offenheit bei der Technologie-Roadmap ist für die Planung ein klarer Vorteil, so Skarpeteig: „Der Impuls im Unternehmen geht dahin, alles zu containerisieren. Das ist einer der Gründe, warum GitLab eine gute Wahl für uns war. Es löst Container-Themen auf sehr elegante Weise."
Die transparente GitLab-Roadmap ergänzt die eigene Roadmap von Signicat und bietet ein integriertes System für Quellcode-Management, Continuous Integration und Continuous Delivery – einschließlich Docker und Kubernetes. „GitLabs offene Kultur hat uns gut gedient. Es gibt eine Offenheit darüber, was kommt und wie Prioritäten gesetzt werden", so Skarpeteig. GitLab-Support entlastet zudem die Entwicklungsverantwortlichen. Die schnelle Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen ist für ein Unternehmen im Wachstum, das gleichzeitig im Zentrum wichtiger Entwicklungen in digitalem Handel und Technologie steht, von entscheidendem Wert.
Alle Informationen und Personen, die an der Fallstudie beteiligt waren, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.