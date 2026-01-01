Möchtest du sehen, wie GitLab Ultimate dein Team unterstützen kann?
University Information Services (UIS) fördert abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und treibt neue Prozesse sowie digitale Transformationsinitiativen voran.
Der Bedarf, mit der zunehmenden Geschwindigkeit bei Versioning-Zyklen Schritt zu halten sowie den wachsenden Anforderungen globaler Forschung gerecht zu werden, veranlasste eine führende Universität zur Einführung von DevOps-Software.
Die Cloud-nativen GitLab-Ansätze haben sich gut mit unseren internen Deployment-Prozessen vereinbaren lassen.
Die Abteilung Development and Operations (DevOps) innerhalb der University Information Services (UIS) der Universität Cambridge setzt GitLab ein, um Software-Builds und -Updates für eine vielfältige und aktive Nutzerbasis zu verwalten. GitLab wird genutzt, um Transparenz und Zusammenarbeit über diverse akademische und Forschungsprogramme hinweg zu verbessern. Dieses Werkzeug ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen, die Bildungs- und Forschungskapazitäten der Institution zu stärken.
UIS stellt universitätsweite Dienste für Mitarbeitende und Studierende mit einem breiten Anforderungsspektrum bereit – von studentischen Gruppen wie dem Cambridge University Robotics Lab bis hin zu Forschungsgruppen wie dem Computational and Digital Archaeology Lab, dem Cambridge Advanced Imaging Centre, dem Cancer Research UK Cambridge Institute und dem Wolfson Brain Imaging Centre. UIS unterstützt auch akademische Dienste wie Moodle und Zulassungssysteme. Das Ergebnis ist eine dynamische, sich ständig verändernde Umgebung, in der interne Dienste denselben hohen Standard erfüllen wie öffentlich zugängliche Angebote.
UIS stand vor einer Reihe von Herausforderungen, die Teams dazu veranlassten, neue Optionen für das Quellcode-Management zu erkunden. Es war schwierig, mit der schnellen Entwicklung moderner Versionierungspraktiken Schritt zu halten oder ausreichende Transparenz über Betriebsabläufe zu gewinnen. Teams wollten neue Wege zur Automatisierung der Softwareentwicklung erschließen.
Zu den identifizierten Herausforderungen gehörte die Bereitstellung von Software-Komponenten, die separate und kontinuierliche On-Premises-Werkzeugversionierung erforderten. Außerdem sollten die Bemühungen akademischer Forschender, offene Datensätze und Open-Source-Software zu nutzen, besser unterstützt werden. Hinzu kam, dass verschiedene Universitätsabteilungen eigene, unterschiedliche Werkzeuge pflegten.
Insgesamt war ein einheitlicherer Ansatz gewünscht. Nach einer Reihe von Nutzergesprächen entschied sich die Gruppe für ein Upgrade von der grundlegenden Nutzung von Git-Repository-Diensten – unter Gewährleistung zuverlässiger Kontinuität für langfristige Forschungsprojekte.
GitLab wurde eingesetzt, um Produktion, Staging und Entwicklung zu unterstützen sowie eine bessere Kohärenz zwischen Entwicklung und Betrieb herzustellen. Die Open-Source-Herkunft von GitLab passt zum übergeordneten Ziel der Universität Cambridge, eine Open-Source-Kultur zu fördern. „Ein institutionell unterstützter Git-Hosting-Dienst bietet eine nützliche Möglichkeit, Materialien kollaborativ mit Kollegen zu teilen. Die Mirror-Funktion ermöglicht es mir, Kopien von Open-Source-Projekten aufzubewahren, die ich in Korpora für die Forschung verwende", erklärt Professor Andrew Rice, Informatik, Department of Computer Science and Technology der Universität Cambridge.
GitLab wird eingesetzt, um die verschiedenen Teile des vollständigen DevOps-Zyklus über alle Kundenabteilungen der Universität hinweg zu integrieren. Dadurch kann das UIS-Team auf ein einziges Werkzeug setzen, das ein breites Spektrum an Entwicklungsoptionen ermöglicht. Die Plattform bietet eine einheitliche Basis für komplexe Pipelines – einschließlich Build, verschiedener Testarten, Integration und Deployment.
Die Fähigkeit zu schnellen, agilen Reaktionen zeigte sich besonders während der Pandemieherausforderungen der Jahre 2020/2021. Während die Universität bereits begonnen hatte, digitale Werkzeuge für Zulassungsprozesse zu entwickeln, rückte dies durch die Ereignisse schlagartig in den Fokus. GitLab diente als zentrales Werkzeug bei der Anpassung an die neue Situation. Die CI/CD-Funktionen ermöglichten tägliche und sogar stündliche Releases, die kontinuierlich an die sich ändernden Anforderungen angepasst wurden. GitLab hat die Universität dabei unterstützt, ihren Fokus auf Innovation beizubehalten und ihren Stakeholdergruppen eine einheitliche DevOps-Plattform bereitzustellen.
Alle Informationen und Personen, die an der Fallstudie beteiligt waren, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.