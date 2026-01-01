Die Abteilung Development and Operations (DevOps) innerhalb der University Information Services (UIS) der Universität Cambridge setzt GitLab ein, um Software-Builds und -Updates für eine vielfältige und aktive Nutzerbasis zu verwalten. GitLab wird genutzt, um Transparenz und Zusammenarbeit über diverse akademische und Forschungsprogramme hinweg zu verbessern. Dieses Werkzeug ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen, die Bildungs- und Forschungskapazitäten der Institution zu stärken.

UIS stellt universitätsweite Dienste für Mitarbeitende und Studierende mit einem breiten Anforderungsspektrum bereit – von studentischen Gruppen wie dem Cambridge University Robotics Lab bis hin zu Forschungsgruppen wie dem Computational and Digital Archaeology Lab, dem Cambridge Advanced Imaging Centre, dem Cancer Research UK Cambridge Institute und dem Wolfson Brain Imaging Centre. UIS unterstützt auch akademische Dienste wie Moodle und Zulassungssysteme. Das Ergebnis ist eine dynamische, sich ständig verändernde Umgebung, in der interne Dienste denselben hohen Standard erfüllen wie öffentlich zugängliche Angebote.